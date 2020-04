Alppilan kenkä tarjoaa nyt erityisen henkilökohtaista palvelua. Suljettuun liikkeeseen pääsee asioimaan soittamalla yrittäjä Harri Hasalle, joka saapuu palvelemaan asiakkaita vuosikymmenten kokemuksella.

Rehellisesti sanottuna Hasa pysyisi kuitenkin mieluummin kotonaan. 71-vuotias yrittäjä kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään, vaikka onkin terve ja hyvässä kunnossa.

Töihin on silti pakko mennä. Muuten Porvoonkadulla jo puoli vuosisataa toiminut liike on suljettava lopullisesti. Se ehtikin olla jo jonkin aikaa kiinni, kun viranomaiset kehottivat yli 70-vuotiaita pysyttelemään kotona.

”Uskoin tätä suositusta”, Hasa sanoo.

Liike suljettiin ja Hasa jäi kotiin. Hän iloitsee voidessaan olla lapsilleen läsnä aivan eri tavalla kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kotona pysytteleminen ei silti tunnu lomalta, sillä elämää alkoi nopeasti varjostaa huoli tulevasta.

”Hemmetti vieköön, mitäs sitten tapahtuu kun Alppilan kengällä on satojentuhansien kengät siellä sisällä ja niitä ei voi myydä”, Hasa pohti.

Tilanne oli jo valmiiksi vaikea. Ala on suuressa myllerryksessä, kun etenkin suuret tavaratalot ilmaisine parkkipaikkoineen vievät asiakkaita kantakaupungin kivijalkaliikkeiltä.

Alppilan kenkä on sinnitellyt läpi 1990-luvun laman ja alan muutosten, vaikka kolmesta liikkeestä onkin jäljellä enää yksi eikä palkollisiakaan enää ole. Vuosikymmenten kokemus ja maine ovat tukeneet läpi aiempien kriisien, mutta koronakriisin aiheuttama tilanne on ennennäkemätön.

”Kyllä tässä on nähty ala- ja ylämäkeä. Kaikesta on toistaiseksi selvitty, mutta selvitäänkö koronasta?”

Yrittäjä Harri Hasa uskoo, että talousvaikeuksista olisi hyvä puhua suoraan. Kuva: Emma Hasa

Hasa on köyhä, sen hän myöntää häpeilemättä. Velkaa on jo valmiiksi, ja koronaepidemian aikana kulut ovat kasaantuneet nopeasti. Liiketilan kulut, kevään malliston tilaus, perheen kodin vuokra. Nyt laskut ovat maksamatta ja konkurssin uhka alkaa tuntua todelliselta.

Velkojilta saatu lisäaika laskujen maksamiseen auttaa edes hiukan, mutta ainoa ulospääsy tilanteesta näyttää olevan työnteko. Siksi hän avaa liikkeensä oven pelosta huolimatta. Tartuntariskin vähentämiseksi liike on auki sovitusti asiakkaiden toiveiden mukaan.

Helpolla Hasa ei aio luovuttaa. Hänen haaveenaan on eläköityminen velattomasta yrityksestä. Koronaepidemian aiheuttama konkurssi ei sovi tähän haaveeseen, joten nyt on yritettävä kaikkensa, jopa oman terveyden menettämisen uhalla. Paljon on kuitenkin muiden käsissä.

”Ainoastaan minut voivat pelastaa asiakkaat, jotka tulevat ostamaan kenkiä.”