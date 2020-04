Elämme etäyhteyksien aikaa. Etätöitä, etäkoulua, etäjumppaa. Koronapandemian pakottamana eri aloilla on tehty valtavia digiloikkia, joiden ei vielä muutama viikko sitten uskottu olevan mahdollisia.

Luovuudella asiat voi kuitenkin saada luistamaan ilman fyysistä yhteyttä. Sen on huomannut helsinkiläinen valokuvaaja Säde Puusa, joka tyhjensi kuvauskalenterinsa ja vetäytyi kotiinsa maaliskuussa. Alppilassa sijaitsevan valokuvaamon ovet päätettiin sulkea ainakin toukokuun loppuun asti.

”Kuvaamista on vaikea järkeillä siten, että se olisi reilua kaikille”, Puusa sanoo.

Asiakkaiden kuvaaminen onnistuisi toki ulkona, mutta kuvauspaikalle olisi joka tapauksessa matkattava jotenkin. Vaikka itse kuvaustilanne hoituisi turvavälin päästä, ei töiden jatkaminen tuntunut Puusasta vastuulliselta.

Kun hän tottui poikkeustilan sääntöjen sanelemaan arkeen, hän alkoi kuitenkin kaivata valokuvaamista.

”Se on minulle ammatin lisäksi rakas harrastus.”

Valokuvaaja Säde Puusa löysi luovan tavan jatkaa ihmisten kuvaamista myös poikkeustilan aikana. Kuva: Säde Puusa

Nähtyään ulkomaalaisen valokuvaajan etänä ottamia kuvia Puusa päätti kokeilla, voisiko hänkin kuvata esimerkiksi Skypen välityksellä. Nyt hän on ottanut videopuhelun avulla jo useita muotokuvia.

Ammattilaisvalokuvaajat käyttävät usein tuhansien eurojen järjestelmäkameroita, salamalaitteita ja lukuisia muita apuvälineitä.

Etäkuvauksessa kameran virkaa toimittaa kuvattavan puhelin. Puusa on videoyhteyden toisessa päässä omalla tietokoneellaan ja ottaa näyttökuvia sopivissa kohdissa. Etäisyydestä huolimatta kuvaustilanteessa on samoja piirteitä kuin tavallista muotokuvaa otettaessa.

Puusa etsii kohdan, jossa valo osuu kasvoille parhaiten ja ohjeistaa kuvattavaa kääntämään päätään tai vaihtamaan asentoa aivan kuten muulloinkin. Tämä kaikki saattaa tapahtua esimerkiksi kuvattavan olohuoneessa.

”On kuin olisi päässyt kylään”, Puusa kuvailee.

Valaistuksella voi leikitellä videopuhelussakin. Kuvassa Aino Renko. Kuva: Säde Puusa

Kuvattavan ei tarvitse silti ottaa paineita oman olohuoneensa sotkuisuudesta. Osassa Puusan ottamista kuvista tausta on sellainen kuin se kuvaushetkellä oli, mutta joihinkin hän luo aivan uuden taustan.

Siinä hän käyttää apunaan kuvanmuokkausohjelmaa, jonka avulla kuvattava siirtyy omasta kodistaan vaikkapa ruusujen keskelle. Kuvatun ihmisen ja tietokoneella luodun taustan on sulauduttava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei aina ole ihan helppoa.

”Haasteena on tietysti se, että pikselimäärä on aivan naurettavan pieni.”

Puusa on kuitenkin innoissaan. Muokattujen taustojen luominen tuntuu paluulta juurille, aikaan, jolloin teini-ikäinen Puusa muokkaili omia selfieitään alkukantaisella piirto-ohjelmalla.

Etäkuvaus piristää Puusan kokemusten mukaan niin kuvattavia kuin kuvaajaakin. Kotona pysytellessä jonkin uuden ja erilaisen kokeileminen tuo paljon kaivattua vaihtelua.

Mutta millaisia mahdollisuuksia etäkuvaamisessa on? Voisiko Skypen kautta ottaa esimerkiksi valmistujaiskuvan?

”No jos haluaa todella luovan kuvan, niin sittenhän se toimii.”

Toistaiseksi hän on kuvannut lähinnä omia tuttujaan, mutta nyt oikeanlainen tekniikka on löytymässä. Toiveena on, että pian hän voisi tarjota Skype-muotokuvia asiakkailleenkin.