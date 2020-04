Nyt on poikkeuksellisen halpaa bensaa tarjolla Helsingissäkin. 95-oktaanisen bensiinin litrahinta alitti 1,2 euron haamurajan keskiviikkona ainakin Itäväylän varressa.

Vartiokylän Shellin kylmäasemalla menovettä lurauteltiin tankkiin 1,193 euron litrahinnalla. Meluvallin takana olevalla koruttomalla asemalla oli kuitenkin keskiviikkona aamukahdeksalta hiljaista. Tieto hinnan romahduksesta tuli paikalle kurvanneille autoilijoille yllätyksenä.

”No nyt kun sanoit, niin huomasin”, kommentoi tankille ajanut helsinkiläinen Sari Kuhanen.

Kuhanen ja muutkin pysähtyjät olivat työmatkalaisia, joille autojen tankkaus on pakollinen rutiini hinnasta riippumatta.

”Sen verran tilanne on vaikuttanut, että olen vähentänyt julkisten, kuten metron, käyttöä ja tehnyt ne matkat autolla”, Kuhanen valotti koronaviruksen vaikutuksia liikkumiseen.

Vartiokylän Shellillä ei vielä aamukahdeksan tienoolla ollut minkäänlaista ruuhkaa saati autojonoja. Kuva: Esa Juntunen / HS

Vantaalainen Risto Keponen kääntyi Shellille myös ”ihan sattumalta”.

”Käyttäjän kannalta tämä hinta on hyvä, mutta ajat ovat muuten huonot.”

Helsinkiläinen Vesa Virta puolestaan arvioi, että kertakäynneillä tulee nyt tankattua enemmän.

”Ihan kiva tämä on, vähän tulee säästöä.”

Hän uumoili, että litrahinta tulee painumaan vieläkin alaspäin.

”Siltä näyttää ja siihenhän kaikki uutisetkin viittaavat.”

Vesa Virta kertoi tankatessaan, että vapaa-ajan huviajeluja ei tule tehtyä korona-aikana. Kuva: Esa Juntunen / HS

Risto Keponen kertoi seuranneensa mielenkiinnolla hintakehitystä, mutta hän ei usko, että 95-oktaaninen laskisi maagisen euron litrahinnan tasalle.

Lähimmillään tuota lukua ollaan oltu finanssikriisin aikaan vuoden 2008 tienoolla, jolloin bensiinin hinta laski noin 1,10 euroon litralta. Syvää kyykkyä hintaan tuskin kuitenkaan tulee, sillä noin kolme neljäsosaa kotimaisista litrahinnoista on veroa.

Kaikki aamun kuskit olivat ottaneet hallituksen suosituksista opiksi ja sanoivat, etteivät ole tehneet huvimatkoja esimerkiksi mökeilleen.

Koko Suomen halvinta bensiiniä saa tiettävästi Veljekset Keskisen kyläkaupasta Alavudelta, ilmenee polttoaineiden hintakehitystä seuraavalta polttoaine.net -sivustolta.

Uudenmaan halvin litrahinta olisi saman sivuston mukaan Mäntsälän keskustan ST1-kylmäasemalla.

ST1:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari kommentoi tiistaina HS:lle, että Mäntsälän hintoja selittää kova paikallinen kilpailu.

”Eli sillä ei ole tekemistä minkään järkevämmän ja laajemman kokonaisuuden kanssa, vaan kyseessä on poikkeuksellinen paikallinen ilmiö. Tällaisia yksittäisiä sotia meillä syttyy Suomeen tasaisin väliajoin. Siitä tässä on kyse.”

Polttoaine.netin aamuisten tietojen mukaan Helsingissä Mellunmäen Nesteen kylmäasemalta saisi bensiiniä hintaan 1,178 litralta, mutta HS:n käydessä paikalla mittarissa oli haamurajaa vasta hipova 1,203:n litrahinta.

Myös muualla Itä-Helsingissä on nyt halpaa bensiiniä. Mellunkylän Nesteen kylmäasemalla sai tankattua 95-oktaanista 1,203 euron litrahintaan. Kuva: Esa Juntunen / HS

Bensiinin hinta on ollut vapaapudotuksessa jo muutaman viikon ajan. Taustalla on sekä Venäjän että Saudi-Arabian hintakilpailu öljystä, mutta myös koronakriisi on vähentänyt rajusti polttoaineiden kulutusta.

