Helsingin puroissa käy tällä hetkellä kuhina. Tarkkanäköiset saattavat nähdä lähipurossa polskivan hauen, joka on noussut matalaan veteen kutemaan.

Tällainen havainto tehtiin Itä-Helsingin Mustapurossa alkuviikosta, kun Minna Tuominen bongasi hyvin matalassa vedessä olleen hauen. Hauki oli uiskennellut aina Vartiokylän ja Mellunmäen kohdille Marjaniemestä. Se tarkoittaa usean kilometrin matkaa vastavirtaan.

Kevätkuukaudet ovat hauen tyypillistä kutuaikaa. Hauki suosii kutupaikkanaan matalia ja suojaisia alueita, kuten tulvaniittyjä, purojen suvantoalueita ja ruovikkoisia merenrantoja.

Hauki tarvitsee kutupaikkaansa kasvillisuutta, sillä sen mäti ei kiinnity yhtä tiukasti kutualustalle, kuin esimerkiksi ahvenen mäti. Tämän vuoksi hauki tarvitsee suojaisia kasvillisuusalueita kudun menestyksen turvaamiseksi, kertoo tutkija Anni Korhonen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

”Hauet saattavat nousta hyvinkin mataliin vesiin kutemaan”, Korhonen sanoo.

Kalojen kutemista ei saa mennä häiritsemään, vaikka kalat nousivatkin matalikkoihin.

Mustapuro on perinteisesti ollut kutevien kalojen suosiossa. Puro saa alkunsa lähteestä ja se on suurilta osin vapaasti virtaava, eikä sisällä monia rumpuputkia, joita pitkin puroja juoksutetaan esimerkiksi teiden ja asuinalueiden alitse. Virtavesien hoitoyhdistyksessä Mustapurosta vastaava Jouni Simola kertoo, että purosta on tarkoitus purkaa yksi tällainen kalojen liikkumista haittaava rumpu.

Näin aivan Itäväylän kupeeseen saadaan 10–15 metriä lisää avointa koskea, iloitsee Simola.

Mustapuro kärsi vuonna 2018 kemikaalisen aineen vuodosta, joka asetti puron taimenkannan vaaraan. Myrkyllisen aineen vuoto saatiin kuitenkin nopeasti eristettyä, eikä tapahtuneesta koitunut suurta haittaa purolle.

Puroon on viime vuosikymmenellä istutettu taimenia, joiden luontainen lisääntyminen on hieman vahvistunut. Odotettavissa on, että 2020-luvulla puron kalakanta tulee paranemaan. Simolan mukaan puroa on tarkoitus syksyllä jälleen kunnostaa, mikäli koronatilanne antaa myötä.

Kunnostustalkoissa puroon laitetaan kiviä ja puuainesta, jotka lisäävät puron hyönteiskantaa, eli toisin sanoen lisäävät kalojen ravintomäärää. Samalla puron kasvillisuus ja hyönteiskanta monipuolistuvat.