Nelihenkisen Huikon perheen kaksio Kampissa Eerikinkadulla oli alkanut käydä ahtaaksi. Perheen tytär oli jo ehtinyt kouluikään, poika oli kolmen. Ei siis ollut suurikaan ihme, että Helsingin Sanomissa maaliskuussa 1978 julkaistu ilmoitus kiinnitti Eino ja Kaija Huikon huomion.

Helsingin kaupunki tarjosi vuokralle yhteensä 126 omakotitonttia Tapaninvainiossa, Ala-Tikkurilassa, Vartiokylässä, Myllypurossa ja Jollaksessa.

Huikot mieltyivät ajatukseen omakotitalosta merellisessä Jollaksessa, mutta hakivat varmuuden vuoksi myös muihin kohteisiin. Keväällä 1979 selvisi, että yksi Myllypuron Harakkamyllyntien tonteista olisi heidän.

Harakkamyllyntie oli Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) kokeiluhanke, jossa kaupungin oli määrä, muista vuokrakohteista poiketen, rakennuttaa talot runkovalmisvaiheeseen.

”Talojen arkkitehtikuvat rakennuslupia myöten olivat valmiina”, Eino Huikko kertoo.

Vain sisätyöt piti jäädä rakentajien itsensä tehtäviksi. Taloilla oli valmis pohjaratkaisu, johon asukkailla oli mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia.

Harakkamyllyntien tismalleen samanlaisten omakotitalojen alue oli aikanaan Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT) kokeiluhanke. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Tarjolla oli punainen tupa ja perunamaa 1,5 kilometrin päässä Myllypuron metroasemasta, joka otettaisiin käyttöön reilun viiden vuoden päästä. Samanlaisia taloja oli määrä rakentaa kahden puolen katua yhteensä 20.

Kaupungin omakotitonttien yleisenä vuokrausehtona oli, että hakija on helsinkiläinen tai hänellä on pysyvä työpaikka kaupungissa. Myllypurossa vuokralaisen piti lisäksi olla oikeutettu valtion aravalainaan.

”Kaupungilla he katsoivat tietysti tuloja siltäkin kantilta, että piti olla varaa lähteä rakentamaan taloa. Ettei jäisi puolivalmiita taloja”, Eino Huikko sanoo.

Vuokrasopimukset allekirjoitettiin varhain keväällä 1980. Siihen mennessä oli käynyt selväksi, ettei tontinvuokralaisten kannata antaa kaupungin rakennuttaa kotejaan.

”Siinä tuli hinta vastaan”, Eino Huikko toteaa.

”Vuokralaisille tuli edullisemmaksi, ettei kaupunki rakennuttanut taloja”, Kaija Huikko sanoo.

Niinpä rakentajat lähtivät yhdessä kilpailuttamaan talopaketteja ja etsimään urakoitsijoita perustusten ja talojen rakentamiseen.

”Olimme kaikki amatöörejä. Vertailu oli haastavaa”, Eino Huikko sanoo.

Lopulta puolenkymmentä rakentajaa päätyi yhteiseen talopakettitilaukseen ja samaan urakoitsijaan. Osa hankki oman urakoitsijan ja päätti rakennuttaa talonsa sahatavarasta.

”Osa hankkeeseen lähteneistä tipahti kokonaan pois, kun alettiin katsoa kustannuksia ja mentiin lähemmäs 200 000 markkaa”, Eino Huikko kertoo.

Työt Harakkamyllyntien tonteilla alkoivat raivaamisella ja risunpoltolla huhtikuussa 1980. Kuva: Eino Huikko

Useimmilla tonteilla rakentaminen pääsi kuitenkin alkuun suunnitellusti keväällä 1980. Helsingin kaupunki oli jo aiemmin tehnyt alueelle tiepohjan ja kaatanut puuston.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Helsingissä oli rakennettu paljon, kerrostalolähiö toisensa perään. 1970-luvun alkupuolella pääkaupungin väestönkasvu alkoi hidastua.

”Uusien asuntoalueiden tarve väheni. Espoossa ja Vantaalla rakentaminen sen sijaan oli kiivasta”, sanoo dosentti Anja Kervanto Nevanlinna.

”1970-luvun loppu ja 1980-luvun alku oli murroskautta monessa mielessä, myös rakentamisessa”, kuvailee geotieteiden ja maantieteen emeritusprofessori Harry Schulman Helsingin yliopistosta.

Helsinkiläisiä muutti noihin aikoihin paljon rivitalo- tai omakotitalounelman perässä jompaankumpaan naapurikaupunkiin.

”Moni Espooseen tai Vantaalle muuttanut oli Helsingissä töissä, mutta maksoi kunnallisveronsa asuinkuntaansa. Niinpä Helsingissä alettiin miettiä, miten veronmaksajat saataisiin pidettyä Helsingissä”, Kervanto Nevanlinna sanoo.

Huikkojen omakotitalon pohjalaatta valettiin 5. toukokuuta 1980. Kuva: Eino Huikko

”70-luvulla Helsingin kaupunki alkoi kehittää asuntorakentamiselle uudenlaisia malleja. Myllypuron hartiapankkirakentajat ovat yksi esimerkki siitä”, hän jatkaa.

Vaihtoehdoksi lähiöasumiselle rakennettiin myös kantakaupunkiin uusia asuntoalueita, jotka olivat vanhan rakennuskannan tavoin umpikortteleita sisäpihoineen. Tämäntyyppiset uudet alueet nousivat Katajanokan kärkeen ja myöhemmin Ruoholahteen.

”Lähiörakentaminen oli teknisesti edullista. Rakennustapa Katajanokan kärjessä taas oli lähiöitä kalliimpi, ja kaupunki valvoi tarkasti sekä rakentamisen kustannuksia että laatua”, Kervanto Nevanlinna kertoo.

Malminkartanon lähiö taas suunniteltiin niin, että sinne tulisi asumisen lisäksi työpaikkoja.

Harakkamyllyntien kaltaisia alueita Schulman kuvaa urbanismin vastinpareiksi. Voimakas kaupungistuminen sai monet ihannoimaan toisenlaista asumista.

Hän sanoo, että Myllypurossa 1970-luku oli vielä kiivaan rakentamisen aikaa. 1980-luvulle tultaessa alue oli jo pitkällä.

Myllypuro oli Kervanto Nevanlinnan mukaan kaupungin omistamaa maata, mutta ennen metrosuunnitelmia ja 1960-lukua se ei kiinnostanut ketään. Vasta metron lähestyvä valmistuminen teki pienimmistä reuna-alueista kiinnostavia rakentamiselle, ja kaupunki halusi hyödyntää niitä.

Harakkamyllyntien 20 omakotitonttia raivattiin keskelle kuusimetsää. Tänä keväänä pääsiäisen alla tuli kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun työt ensimmäisillä talotyömailla alkoivat.

”Poltimme risuja tässä pihassa. Talojen paikat oli valmiiksi merkitty”, Eino Huikko muistelee.

Osa Harakkamyllyntien taloista rakennettiin valmiista taloelementeistä. Kuva: Eino Huikko

Vaikka perustuksien rakentamisesta ja talojen pystyttämisestä vastasivat rakennusalan ammattilaiset, Huikoilla ja heidän tulevilla naapureillaan riitti työtä.

”Yhteishenki oli hyvä. Autoimme toinen toisiamme muun muassa talopakettien purkamisessa rekan lavalta ja lattiavaluissa. Se, kenellä oli sopivin auto kuljetukseen, toi rautakaupasta tavaraa myös toisille”, Eino Huikko kertoo.

Harakkamyllyntien omakotitalot rakennettiin hartiapankkiperiaatteella eli rakentajat tekivät itse niin paljon kuin pystyivät. Kuva: Eino Huikko

Talkoissa oli naapurien lisäksi mukana sukulaisia ja ystäviä. Seassa pyöri taloa rakentaneiden pariskuntien lapsia, joita oli yli 50. Sateisella kelillä koko katras oli vyötäröä myöten savessa.

Elementeistä kootut talot nousivat ensimmäisinä pystyyn toukokuun lopulla 1980, pitkästä tavarasta rakennetut hieman myöhemmin. Kesäkuun puolessavälissä tie kaivettiin auki vesi- ja viemäriliittymien rakentamisen takia.

”Harakkamyllyntie oli kuin Raatteentie. Rakennustarvikkeiden toimittaminen tonteille oli vaikeaa”, Eino Huikko kertoo.

1970-luvulla koettu energiakriisi vaikutti Harakkamyllyntien talojen suunnitteluun. Talot eristettiin hyvin, ja niihin piti rakentaa takka varalämmönlähteeksi. Lämmön karkaamista yritettiin estää myös ikkunaratkaisuilla.

”Ikkunat ovat pienemmät kuin nykytaloissa ja neljälasiset, mikä on varsinainen ikkunanpesijän unelma.”

Kaupungin suunnitelmissa oli 20 talon yhteinen lämpökeskus, mistä olisi tullut myös vesi. Rakentajat kuitenkin torppasivat idean.

”Kaupungilta oli ajattelematonta edes ehdottaa sellaista. Miten siinä olisi voitu mitata talokohtaista lämmön ja veden kulutusta. Toisissa perheissä oli yksi lapsi ja joissakin jopa viisi.”

Syyskuussa 1980 Harakkamyllyntien talojen rakennustyöt olivat jo pitkällä. Kuva: Eino Huikko

Rakennusluvassa oli myös määritelty tarkkaan, miltä talojen piti näyttää.

”Tuvan on oltava punainen. Ikkunanpuitteiden väri on taitettu valkoinen. Sävyn nimi on koivu. Mustakaan ei ole musta, vaan vähän vaaleampi sävy”, Eino Huikko kertoo.

Talojen välissä piti olla orapihlaja-aidat, mutta vuokralaiset hakivat yhdessä poikkeusluvan, että ne sai korvata lauta-aidalla. Kaikki kun olisivat kuitenkin leikelleet aitaa oman näkemyksensä mukaan.

”Vitsailin joskus, että nämä talot ovat etukäteen rakennettuja rintamamiestaloja. Nämähän ovat vähän sen mallisia kuin sodan jälkeen rakennetut rintamamiestalot ovat.”

Huikot pääsivät muuttamaan omaan taloonsa joulun alla 1980. Samanaikaiset rakennusprojektit ja samanlainen elämäntilanne hitsasivat naapurit tiiviiksi yhteisöksi.

”Täällä on ollut ihana asua. Kenenkään kanssa ei ole oltu riidoissa. Nytkin meillä on naapurin kanssa yhteiset ruohonleikkuukoneet ja muut”, Kaija Huikko kertoo.

”Kun lapsilla oli synttärit, tuli juhliin aina 20 lasta. Siinä oli kyllä vilskettä”, Eino Huikko sanoo.

Kaija Huikon mukaan lasten rippi- ja ylioppilasjuhliinkin kutsuttiin koko kylä.

”Samoin meidän vanhempien 40- ja 50-vuotisjuhliin. Silloin juhlittiin kunnolla aamuun asti”, hän muistelee.

”Olemme myös käyneet naapuriporukalla esimerkiksi Tallinnassa ja toistemme mökeillä.”

Vuosikymmenten varrella monen talon asukkaat ovat ehtineet vaihtua. Osassa taloista asuu nyt alkuperäisten omistajien lapsi.

Kaija ja Eino Huikko ovat teettäneet vuosien varrella taloonsa muun muassa kattoremontin. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Runsas kymmenen vuotta sitten Harakkamyllyntien asukkaat hakivat yhdessä taloilleen laajentamislupaa. Lupa heltisi vuonna 2009. Tonttien olemassa oleviin rakennuksiin myönnettiin 50 kerrosneliön lisärakennusoikeus.

Osa asukkaista on käyttänyt laajennusmahdollisuutta, joku lähes täysimääräisestikin. Talot eivät siis ole enää niin identtisiä kuin ne aikanaan olivat. Huikot eivät vielä ole lähteneet laajentamaan.

”On lisärakennusoikeus ainakin myyntivaltti”, Eino Huikko sanoo.