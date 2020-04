Roskalavoilta voi löytyä kaikenlaista mielenkiintoista. Tiistain vastaisena yönä Etu-Töölössä, Fredrikinkatu 67:n edessä olevalle lavalle päätynyt esine painii kuitenkin ihan omassa sarjassaan.

Tavanomaisempien tavaroiden, kuten vaatteiden, pöytien, tuolien, matkalaukkujen, mattojen, televisioiden sekä kaikenlaisen epämääräisen roinan sekaan oli ilmestynyt täytetty poro.

Roskalavalla Fredrikinkadulla oli tiistaina täytetty poro. Kuva: Armi Teva

”Lava oli vaihdettu maanantaina tyhjään, ja menin aamulla katsomaan, onko sinne tullut mitään kiinnostavaa”, kertoo Kaisa-Leena Pesonen.

Pesonen kävi noukkimassa lavalta talteen kukkaruukkuja ja matonkuteita. Sitten hän julkaisi erikoisesta löydöstään kuvia Facebookin Roskalava HKI -ryhmään.

”Jos sisustuksestasi on aina puuttunut täytetty poro niin tässä on tilaisuutesi. Muuten kurja loppu Aslakille”, Pesonen kirjoitti vähän kello 11 jälkeen julkaisemassaan päivityksessä.

Sen jälkeen Pesonen vetäytyi somen ääreltä etäpalaveriin. Tunnin kuluttua hän yllättyi avatessaan Facebookin uudelleen. Poropäivityksestä oli ryöpsähtänyt vilkas keskustelu.

Joku kertoi rynnänneensä ratikalla matkaan saadakseen täytetyn eläimen itselleen. Myös muutama muu ilmoitti olevansa kiinnostunut porosta.

Täytetty poro oli hautautunut osittain muiden roskien alle. Kuva: Kaisa-Leena Pesonen

”Ajattelin ettei kukaan ota sitä, painavaa kapista vanhaa poroa. En tiedä sen aiemmista vaiheista, mutta sen kohtalo tuntui minusta makaaberilta”, Pesonen sanoo.

”Ensin se on ollut vuosikausia sään armoilla turistivetonaulana matkamuistomyymälän edessä, ja sitten sen maallinen elämä päättyy kaatopaikalle.”

Toisin kuitenkin kävi. Pesosen Aslakiksi kutsuman poron pelastamisesta tuli jännitysnäytelmä, joka päättyi siihen, kun joku muu ehti napata eläimen ennen kuin kukaan ryhmässä kiinnostuksensa ilmaisseista ehti paikalle.

Keskustelu roskalavaryhmässä jatkui senkin jälkeen, kun poro oli viety lavalta. Moni arveli Pesosen tavoin, että täytetty eläin on sama, joka seisoi pitkään Fredrikinkadun päässä sijaitsevan matkamuistomyymälän edessä lähellä Temppeliaukion kirkkoa.

Sitten keskusteluun alkoi ilmaantua havaintoja polkupyörän päälle köytetystä porosta. Yhden Facebookissa jaetuista kuvista nappasi roskalavan lähellä asuva Mathias Foster, joka sattui kahvia hörppiessään näkemään ikkunastaan poron lähdön hetket.

”Näin kun joku otti sen ja lähti liikkeelle. Se tapahtui vähän ennen kahtatoista”, Foster kertoo.

Myöhemmin poro nähtiin ainakin Kalliossa Helsinginkadulla.

Fredikinkatu 67:n roskalavalta löytynyt täytetty poro nähtiin tiistaina myös Kalliossa Helsinginkadulla. Kuva: Jyrki Karttunen

Foster osaa kuitenkin kertoa, ettei roskalavalla ollut täytetty poro ole peräisin Fredrikinkadun matkamuistomyymälästä.

”Se oli yhdellä kaverillani pitkään hänen kotonaan”, Foster sanoo.

Fredrikinkatu 67:ssa asuva Mira Shemeikka vahvistaa, että ennen roskalavalle päätymistään poro vietti viimeiset vuotensa hänen asunnossaan. Useamman hengen kimppakämpässä elävä Shemeikka osti täytetyn eläimen aikanaan puoliksi kämppäkaverinsa kanssa.

”Kaverini oli ajamassa Mannerheimintiellä sporalla ja näki matkamuistomyymälän edessä poron, jonka kaulassa oli myydään-lappu”, Shemeikka kertoo.

Erikoisesta myyntiartikkelista innostunut kaveri jäi pois heti seuraavalla pysäkillä ja meni katsomaan tarkemmin. Sitten hän soitti Shemeikalle.

”Sitä oli aika nuori silloin. En ajatellut asiaa enempää, olin vain, että tietysti ostamme poron. Se maksoi ehkä viisikymppiä.”

Poro oli Shemeikan mukaan jo silloin tosi huonossa kunnossa. Sarvipäiselle eläimelle löytyi kuitenkin asunnosta paikka, ja se sopi hyvin myös sisustukseen.

Poromiriksi ristitty poro asui vuosia kimppakämpässä Fredrikinkatulla. Kuva: Mira Shemeikka

”Asunnossa on 130 neliötä, ja huoneiden keskellä on tyhjä tila, mihin se sopi täydellisesti”, Shemeikka kertoo.

”Edelliset asukkaat olivat sisustaneet olohuoneen metsästysmajatyyliseksi. Seinällä oli ainakin hirven ja peuran sarvet.”

Porosta tuli Shemeikan mukaan asunnon maskotti. Asukkaat ristivät sen Poromiriksi. Täytetty eläin muutti Fredrikinkadun asuntoon syksyllä 2012. Se ehti siis viettää kimppakämppäelämää seitsemän ja puoli vuotta.

”Poro on ollut rakastettu asukas täällä. Halloween-bileissä Poromir on puettu yksisarviseksi, ja se on ollut aina menossa mukana”, Shemeikka sanoo.

Kimppakämpän Halloween-juhliin täytetty poro puettiin yksisarviseksi. Kuva: Mira Shemeikka

”Se on tutustunut moniin ihmisiin ja eläimiin. Yksi koira oli itse asiassa ihastunut sen sorkkiin ja yritti aina pureksia niitä. Sen vuoksi aloimme miettiä, että meidän olisi aika luopua siitä.”

Omistajat yrittivät viime syksynä kaupitella täytettyä poroaan kuvapalvelu Instagramissa. Moni oli kiinnostunut, muttei tositarkoituksella niin, että olisi ollut valmis hakemaan poron luokseen. Siksi poro päätyi lopulta roskalavalle.

”Toivoimmekin että se löytäisi vielä uuden elämän ja uuden kodin. Kiva että joku nappasi sen matkaansa. Olisi hauska kuulla, miten Poromirin seikkailut tästä vielä jatkuvat”, Shemeikka sanoo.

Samaa on pohdittu myös Roskalava HKI -ryhmässä.

”Olemme onnellisia siitä, ettei Aslak-parka joutunut kaatikselle, mutta haluaisimme myös kiihkeästi tietää mihin poropolo päätyy”, tiivistää Kaisa-Leena Pesonen monen ryhmäläisen ajatukset.

