Eläkkeellä oleva Salme Moilanen on löytänyt juttuseuraa Theo Levlinistä: ”Olkapäitä pitäisi olla maailmassa edes yksi enemmän kuin kyynärpäitä.” Kuva: Kimmo Räisänen

Jo maaliskuussa oli selvää, että edessä olisivat vaikeat ajat. Selvää oli myös se, että moni jää helposti yksin murheidensa kanssa.

Tämän vuoksi HS käynnisti maaliskuussa Suomi auttaa -kampanjan, jonka kautta keskusteluseuraa kaipaavat voivat löytää toisensa netissä toimivan palvelun kautta. Kampanjaan voi edelleen ilmoittautua joko apua tarjoavana tai sitä tarvitsevana.

Verkkopalvelun julkistamisen jälkeen avuntarjouksia tuli muutamassa tunnissa satoja. Alle viikon kuluttua ilmoittautumislomakkeen oli täyttänyt jo tuhat ihmistä.

Eniten osallistujia yksittäisellä postinumeroalueelta on ollut Helsingin Kalliossa. Yhteystietolomakkeita on täytetty myös esimerkiksi Kuopiossa, Iissä ja Saariselällä. Jotkut osanottajista ovat tarjonneet apuaan valtamerenkin takaa aina San Franciscosta asti.

Erilaisia tarinoita vastausten takana on yhtä laaja kirjo kuin vastaajiakin.

Kampanjan kautta yhteyden löysivät esimerkiksi kaksi hyvin erilaista helsinkiläistä. Eläkkeellä olevan Salme Moilasen ja opiskelija Theo Levlinin hyvin alkaneesta yhteydenpidosta on hyötynyt ainakin jo Levlinin puutarha, jonka hoitoon Moilanen on antanut vinkkejä.

Keskusteluavun lisäksi suomalaiset ovat auttaneet toisiaan pyörittämään mullistunutta arkea. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi ruoka- ja lääkeostoksien hoitamista.

Apu ei toimisi ilman suurta luottamusta. Tämän sai kokea esimerkiksi Helsingin Laajasalossa asuva Katri Riihivaara, joka eräänä perjantaina lähti kauppareissulle ventovieraiden Kela-kortit ja ostoslistat käsissään.

Pyysimme lukijoitamme lähettämään myös vinkkejä siitä, miten muuttunutta arkea voisi helpottaa. Ideoita on tipahdellut sähköpostiin satapäin, ja valtaosa vinkeistä on ollut hyvin käytännönläheisiä.

Lukijamme ovat vinkanneet muun muassa sanaristikoiden pitävän mielen virkeänä ja taukojumpan rytmittävän päivää etätöissäkin. Lennokkaimmissa viesteissä taas on ideoitu televisiossa esitettäviä tukikonsertteja ja lautapelien kuljettamista takseilla.

Nyt puolitoista kuukautta kestäneen kampanjan aikana HS on kertonut päivittäin tarinoita ihmisten ja yritysten arjesta poikkeusajan keskellä. Näissä jutuissa on näkynyt suomalaisten lähimmäisenrakkaus, auttamishalu ja sisu.

Esimerkiksi yhteiseen ”iltahuudoksi” nimettyyn lauluhetkeen kokoontuva senioritalo Loppukirin väki, Lauttasaaressa säkkipilliä naapuruston iloksi soittava musiikinopettaja Päivi Järvinen ja oulunkyläläisen Orvokki Hyytisen ideasta viikoittaiseksi tapahtumaksi kehittyneet koko kansan Sandstorm-parvekebileet osoittavat, että sisäänpäin kääntyneeksi parjattu kansa arvostaa yhteisöllisyyttä.

Monissa tarinoissa, oli kyse sitten laulun sanoilla koristeltujen kivien sirottelusta ympäri Espoota tai ikivihreiden etäkonsertista Vantaalla, on tekojen taustalla sama syy: halu auttaa.

Sisua tilanne on kysynyt etenkin yrittäjiltä. Ravintoloiden ja baarien tyhjentyessä niiden korvaajiksi on perustettu kotiinkuljetuspalveluita ja jopa virtuaalibaari. Lomautuksien välttämiseksi on kehitetty uusiakin tuotteita ja palveluita, kuten aitoa vessapaperirullaa hämmästyttävästi muistuttava kakku, josta tuli yllättäen leipomon uusi hittituote. Espoolainen panimo puolestaan keksi alkaa kuljettaa olutta myymäläautolla.

Epätavallisista ajoista huolimatta uusi arki on alkanut hiljalleen hahmottua. Videopuheluihin tarvittavien sovellusten käyttö on jo luontevaa, lähiravintoloiden noutoruokatarjonta testattu ja turvaväliä tulee pidettyä huomaamattakin.

Seuraavaksi Suomi auttaa -kampanjan painotus siirtyy sopeutumiskeinoista enemmän tulevaisuuteen. Miten kohtaamme maailman, joka meitä odottaa poikkeusajan jälkeen, ja mitä uusia tarpeita yhteiskunnan avautuminen tuo esiin? Millaiset jäljet kriisi jättää meihin ja yhteiskuntaan, ja mitä hyviä asioita tästä ajasta haluamme viedä mukanamme uuteen arkeen?

Näihin kysymyksiin HS:n Suomi auttaa -kampanja pyrkii tuomaan vastauksia ja näkökulmia tulevina viikkoina julkaistavissa artikkeleissa.