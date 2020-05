Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan taloyhtiön, Hanuripolku 4–6:n jätekeräyspiste oli loppuviikosta melkoinen näky. Jäteastiarivistön edustaa koristi tuhti kasa roskasäkkejä. Osa pusseista oli auennut ja niiden sisältö oli levinnyt ympäriinsä.

Kohdetta isännöivän Realia Managementin teknisen isännöitsijän Ari Loipon mukaan kyse oli kertaluontoisesta sotkusta.

”Loppuviikosta roska-astioiden luona oli sotku, kun rivistöön tuli muovinkeräysastia, eivätkä ihmiset lajitelleet jätteitään. Siitähän se ongelma syntyi samantein”, Loippo kertoo.

Muovinkeräyksen tultua sekajäteastioita on siis yksi vähemmän.

”Toinen syy on korona. Kun ihmiset ovat kotona, jätettä tulee enemmän. Pizzalaatikoita on joka puolella. Jäteasioiden ympäristö siivottiin heti perjantaina”, Loippo lisää.

Tähän asti taloyhtiön roska-astioiden tyhjennysväli on ollut viikon. Tästä viikosta alkaen sekajäte tyhjennetään Loipon mukaan koronaepidemiatilanteen takia kaksi kertaa viikossa.

Loipon mukaan on ihan mahdollista, että muutkin kuin taloyhtiön omat asukkaat ovat tuoneet jätepisteelle roskiaan. Roskienkeräyspiste on avoin, eikä roskakatoksen peittämä, sillä kyseessä on syväkeräysasema.

”Normaali jäteastia on kuusisataa litraa. Syväjäteastiassa on viisi kuutiota, eli siihen menee yhdeksänkertainen määrä jätettä. Tällaiset jäteastiaratkaisut tulevat varmasti yleistymään”, Loippo sanoo.

”Nyt pyritään siihen, että saataisiin kuorma-autoliikennettä vähemmäksi. Se on yksi pointti. Vähän tällaista vihreää ajattelua.”

Taloyhtiö käyttää Loipon mukaan aliurakoitsijan tekemiä kartoituksia roskamääristä.

”He laskevat asuntojen määrän ja asukasmäärän mukaan jätteen määrän. Sen mukaan tulevat tyhjennysvälit”, Loippo kertoo.

Muovinkeräysastian saaminen on ollut Loipon mukaan asukkaiden toive. Pian muoveille tarkoitetun jäteastian puuttuminen ei tosin olisi edes mahdollista, sillä talonyhtiöiden muovinkeräyksestä on tulossa pakollista pääkaupunkiseudulla.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) päättämän uuden jätehuoltomääräyksen nojalla muovin kerääminen tulee pakolliseksi yli viiden asunnon taloyhtiöissä. Sama koskee biojätettä, lasia, pienmetallia ja kartonkia. Määräys tulee voimaan vuoden 2021 alusta.