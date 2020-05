Kun rajoituksia vihdoin höllennetään, näkyvät kotioloissa vietetyt viikot hiuskuontaloissa, ainakin kampaamoiden tyhjistä kalentereista päätellen. Asiakkaat kaikkosivat jo maaliskuussa.

”He sanovat, ettei tarvitse leikkausta, kun ei ole sosiaalista elämää. Ei mennä metrolla, ei ravintolaan, ei mihinkään”, kertoo kertoo parturi-kampaamo Hair Todayn yrittäjä Marjan Salojärvi.

Tavallisissa olosuhteissa kampaamokäynti on monelle asiakkaalle pieni hemmotteluhetki, etenkin kun käteensä saa lasillisen vaikkapa viiniä tai konjakkia. Hair Todayn erikoisuuksiin kuuluu, että asiakkaalle tarjoillaan käynnin yhteydessä lasillinen valitsemaansa juomaa.

”Se on vähän luksusta”, Salojärvi sanoo.

Eläkeläisille maistuu usein konjakki, työikäiset taas iloitsevat after work -tyylisestä hetkestä juomineen ja pienine suolapaloineen.

Nyt arjen muututtua after workeille ei ole kysyntää. Kampaamokäynti ei tunnu ajankohtaiselta tai turvallisuushuolet saavat välttelemään tuoliin istahtamista maskeista ja suojakäsineistä huolimatta. Salojärvi kertoo monen asiakkaan myös yllättyneen tiedosta, ettei parturi-kampaamo olekaan suljettu.

Hair Todaylla on toimipisteet Laajasalossa kauppakeskus Saaressa ja Redissä Kalasatamassa. Laajasalossa kampaamo on toiminut jo pidempään ja asiakkaita on ollut poikkeustilan aikana Rediä enemmän. Syyksi Salojärvi veikkaa kauppakeskusten kokoeroa.

”Ihmiset uskaltavat, koska pienessä kauppakeskuksessa ei ole paljon ulkopuolisia”, hän pohtii.

Saaressakin on tosin pahimpina aikoina ollut vain yksi asiakas päivässä, Redissä ei yhtään.

Asiakaskato on tuottanut taloudellisia ongelmia. Parturi-kampaamoita ei ole määrätty sulkemaan oviaan, joten myöskään tukia ei heru. Vuokrat on maksettava, vaikka tuloja ei juuri olisikaan.

”Joka päivä kerääntyy enemmän ja enemmän velkaa”, Salojärvi sanoo.

Kesäkuussa koittavat rajoitusten loivennukset tuovat toivon mukaan asiakkaita niin ravintoloihin kuin kampaamoihinkin, kun elämä palaa edes askeleen lähemmäs normaalia.

Tapaamisten lisääntyessä kasvaa myös halu värjäyttää tyvikasvu piiloon tai leikkauttaa hapertuneet latvat. Salojärvi uskoo ihmisten vilkastuvan ja kaipaavan taas piristystä ja arjen luksusta.

”Varmaan kesä on vielä vähän hiljaista, mutta uskon, että se menee paljon, paljon, paljon parempaan suuntaan.”