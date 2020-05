”Onko tämä kaikki varmasti vegaania?”

Kysymys on kirvonnut useammankin asiakkaan huulilta Vallilassa huhtikuun lopussa avanneen kahvila Tartinen myyntitiskillä. Vaikka ulkonäön perusteella uunista vedettävät herkut näyttävät täysin autenttisilta voisilta herkuilta, ei mihinkään Tartinessa myytävään ole käytetty eläinperäisiä ainesosia.

Vasta muutaman viikon auki ollut kahvila on noussut ilmiöksi, johon jonotetaan ennen ovien aukeamista taatusti tuoreiden leivonnaisten ja juurileivän vuoksi.

”Joinain aamuna kun olemme avanneet ovet, on kaikki croissantit myyty loppuun 20 minuutissa”, kertoo kahvilayrittäjä Constance von Freymann.

Uuden kahvilan avaaminen keskellä koronapandemian huippua voisi sanoa uhkapeliksi. Ensimmäisten viikkojen perusteella riskinotto kuitenkin kannatti.

”Ensimmäisellä viikolla oli hiljaisia päiviä, mutta ei enää”, von Freymann kertoo.

Hän ei suinkaan ahkeroi kahvilassa yksin, vaan yritys on Ranskasta kotoisin olevan kolmikon yhteinen ponnistus. Von Freymannin lisäksi tiskin takana vaikuttavat Marine Moser ja Guillaume Calviac.

Aiemmin ravintola- ja baarialalla työskennellyt kolmikko on tutustunut toisiinsa viime kesänä Suomessa yhteisten ystävien kautta. Viime vuoden lopussa he alkoivat hioa ideaa ranskalaiseen keittiöön keskittyvästä kahvilasta, joka Helsingin kahvilatarjonnasta selkeästi heidän mielestään puuttui.

”On olemassa kahviloita, jotka painottavat terveellisyyttä, mutta tällainen palanen puuttui. Meillä on kaiken keskiössä hyvä maku”, von Freymann selventää.

Kaikki tarjottavat ruuat, leivät ja leivonnaiset tehdään itse kahvilan avoimessa pienessä keittiössä, jossa uunit ovat kuumana aamusta myöhään iltaan. Vegaanisten leivonnaisten reseptien kehittely on vienyt von Freymanilta lähes vuoden päivät.

”Perhe ja ystävät on joutuneet maistamaan aika paljon leipiä ja croissantteja”, hän naurahtaa.

Tartinen vegaaniset leivonnaiset ovat saaneet ihmiset ihailemaan niiden autenttista makua ja rakennetta. Kuva: Kimmo Penttinen

Alun perin yrittäjät kaavailivat kahvilan vetonaulaksi nimen mukaisesti ”tartineita”, eli ranskalaisia voileipiä. Ylivoimaisesti suosituimmiksi tuotteiksi ovat kuitenkin nousseet makeat leivonnaiset, joiden kuohkeutta ja autenttisuutta hehkutetaan myös sosiaalisessa mediassa.

Kahvilassa myydään myös keittoa sekä vegaanisia juustoja, joista yhtä tehdään omassa keittiössä ja loput tuodaan tuontitavarana Ranskasta ja Britanniasta.

Kuten muutkin ravintolat, Tartine on toiminut tähän asti pelkkänä noutoruuan hakupaikkana. Mukaan ottamista tullaan varmasti suosimaan myös tulevina viikkoina, mutta kun rajoituksista pikku hiljaa luovutaan, voi bistromaisessa kahvilassa viipyä myös viinilasillisella.

”Ehkä pahin on jo ohi. Olemme tyytyväisiä, että päätimme aloittaa nyt, vaikka keväällä harkitsimme koko homman hyllyttämistä”, von Freymann sanoo.

Uusi kahvila on tuonut jotain uutta ja positiivista tähän tilanteeseen. Se on myös pitänyt yrittäjät kiireisinä. Viime viikkojen työtunteja he eivät ole laskeneet.

”Tämä on kerran elämässä toteutettava unelma.”