Nyt kun koronaeristystä ja etätöitä on monella takana pari kuukautta, on ihmisten mieliin tullut vaihtoajatuksia. Joku haluaa vaihtaa auton, toinen puolison, kolmas vitsailee vaihtavansa lapset. Mutta ylivoimaisesti eniten ihmiset taitavat miettiä asunnonvaihtoa.

Asunnonvälitysyritysten nettisivuilla rikottiin huhtikuussa käyttäjämääräennätyksiä lähes joka viikko. Esimerkiksi Etuovi.com-nettisivuilla vieraili pari viikkoa sitten 1,17 miljoonaa käyttäjää. Vuokraovi.comin käyttäjämäärä oli muutama viikko sitten puolestaan sen kaikkien aikojen toiseksi suurin, ja palvelussa vieraili 40 prosenttia enemmän käyttäjiä kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Myös Oikotiellä myytävien asuntojen sivunäytöt nousivat ennätyslukemiin.

Voi olla, että asuntoja tiiraillaan vain huvin vuoksi, mutta taustalla saattaa olla myös todellinen halu muuttaa uuteen kotiin. Nyt kun etätyön sujuvuus on testattu, uudesta kodista uskalletaan haaveilla ehkä hieman kauempaakin kuin Espoosta, Vantaalta tai Helsingistä.

Muuttoliikkeitä tutkivat asiantuntijat arvioivat, että ryntäystä kauas maaseudulle ei kuitenkaan ole luvassa. Helsingin Sanomissa 3.5. haastatellut asiantuntijat vertaavat tilannetta 1990-luvun lamaan, jolloin ihmiset päinvastoin hakeutuivat lähemmäs keskustaa.

Sen sijaan kehyskunnat, kuten Nurmijärvi, saattavat selvitä kriisistä voittajina. Niillä on tarjota kohtuullisen hintatason lisäksi luontoa ja palveluja. HS:n haastattelussa muuttoliikeasiantuntija Timo Aro arveli, että koronakriisin jälkeen parhaiten pärjäävät kaupunkien lähellä olevat alueet, joissa yhteydet toimivat ja liikkuminen on helppoa.

Muutama kuukausi sitten Helsingistä Nurmijärvelle muuttanut Sauna-ahon perhe saattaa siis olla uuden Nurmijärvi-ilmiön etujoukoissa. Nurmijärvi-ilmiöllä tarkoitetaan muuttoa kaupungista kehyskuntiin. Helsingin seudun kehyskuntia ovat muun muassa Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi ja Sipoo.

Minttu, Niko ja Liinu Sauna-aho muuttivat Nurmijärvelle jo ennen koronavirusepidemiaa ja ovat siitä erittäin onnellisia.

”Onneksi emme ole siellä pienessä asunnossa nyt!” sanoo Minttu Sauna-aho.

Sauna-ahojen tarina on tavallinen. Pariskunta asui kaksistaan kivassa kolmiossa Meilahdessa. Sitten syntyi lapsi ja asunto alkoi tuntua ahtaalta.

”Halusimme ympärillemme tilaa, rauhaa ja luontoa.”

Kolme kertaa vanhaa asuntoa isompi, 144-neliöinen rivitalokoti löytyi Klaukkalasta Nurmijärven kunnan eteläosasta. Nurmijärvi valikoitui uuden kodin paikaksi, sillä siellä asuvat Niko Sauna-ahon vanhemmat. Muutto Klaukkalaan vei perheen lähemmäs tukiverkkoja.

Sauna-ahojen asuntoon kuuluu piha, johon on nyt korona-aikana hankittu yksivuotiaalle Liinulle liukumäki ja pihapelejä. Yläkerrassa on iso aurinkoparveke, jossa voi ”aamujoogata”.

Perhe on tyytyväinen myös alueen palveluihin.

”Aina ajatellaan, että Helsingissä on kaikki palvelut lähellä, mutta helpommin niihin täällä pääsee. Postiin ei tarvitse jonottaa, ja saimme päiväkotipaikan heti kodin lähellä olevasta päiväkodista”, kertoo Minttu Sauna-aho.

Niko Sauna-aho käy normaalisti töissä 30 kilometrin päässä Pasilassa, mutta on nyt korona-aikaan tehnyt etätöitä. Etätyö on sujunut niin hyvin, että tavoitteena on jatkaa sitä myös tulevaisuudessa.

”Joka päivä ei ole syytä mennä työpaikalle, koska suurin osa töistä hoituu kotoa käsin”, hän sanoo.

Sauna-ahojen on vaikea keksiä Klaukkalaan muutosta mitään negatiivista. Miettimisen jälkeen mieleen tulee vain yksi asia.

”Helsingissä pitkän päivän päätteeksi oli helppo tilata ruokaa kotiin, täällä ruokalähettejä ei juuri ole. Olemme joutuneet opettelemaan laittamaan ruokaa itse.”

Nurmijärveläiset asunnonvälittäjät uskovat mielellään sen, että tuloillaan on uusi Nurmijärvi-ilmiö. Viitteitä siitä on jo kuulemma näkyvissä.

”Etätyön sujuvuus on ollut monelle asiakkaalle silmiä avaava kokemus”, kertoo Kiinteistömaailman palveluksessa Nurmijärvellä 24 vuotta työskennellyt yrittäjä Timo Ojamäki.

”Kun ihmiset ovat olleet pari kuukautta Helsingin keskustassa kaksiossa eristyksissä kolmen muksun kanssa, olen varma, että tulee uusi Nurmijärvi-ilmiö.”

Samoin arvelee kiinteistövälittäjä Tarjaliisa Saviharju, joka työskentelee yrittäjänä nurmijärveläisessä Saviharju & Kääriäinen -kiinteistövälitysyrityksessä. Hän uskoo, että jos ja kun asenne etätyötä kohtaan muuttuu pysyvästi, kiinnostus Nurmijärveä kohtaan kasvaa.

”Asenne on selvästi muuttunut positiivisemmaksi etätyötä kohtaan, kun on huomattu, että herranjumala, tämähän toimii.”

Saviharju arvelee, että uusi tilanne saattaa muuttaa myös niiden elämää, jotka jo asuvat Nurmijärvellä. Hän uskoo, että nurmijärveläiset tekevät jatkossa yhä enemmän töitä etänä.

”Moni varmasti miettii, että miksi ajaisin edestakaisin Helsinkiin, kun voin tehdä työtä kotoa käsin.”

Minttu Sauna-aho iloitsee siitä, että Klaukkalan kodin pihalle mahtuu ulkoleikkivälineitä perheen tyttärelle Liinu Sauna-aholle. Kuva: Kimmo Penttinen

Kehyskuntiin muuttaminen on ollut kiinteistövälittäjien mukaan kasvussa jo ennen koronavirusaikaa. Muuttajia on tullut erityisesti Espoosta ja Vantaalta.

”Espoolaiset haluavat Nurmijärvelle, josta rivitalon hinnalla saa omakotitalon”, sanoo Timo Ojamäki.

Espoolaiset ostavat myös paljon tontteja, joille he voivat sitten rakentaa unelmiensa talon. Vantaalaiset puolestaan muuttavat Ojamäen mukaan säteittäisesti: esimerkiksi Länsi-Vantaalta Nurmijärvelle ja Itä-Vantaalta Keravalle tai Järvenpäähän.

Niko Sauna-aho aikoo jatkaa etätöitä myös korona-ajan jälkeen. Vieressä Minttu ja Liinu Sauna-aho. Kuva: Kimmo Penttinen

Tällä hetkellä asuntojen myyntiä hidastaa se, ettei näyttöihin pääse, sekä tulevaisuuden epävarmuus ja myytävien kohteiden vähyys.

”Meillä alkaa olla pula myytävästä”, kertoo Timo Ojamäki.

Samaa sanoo Nurmijärvellä työskentelevä SP-Kodin toimitusjohtaja Aimo Köpsi. Tavallisesti kevät on asuntokaupassa vilkasta aikaa, mutta nyt korona-aikana kohteita on tullut myyntiin normaalia vähemmän.

”Asuntojen todellista kysyntää ei nyt näe.”

Köpsi arvelee, että nyt eletään jonkinlaista kytistelyvaihetta. Asunnon myyjät eivät halua laittaa asuntoja myyntiin, koska se tarkoittaisi sitä, että kotiin pitäisi päästää ihmisiä. He myös pelkäävät, että asunnot eivät menisi kaupaksi. Asunnonostajat taas selaavat asuntoilmoituksia kiivaasti, mutta eivät vielä uskalla toimia.

”Alkuvuosi oli vilkas, joten uskoisin, että markkinoilla on nyt pientä patoutumaa”, Köpsi sanoo.

Hän uskoo, että todellisen tilanteen näkee vasta silloin, kun ihmiset pääsevät taas yleisesittelyihin.

”Suomalainen on sellainen, että se käy mieluummin yleisesittelyissä kuin yksityisesittelyissä.”

Oikotie ja HS kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.