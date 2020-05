Ravintola Hampton Bayssa on hiljaista. Salissa näkyy muutama työntekijä, mutta Hietalahdenrannassa sijaitsevan ravintolan sali ja suuri terassi ovat tyhjät.

Ruokaravintola on myynyt koronakriisin ajan noutoannoksia, mutta ostajia ei nyt näy.

”Take-away on ollut sellaista puuhastelua: kannattamatonta toimintaa, jolla on saatu kokki työllistettyä”, sanoo ravintoloitsija Tuula Railonkoski.

Maanantaina tilanteen pitäisi muuttua. Ravintolat saavat avata jälleen ovensa, ja Railonkoski luottaa Hampton Bayn terassin vetovoimaan. Asiakaspaikkoja on ulkona peräti 400, ja veneitäkin laituriin mahtuu kuusi.

”Kesä selvitään terassien avulla, ellei sada koko ajan. Syksystä ei pysty sanomaan mitään.”

Railonkoski ja hänen sisarensa Tarja Palomäki pyörittävät neljää ravintolaa: Hampton Bayta, jazzklubi Storyvilleä, bilepaikka Rymy-Eetua ja kesäravintola Kauppatorin laituria.

Niiden terasseille mahtuu 800 asiakasta, mutta kaksi sisarusten Happy Hour Restaurants -yhtiön liiketoiminnan kivijaloista on poissa.

Storyvilleä ja Rymy-Eetua ei kannata avata, koska anniskelu on määrätty lopetettavaksi jo iltakymmeneltä.

”Määräyksellä onnistutaan tappamaan yöravintolat, sillä niiden prime time on kello 23:n ja aamukolmen välillä. Ei kaikilla yrittäjillä ole seitsemän kuukauden säästöjä turvana, eikä mahdollisuutta lainaan”, Railonkoski sanoo.

Tuula Railonkoski on ollut sisarensa Tarja Palomäen kanssa ravintola-alalla vuodesta 1999. Kuva: Kari Pullinen

Railonkosken mukaan olisi ollut järkevämpää sallia aukiolo neljään puolella asiakasmäärällä. Häntä myös ihmetyttää se, että ravintolat kyllä saatiin kiinni muutamassa päivässä, mutta koronatukia on odotettu kuukausikaupalla.

”Eikä rahoja ole vieläkään tilillä. Moni ravintola on jo mennyt konkurssiin tukia odottaessa. Tanskan malli olisi ollut parempi: rahat heti tilille, että firmat pysyvät pystyssä.”

Koronakriisin alkaessa Tarja Palomäki oli perheineen suvun Espanjan-asunnolla, ja on maassa yhä. Espanjassa rajoitukset olivat ankarimpia Euroopassa: ulos sai lähteä vain kauppaan tai apteekkiin.

”Olimme käytännössä kaksi kuukautta neljän seinän sisällä. 14-vuotias poikani ei päässyt kertaakaan ulos, koska ei saanut käydä kaupassa”, Palomäki kertoo puhelimessa.

Tilannetta pahensi epätietoisuus oman yrityksen kohtalosta sen jälkeen kun Suomen hallitus määräsi ravintolat suljettaviksi.

”Möröt pyörivät mielessä: meneekö tässä elämäntyö sekä oma ja vanhempien terveys.”

Riitta Paakki, Pentti Mutikainen ja Reiska Laine soittivat Storyvillen terassilla heinäkuussa 2019 Claes Andersonin muistokonsertissa. Andersson soitti ravintolassa usein pianoa. Kuva: Ivan Bessedin

Palomäki on koko ajan työskennellyt etänä: täyttänyt hakemuksia, antanut lomautuksia ja yrittänyt rakentaa tulevaa. Hän ei ole lainkaan tyytyväinen tapaan, jolla yhteiskunta on suhtautunut ravintola-alaan epidemian aikana.

Erityisesti Palomäkeä kismittää se, että ravintola-ala on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoima. Hänen mukaansa ministeriön ydinosaamiseen ei kuulu ravintoloiden liiketoiminnan ymmärtäminen, vaan ainoastaan anniskelun sääntely.

”Ravintoloitsijoiden kohtelu on ollut yhtä riepottelua. Meitä ei nähdä normaalina liiketoimintana. Vaikka kuinka tarjoaisit ruokaa, elävää musiikkia ja kokemuksia, niin aina toiminta määritetään vain alkoholin kautta”, Palomäki sanoo.

”Ravintola-ala ei ikinä tule Suomessa kukoistamaan, ellei sitä siirretä STM:stä muiden alojen joukkoon eli työ- ja elinkeinoministeriöön.”

Railonkoski ja Palomäki ovat ravintolayrittäjiä toisessa polvessa. Heidän vanhempansa Jorma ja Marja Railonkoski perustivat ensimmäisen ruokaravintolansa Rosmariinin 1970-lopulla Lauttasaareen.

”Suvussa ei ollut aiemmin ravintolanpitäjiä. Isoisäni oli Helsingin tuomiokirkon rovasti, joten siinä polvi pojasta paheni”, Palomäki sanoo ja naurahtaa.

Rosmariinin jälkeen perhe on omistanut 24 ravintolaa, joista tunnetuimpia nykyisten lisäksi ovat olleet On the Rocks ja Copacabana.

Koomikko Ali Jahangiri On the Rocks -ravintolan stand up -illassa vuonna 2014. Kuva: Terhi Liimu / HS

Tarja Palomäki ja Tuula Railonkoski työskentelivät mainosalalla, mutta Copacanan perustaminen toi heidätkin mukaan perheen ravintolabisnekseen.

Copacabana oli paikka, jossa asiakkaille tarjottiin eteläamerikkalaista karnevaalitunnelmaa.

”Siellä kävi myös Whitney Houston miehensä Bobby Brownin kanssa, kun hänellä oli keikka Helsingissä. He tulivat tanssimaan ja syömään ja saivat oman loosin. Turvamiehet kävivät etukäteen kaikki paikat läpi.”

On the Rocksista taas lähti yhden Suomen suosituimman yhtyeen ura käyntiin. Tosin suosio ei tullut Suomesta vaan Saksasta.

”Yksi tuttu kysyi, voisiko hänen tuntemiensa kaverien bändi tulla soittamaan meille. Niinpä Sunrise Avenue soitti pikkupalkalla uransa ensimmäisen keikan On the Rocksissa”, Railonkoski muistelee.

Yksi perheen erikoisimmista ravintolakonsepteista oli Yliopistonkadulla sijainnut Arctic Icebar, jossa oli viisi astetta pakkasta ja seinät tehty 20 senttiä paksusta jäästä. Jää tuotiin Lapista saakka.

Artic Icebarin jää piti tuoda Lapista, koska Etelä-Suomesta ei löytynyt tarpeeksi kirkasta jäätä. Kuva on vuodelta 2004. Kuva: TUOMAS SELÄNNE

Idea syntyi James Bond -elokuvan kutsuvierasnäytännössä, jossa Palomäki joi ennen elokuvaa pari drinkkiä.

”En pystynyt keskittymään katsomiseen ja ajatukset harhailivat. Siinä Bondissa oli jäästä tehty palatsi, ja siitä se idea lähti.”

Sisarusten mukaan heidän vahvuutensa on ollut se, että heidän ravintolansa ovat erilaisia. Niissä on ollut oma ”twistinsä”, kuten Palomäki asian muotoilee. Hyvä esimerkki on vaikkapa Rymy-Eetu.

Saksalaistyylinen oluttupa on tunnettu ympäri Suomen hulvattomasta menosta ja pöydillä tanssimisesta. Ilmiö ei kuitenkaan syntynyt sattumalta.

”Meidän piti aluksi opettaa asiakkaat siihen. Olimme kaveriemme kanssa litran oluttuopit kourassa mukana, ja aina kun Ein Prosit -kappale soi, hyppäsimme itse pöydille skoolaamaan”, Palomäki muistelee.

Koronavirus on tuonut uuden luvun perheen ravintolahistoriaan, mutta Tarja Palomäki sanoo jo kyllästyneensä epidemian aiheuttamaan apatiaan ja valittamiseen. Voivottelun sijasta energia kannattaa suunnata työhön ja tulevaan.

Sisaruksilla onkin kehitteillä uusia ravintolaideoita.

Hampton Bayn terassille tulee kaupunkisavustamo, hiiligrillejä ja kahden hengen yksityisiä lasiterasseja. Grillejä pystytetään myös Storyvillen terassille.

”Kauppatorin laiturille on suunnitteilla Allsong på Skansen -tyyppisiä yhteislaulutilaisuuksia. Show must go on”, Palomäki sanoo.