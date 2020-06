Alttosaksofoni Keilwerth Ponzol on yksi niistä soittimista, joita Kaartin soittokunta parhaillaan kauppaa nettihuutokaupassa.

Jos tekee mieli päästä töräyttelemään samoilla soittimilla, joilla tasavallan presidentin edustusorkesteri ja Suomen puolustusvoimien edustussoittokunta on soittanut, siihen on nyt mahdollisuus.

Kaartin soittokunta kauppaa parhaillaan käytöstä poistettuja soittimiaan Huutokauppa.com -sivustolla. Tarjolla on erityisesti puhallinsoittimia, kuten trumpetteja, klarinetteja, tuubia ja saksofoneja.

”Myöhemmin on tulossa myyntiin myös iso määrä erilaisia lyömäsoittimia”, kertoo ylivääpeli Raine Kasper Kaartin jääkärirykmentistä.

Mistään keräilyharvinaisuuksista tai historiallisista arvoesineistä ei Kasperin mukaan ole kysymys. Sellaisiakin soittokunnalla on, mutta ne eivät ole kaupan, ainakaan toistaiseksi.

Myyntiin laitetaan soittimet, jotka eivät soittokunnalle enää kelpaa. Suurin osa soittopeleistä on siis kunnostuksen tarpeessa.

Nettihuutokauppa kuulostaa näppärältä, mutta jos soittimen haluaa nähdä ennen tarjouksen tekemistä, se on astetta mutkikkaampaa.

Kaartin soittokunnan huutokaupassa on tarjolla myös useampia klarinetteja, muun muassa kaksi kappaletta Buffet Crambon Bb-klarinetteja.

Myynnissä olevat soittimet ovat nähtävillä vain yhtenä päivänä, 16. kesäkuuta Santahaminan varuskunta-alueella. Esittelytilaisuuteen ei voi myöskään mennä pistäytymään tuosta vain, vaan osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen 12. kesäkuuta mennessä.

Kenelle tahansa varuskunnan portit eivät aukene. Alueelle saapuvan on oltava Suomen kansalainen, ja hänellä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.

Kasperin mukaan soittokunnan soittimia on kaupattu aiemminkin. Soittopelejä uusitaan 2–5 vuoden välein. Viimeksi huutokauppa järjestettiin kaksi vuotta sitten sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoossa.

Vaikka kyse on käytetyistä soittimista, hinnat ovat Kasperin mukaan nousseet yllättävän korkeiksi.

”Parhaimmillaan soittimesta on maksettu lähemmäs tuhat euroa ellei ylikin.”

Tämä on ensimmäinen kerta, kun soittimia myydään nettihuutokaupalla. Vaikka aikaa tarjousten tekemiseen on vielä runsaasti, monia soittimia on jo ehditty huutaa.

Toistaiseksi Puolustusvoimien soitinmyynti ei ole kuitenkaan aiheuttanut suurta ryntäystä esittelytilaisuuteen.

”Yllättäen vain yksi ainoa ostajaehdokas on ilmoittautunut katsomaan myynnissä olevia soittimia”, Kasper kertoo.

Kaartin soittokunta toimii Ruoholahdessa, mutta hallinnollisesti se kuuluu Kaartin jääkärirykmenttiin, joka on sijoitettu Santahamimaan. Soittokunta on tuttu suurelle yleisölle esimerkiksi musisoinnista Linnan juhlissa.