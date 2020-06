Vuonna 1893 rakennettu Pehtoorin talo on ehtinyt palvella tilanhoitajan asumuksen lisäksi Helsingin Golfklubin toimistona.

Keskellä Talin golfviheriöitä kohoaa historiallisten kartanorakennusten pihamaa. Komeimpana kohoaa kartanon päärakennus, joka toimii nykyään Helsingin golfklubin klubirakennuksena ja ravintolana.

Hieman päärakennuksesta syrjempänä sijaitsee toinen rakennushistoriallinen aarre – vanha Pehtoorin talo.

Nykyisessä kunnossaan talo ei ole aivan entisensä veroinen. Maalit ovat lohkeilleet sieltä täältä, ja talo on ollut tyhjillään jo useita vuosia.

Suunnitelmat sen kunnostamisesta ovat kuitenkin olemassa. Taloon on tarkoitus rakentaa asuinhuoneistoja ja samalla kunnostaa se läpikotaisin.

Omalla pihallaan nököttävä valkoinen puutalo on nykyiselläänkin vaikuttava ilmestys.

1800-luvun loppupuolella Talin kartanon tilanhoitajan asunnoksi rakennettu talo on käynyt läpi monia vaiheita. Kartano ja sen rakennukset siirtyivät Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1930 vapaaherra Axel Everhard Ramsayn kuolinpesästä. Kaksi vuotta myöhemmin päärakennus ja peltomaat vuokrattiin Helsingin golfklubille, joka perusti alueelle Suomen ensimmäisen golfklubin.

Kieltokyltit rakennuksen ulko-ovessa muistuttavat talon toimineen useita vuosia Helsingin Golfklubin toimistona.

Pehtoorin taloa ei ole vuosi­kymmenten aikana kunnostettu läpikotaisin. Helsingin kaupunginmuseon tietojen mukaan rakennuksen sisätiloissa on vuosien kuluessa tehty lähinnä asumismukavuutta parantavia muutoksia, kuten rakennettu WC- ja peseytymistiloja. Talon kellariin on 1900-luvun lopulla rakennettu sauna golfklubin jäsenille.

Ennen talon myymistä se toimi Helsingin golfklubin toimistona, ja sen toisessa kerroksessa sijaitsi asuintiloja.

Vuonna 2013 Helsingin kaupunki ilmoitti myyvänsä omistuksessaan olevia huonokuntoisia taloja. Pehtoorin talo oli näistä yksi.

Tuolloin arvioitiin, että rakennus täytyy rakentaa sisältä lähes kokonaan uusiksi. Talon sähköt ja putket tulee uusia pintaremontin lisäksi ja sen katto oli todettu vuotavaksi. Pehtoorin talossa tapahtui myös putkirikko juuri ennen kaupantekoa, ja tämä aiheutti lisäkorjaamisen tarvetta uudelle omistajalle.

HS vieraili vuonna 2013 juuri myyntiin tulleessa Pehtoorin talossa. Talon eri käyttötarkoitukset näkyivät sisätiloihin tehdyissä muutostöissä.

Talo myytiin avoimella tarjouskilpailulla, johon tuli useampi tarjous. Vuonna 2014 talon omistusoikeus siirtyi Rauniorakentajat-yhtiölle, jonka omistaa Hanna Dulieu yhdessä miehensä kanssa. Noin 400-neliöisen talon kauppahinnaksi muodostui 625 000 euroa.

Dulieun mukaan taloon on tarkoitus kunnostaa neljä asuntoa, jolloin niistä tulisi suurin piirtein samankokoisia. Ja vaikka ulkoapäin rakennuksessa ei ole tapahtunut järisyttäviä muutoksia, on kunnostustyöt jo aloitettu.

Helsingin kaupunki myi rakennuksen tietoisesti huonokuntoisena. Tontin maanvuokrasopimus velvoittaa vuokralaisen kunnostamaan rakennuksen julkisivun, vesikaton ja muut ulkorakenteet sekä piha-alueen silloisen kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymään kuntoon. Aikaa kunnostamiselle on alkuperäisessä sopimuksessa annettu kolme vuotta.

”Sinne on tehty rakennuksen peruskuntoa ylläpitäviä toimenpiteitä. Talon luurankoa on kunnostettu, huonokuntoisia hirsiä vaihdettu ja ikkunoita on korjattu”, Dulieu kertoo puhelimitse.

Seuraavaksi työlistalla on rakennusten sisätilojen laaja remontti.

Pehtoorin talo on suojeltu kaavassa sr-1-merkinnällä. Tämän vuoksi rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.

”Asiat on suunnitteluvaiheessa, mutta byrokratiassa on omat ongelmansa”, Dulieu sanoo.

Alkuperäisen suunnitelmansa mukaan Dulieu olisi halunnut olla projektin kanssa valmis jo pari vuotta sitten.

Aikaa on kuitenkin mennyt muihin työprojekteihin ja perheeseen, samalla oma projekti on jäänyt vähemmälle huomiolle, hän kertoo. Tällä hetkellä rakennusyhtiöllä ei ole muita omia kohteita.

Vanhan talon kunnostaminen ei kuitenkaan ole nopeuskisa.

Suojelumääräykset asettavat omat reunaehtonsa, mutta mikäli vanhan talon tuntua haluaa säilyttää, pitää pienetkin yksityiskohdat muistaa huomioida.

Pehtoorin talon julkisivu myyntivuonna 2013.

Talon julkisivu on esimerkki kunnostustyöstä, jolla on iso merkitys niin rakennukselle itselleen kuin sen ympäristölle. Dulieun mukaan Pehtoorin taloon ei ole vielä tehty kartoitusta siitä, mitä maalikerroksia talon ulkokuoresta löytyy.

”Olen itse suhteellisen tiukka, että en haluaisi maalata sitä kuin pellavaöljymaalilla.”

Sisällä remontoijia odottaa luultavasti ensimmäisenä tuoreempien vuosikymmenten materiaalien poisto. Vuonna 2014 kerrottiin, että talossa on 8–10 huonetta ja kolme keittiötä, jotka olivat jo tuolloin purkukunnossa.

Dulieu kertoo, että remontissa tullaan pitämään tarkasti silmällä talon historiallista arvoa ja pitäydytään mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä huonejaossa.

Pehtoorin talo on ollut viime vuodet tyhjänä samalla kun sinne on tehty ylläpitävää kunnostusta.

Kunnostustyössä auttaa, että entisessä tilanhoitajan talossa on säilynyt monia alkuperäisen rakennuksen piirteitä. Kaupunginmuseon selvityksen mukaan ainakin ensimmäisen kerroksen huonetilat ovat lähellä rakennusaikaista muotoaan.

Samoin alkuperäistä kiinteätä sisustusta, kuten kattolistoja, kipsisiä kattorosetteja, peiliovia ja kaakeliuuneja, on säilytetty aina näihin päiviin saakka.