Kolme nuorukaista kiipeili vaarallisen näköisesti Isoisänsillalla Kalasatamassa myöhään keskiviikkoiltana. Kuva on lukijan ottama.

Kalasataman ja Mustikkamaan yhdistävällä Isoisänsillalla nähdään vuodesta toiseen toistuva vaarallinen ilmiö. Yleensä kesän ja kesähelteiden koittaessa uhkarohkeat ihmiset kiipeävät sillan teräskaarta pitkin aivan sillan laelle.

Keskiviikkoiltana ystävänsä luona kylässä ollut Jun Zou kuuli sillan suunnalta ääntä ja huomasi kolmen nuorukaisen kiipeilevän sen päällä. Zou ilmoitti kiipeilijöistä hätäkeskukseen.

Saavutettuaan sillan keskikohdan nuoret päättivät palata takaisin alas.

Komisario Tuukka Skottman Helsingin poliisista vahvistaa kyseisen tehtävän keskiviikkoillalta.

”Partio on saapunut sinne 20 minuuttia ilmoituksen jälkeen. Kun he pääsivät paikalla kiipeilijät olivat poistuneet.”

Tämä oli neljäs kerta kuukauden sisään, kun poliisi on soitettu paikalle kiipeilijöiden takia. Viimeisen vuoden aikana vastaavia tehtäviä on kertynyt parisenkymmentä kappaletta. Suurin osa tehtävistä on ajoittunut kesäkuukausille.

Kaikki hätänumeroon tehdyt ilmoitukset eivät välttämättä näy poliisin tehtäväluettelossa, sillä tämän kaltaisissa tilanteissa paikalle lähetetään tyypillisesti pelastuslaitoksen yksikkö.

Päivystävä palomestari Kimmo Tuominen kertoikin kaksi vuotta sitten tehdyssä haastattelussa tulleensa tutuksi sillan kanssa. Tuolloin sillalla oli juuri nähty hurjapäinen uimahyppääjä.

Tuominen toi jutussa ilmi, ettei sillan alla ole edes kovin syvää. Merikortin mukaan Sompasaarensalmen keskisyvyys on noin viisi metriä.

Timosen mukaan kaikkien helsinkiläissiltojen alle kertyy vuoden aikana ylimääräistä tavaraa, joka voi olla hyppääjälle vaarallista. Siltojen alta on kuljetettu pois muun muassa polkupyöriä, rakennusjätettä ja harjaterästä.

”Tällaisissa hypyissä on suuret riskit. Jo siinä, että lähtee kiipeämään kaarta pitkin, voi ote lipsahtaa ja ihminen pudota hallitsemattomasti alas”, sanoi Timonen.