Viime viikonloppuna Jussi-Pekka Saxman suuntasi monien muiden tavoin ruokaostoksille hypermarkettiin. Kassalla hän ojensi maksuksi kahdenkymmenen euron setelin, jonka oli aiemmin saanut vaihtorahana itähelsinkiläisestä pikaruokaravintolasta.

Kassatyöntekijä asetti rahan setelitunnistimeen, joka hylkäsi sen. Toinen Saxmanin lompakosta löytynyt seteli meni koneesta läpi. Odotellessaan Saxman katsoi ensimmäistä seteliään tarkemmin.

”Tämähän on hemmetti väärennetty”, Saxman sanoi todenneensa.

Hän huomasi nopeasti setelin olevan väärennös. Esimerkiksi värit poikkesivat aidosta setelistä. Lopullisen todisteen epäaitoudesta antoi reunan teksti: ”This is not legal, it is to be used for motion props.”

Saxman toimitti setelin takaisin ravintolaan, josta oli sen saanut. Ravintolan henkilökunta lupasi viedä asian eteenpäin poliisille.

Viime vuoden aikana käytöstä löydettiin yli kaksisataa väärennettyä kahdenkymmenen euron seteliä.

Suomen Pankin mukaan väärennettyjä 20 euron seteleitä löydettiin kierrosta viime vuonna 263 kappaletta. Yhteensä väärennöksiä oli liikkeellä hieman alle tuhat. Yleisin seteliväärennös on Suomen Pankin tilastojen mukaan ollut useimpina vuosina 50 euron seteli.

HS kertoi viime vuonna useista tapauksista, joissa maksuvälineenä oli yritetty käyttää elokuvakäyttöön tarkoitettuja seteleitä. Myös näissä seteleissä oli maininta siitä, että paperinpala on tarkoitettu kuvauskäyttöön, ei maksuvälineeksi.