”Ammatillinen unelmani on, että saisin joskus tehdä jonkin ison brändin viestintää”, Jarkko Koskinen sanoo. Mies on kulkenut erikoisen matkan armeijataustaisen isän hoivasta ”mediahörhöksi”, kuten hän itseään kutsuu. Koskinen kuvattiin keskellä Kalliota.

Siellä missä on kalliolainen someilmiö on usein myös Jarkko Koskinen. Koskinen on tuon tuostakin masinoimassa erilaisia auttamiskampanjoita alueen someryhmissä.

Koskisella oli näppinsä pelissä, kun Kalliossa aikanaan syntyi Rakastu Kalliossa -Facebook-ryhmä vastaiskuna Tinderille. Hän oli somekampanjan puikoissa myös silloin, kun legendaarista Pub Sirdietä oltiin pari vuotta sitten pelastamassa. Itse asiassa koko idea kuppilan ostamisesta oli Koskisen.

”Pelastusoperaatio syntyi hetken mielijohteesta”, Koskinen sanoo.

Kun Koskista kuuntelee, käy ilmi, että moni asia hänen elämässään on seurausta hetkeen tarttumisesta.

Lapsuutensa Koskinen vietti Kirkkonummella kapiaisen kakarana, kuten hän itse asian ilmaisee. Nelihenkinen perhe asui Upinniemen varuskunta-alueella kerrostalossa. Varuskuntaelämä oli hyvin suljettua, mutta oli siinä myös puolensa.

”Lapsena ei osannut ajatella, miten hienoa oli asua aivan luonnon ja ulkoilumahdollisuuksien keskellä. Ulko-oveltamme oli sata metriä uimarantaan.”

Koskisesta tuli epävirallinen komppaniamaskotti.

”Lapsuuttani määritti suuresti se, että olin aina faijan mukana töissä. Olin ensimmäisen kerran aseiden kanssa tekemisissä viisivuotiaana. 7-vuotiaana ammuskelin jo ihan suvereenisti rynnäkkökiväärillä.”

Pikku hiljaa Koskinen tutustui muihinkin aseisiin, ja teini-ikäisenä hän pääsi kokeilemaan isänsä valvonnassa myös sinkoja ja rannikkotykkejä.

”Kerran väijytin äidin kylkimiinalla. Hän oli tulossa hakemaan minua kotiin yhdeltä harjoitusleiriltä, kun isä sanoi, että voisin viritellä kylkimiinan tien laitaan.”

Isä jäi risteykseen syötiksi. Kun Koskinen kuuli auton tulevan, hän laukaisi miinan, joka paukahti viereisessä puskassa.

”Äiti meinasi saada slaagin. Minä olin 11-vuotias ja onneni kukkuloilla.”

Jarkko Koskinen pääsi jo teini-ikäisenä kokeilemaan laajaa valikoimaa erilaisia aseita.

Jos kulmat sattuvat värähtämään Koskisen juttuja kuunnellessa, hän muistuttaa auliisti, että kaikki tämä tapahtui 1980-luvulla.

”Kaikki inttitarinani liittyvät noihin aikoihin”, hän sanoo.

Vasta jälkikäteen Koskinen on tajunnut, miten paljon isä suojeli häntä. Kun hän pikkunassikkana pääsi laukaisemaan räjähteen, isä laittoi hänet reilusta turvaetäisyydestä huolimatta laukaisimen kanssa betonirenkaan sisään.

”Oli parasta ikinä, kun vähän ajan päästä laukaisusta tuli tärähdys.”

Suojelunhalua lisäsi sairaus, joka myöhemmin todettiin selkärankareumaksi.

”Muistan edelleen sen aamun 8-vuotiaana, jona äiti kysyi, miksi sinä onnut.”

Lapsena sairaus oli lähinnä vanhempien huoli. Aikuisena se on vienyt Koskisen lonkkaleikkaukseen ja heikentänyt merkittävästi hänen niskansa ja selkänsä liikkuvuutta.

Kun Koskinen oli kymmenen, perhe muutti varuskunta-alueen ulkopuolelle paritaloon. 16-vuotiaana hän lähti yksin Riihimäelle merkonomiopintojen perässä.

Vanhempien suojelunhalu ei rajoittunut hengenvaarallisiin räjähteisiin. Kun Koskinen oli valmistumassa merkonomiksi keskelle 1990-luvun alun pahinta lamaa, isä päätti perustaa asekaupan.

Virallisen tarinan mukaan ammattisotilaana uran tehnyt isä ei halunnut jäädä eläkkeelle vielä 45-vuotiaana, ja se oli varmasti tottakin.

”Uskon, että kauppa oli myös ajateltu minun työpaikakseni.”

Se siitä tulikin. Koskinen valmistui odotetusti suoraan kortistoon. Pian sen jälkeen hän aloitti perheyrityksen palveluksessa. Asekauppa oli kotitalon alakerrassa. Koskisen entinen huone palveli kiväärivarastona.

”Aseala on supermaskuliininen ja konservatiivinen. Siellä työskennellessä tajusin, että ne jotka pitävät suurinta meteliä, tietävät oikeasti vähiten. Kun tietää paljon, ymmärtää myös sen, miten vähän voi lopulta tietää.”

Jarkko Koskinen aloitti kampanjan kalliolaisen Pub Sirdien pelastamiseksi pari vuotta sitten. Nyt häntä hymyilyttää, kun hän muistelee, miten Pub Sirdien pelastusoperaatio lähti liikkeelle. ”Laitoin Mikko Vehmaalle viestin, että ostetaan Sirdie. Mikko kysyi, että mitä me sille tehdään”, Koskinen kertoo.

Asekauppiaana tapasi mielenkiintoisia ihmisiä, mutta työ oli myös sitovaa. Kaupalla oli oltava vähintään viitenä päivänä viikossa.

”Yhtenä päivänä vain tuli ajatus, etten jaksa tätä koko loppuelämääni.”

Asia oli sitä myöten selvä. Koskinen paineli saman tien paikalliseen työvoimatoimistoon katsomaan, millaisia koulutuksia olisi tarjolla. Hän pani keväällä 1998 hakupaperit vetämään Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun tradenomiohjelmaan.

”Ajattelin että jos en pääse opiskelemaan, lähden vapaaehtoiseksi susien suojeluohjelmaan Pohjois-Dakotaan [Yhdysvaltoihin]”, Koskinen kertoo.

Koskisen auktoriteettivastaisuus, useampi työelämässä vietetty vuosi ja tiivistä läsnäoloa vaativa opetus olivat lopulta liian hankala yhtälö. Koskinen opiskeli yhden lukuvuoden ja aloitti toista. Sitten opinnot jäivät.

Opiskelu oli joka tapauksessa tuonut Koskisen Helsinkiin. Muutaman vuoden hän etsi itseään. Koskinen saattoi viettää kokonaisia päiviä kävelemällä ja valokuvaamalla ympäri Helsinkiä.

”Olen joskus miettinyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, mitä ihmisistä tulee. Minun historiaani on määrittänyt ratkaisevalla tavalla yksi asia. Jos kaverini ei olisi 2000-luvun alussa harkinnut hankkivansa majakkaa, en olisi tässä.”

Kirkkonummelainen pitopalveluyrittäjäkaveri suunnitteli järjestävänsä majakassa retriittejä. Koskisen mielessä sen sijaan alkoi kuplia idea uudesta tosi–tv-formaatista.

”Ajatus oli, että viettäisin vuoden majakalla erakkona ja pitäisin siitä päiväkirjaa. Lähetin kehittelemäni ohjelmakonseptin tuotantoyhtiöihin”, Koskinen kertoo.

Ainoa, joka vastasi oli Moon-TV. Kaapelikanavan edustajan mukaan idea ei toiminut. Vastauksen ansiosta Koskinen kuitenkin sattui menemään kanavan nettisivuille ja näkemään työpaikkailmoituksen, jolla haettiin teknistä avustajaa lähetyksiin.

”Ilman majakkaa en olisi päätynyt töihin Moon-TV:lle, ja ilman sitä en olisi päätynyt yrittäjäksi”, Koskinen sanoo.

Kun netinkäyttö oli vuosituhannen vaihteessa alkanut yleistyä, Koskinen oli suorastaan surffannut trendien aallonharjalla. Hän kuului niihin pioneereihin, jotka perustivat ensimmäisen bloginsa jo siinä vaiheessa, kun niitä vielä kutsuttiin nettipäiväkirjoiksi.

”Olin hetken Suomen top 100 -listalla.”

Ensimmäistä kertaa Koskinen otti läheisempää tuntumaa internetin ihmeelliseen maailmaan työskennellessään Moon-TV:llä.

Koskinen ilmoitti koodaavansa Moon-TV:n nettisivut, vaikkei osannut hommaan ryhtyessään yhtään koodia.

”Tulin sanoneeksi uuden toimitusjohtajan kanssa käymässäni keskustelussa, että tv-kanavan nettisivut kaipaisivat uudistamista. 15 minuutin päästä minut oli palkattu tehtävään”, Koskinen kertoo.

”Minun supervoimani on se, että osaan puhua asioista niin vakuuttavasti, että ihmiset luulevat, että tiedän, mistä puhun.”

Toisin kuin kanavan toimitusjohtaja jostakin syystä oli käsittänyt, Koskinen ei todellakaan osannut koodata. Niinpä hänelle tuli kiire opetella HTML-koodaaminen.

”Hyvä puoli oli, että samalla sain päiväduunin.”

Pian yhtiöllä alkoi kuitenkin mennä huonosti, ja Koskinen irtisanottiin vuonna 2002 kolme päivää ennen kuin hänellä olisi tullut vuosi täyteen talossa.

2003 Moon-TV ajautui konkurssiin. Samana vuonna Koskinen perusti Fire-kustannuksen, joka alkoi kustantaa aselehti Rekyyliä.

”Olin elämäni lukenut aselehtiä. Ne olivat tuohon aikaan vielä tosi huonoja. Halusimme tehdä lehteä, jossa on kunnon kuvat ja tekstit”, päätoimittajaksi ryhtynyt Koskinen muistelee.

”Opettelimme lehden tekemistä. En kehtaa edes katsoa niitä ekoja lehtiä, mutta lopulta onnistuimme niin, että meitä pidettiin vuosia alan parhaina.”

Vaikka Koskinen oli tehnyt tv-kanavalle verkkosivut, hän sanoo ymmärtäneensä netin mahdollisuudet vasta vuoden 2005 tienoilla.

”Silloin tajusin, että sillä voi tehdä asioita. Että netti on muutakin kuin vain passiivinen informaatiokanava”, hän muistelee.

Jarkko Koskinen tunnetaan tempauksistaan: Vuonna 2017 hän aikoi maista kaikkia Helsingin wieninleikkeitä. Alla oleva video näyttää, miten testi eteni.

Kesällä 2008 Koskinen oli kaljalla entisten Moon-TV-kollegoiden kanssa. Tuoppien äärellä syntyi ajatus kanavan henkiin herättämisestä. Pian sen jälkeen Koskinen marssi Patentti- ja rekisterihallitukseen anomaan tavaramerkkiä itselleen.

Hän oli siinä vaiheessa jo kyllästynyt lehtien tekemiseen ja ryhtynyt siirtämään vastuuta siitä muille. Keväällä 2010 Moon-TV aloitti verkkotelevisiokanavana.

Uudesti syntynyt kanava täytti hiljattain kymmenen vuotta. Vaikka Koskinen on edelleen mukana sen toiminnassa, hän ei oikein osaa sanoa, mitä oikeastaan tekee työkseen.

”Yleensä sanon, että olen mediahörhö.”

Sitten hän tarkentaa, että työskentelee Moon-TV:llä vastaavana tuottajana. Moon-TV:n nettisivuilla tosin lukee astetta polleampi titteli: toimitusjohtaja.

Koskisen mukaan Moon-TV:n pyörittämistä voisi kutsua enemmänkin harrastukseksi, vaikka se on ollut hänelle myös palkkatyö.

Yrittäjänura ei ole ollut silkkaa menestystarinaa. Koskinen sanoo olleensa vielä 10–15 vuotta sitten enemmän taivaanrannanmaalari ja läppärinomadi kuin talouden päälle ymmärtävä valkokaulustoimitusjohtaja.

Taloudellisesti vaikeat ajat hän on ratkaissut monesti olemalla maksamatta itselleen palkkaa, koska on halunnut, että työntekijät saavat omansa.

”Kerran menin lähikauppaan. Minulla oli rahaa sen verran kuin kotoa löytyneistä pulloista sai, joku pari euroa. Olin että uppiduu, tässä menee toimitusjohtaja. Se oli vähän herätys.”

Omasta palkasta säästäminen ei aina ole ollut oikea ratkaisu, vaan olisi vaadittu muita toimia. Fire-kustannus ajautui konkurssiin vuonna 2012.

Sosiaalisen median voimaan Koskinen törmäsi sattumalta kuutisen vuotta sitten, kun alkoi myydä nurkkiin kertyneitä roinia Facebook-kirppiksellä.

”Tajusin että jos kerron tarinaa euron mukin takaa, saan tavaran myytyä helposti. Pikku hiljaa ymmärsin, että samaa mekanismia voi käyttää hyvän tekemiseen”, Koskinen sanoo.

Koskinen oli pelastamassa legendaarista Pub Sirdietä, jossa aika tuntuu pysähtyneen. Alla oleva video näyttää, millaista baarissa oli vuonna 2018.

Tätä nykyä hän tekee sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja konsultointia myös sivutyönään. Monenkirjavat ja lukuisat työprojektit ovat vuosikausia tarkoittaneet ympäripyöreitä työpäiviä.

Töiden kautta löytyi lopulta myös suuri onni. Jo jonkin aikaa Koskinen on viettänyt osittain uusperhe-elämää Keravalla kihlattunsa kanssa.

Nyt pariskunta etsii kaupungista yhteistä kotia. Asuntokauppojen myötä kalliolainen someaktiivi muuttaa virallisesti radanvarren pikkukaupunkiin. Kallion liepeillä sijaitsevasta asunnostaan Koskinen ei kuitenkaan luovu.