Ulkomaanmatkojen peruuntuessa kesäloma saattaa tuntua tylsältä. Miten kotiseudulta voisi löytää samanlaista tunnelmaa kuin rytmikkäässä Bronxissa tai Tonavan rantojen vertaisia näkymiä?

HS:n toimittajat kokosivat pääkaupunkiseudulla kesäänsä viettäville listan kohteista, jotka lievittävät akuuttia kaukokaipuuta. Vinkit sopivat niin niille, joiden matkasuunnitelmat muuttuivat äkisti kuin niillekin, jotka alun alkaenkin suunnittelivat viettävänsä kesän kotimaassa.

Helsinki

Vallisaari on kuin koskematon Gibraltar

Naapurinsa Suomenlinnan varjoon usein jäävällä Vallisaarella ei ole massiivisia linnoituksia, mutta saaren kesyttämätön luonto korvaa puuttuvat muurit. Vehreän nurmen keskellä voi kuvitella olevansa Gibraltarilla, etenkin jos kapuaa huikeat näkymät avaavalle näköalatasanteelle ja tähystää merelle päin. Tarkkaan merkattujen polkujen varsilla astellessa saari tuo mieleen Tolkienin luoman Keski-Maan.

Vesibussit Vallisaareen liikennöivät Kauppatorilta ja Hakaniemestä. Aikataulut osoitteessa reittiopas.hsl.fi.

Lontoolaiskartano Herttoniemessä

Herttoniemen rantaraitin varrella näky on kuin Belairin puistossa Lontoossa: vehreyden keskeltä pilkistää vaalea kartano. Herttoniemen kartano on Itä-Helsingin vanhimpia ja sen puutarha on näyttävä yhdistelmä barokkivaikutteita ja englantilaispuistojen tyyliä.

Puistoalueen keskellä on alun perin posliinitehtaaksi valmistunut päärakennus, joka sai nykyisen ulkoasunsa vuonna 1815 arkkitehti Pehr Granstedtin suunnitelmien pohjalta. Kartanon mailla sijaitsevan Vanha mylly -ravintolan terassilla voi vaikka lounastaa.

Linnanrakentajantie 12.

Tanskalaisia smørrebrødejä Töölössä

Tuhteja voileipiä arvostetaan koko Pohjolassa, mutta etenkin tanskalaiset tunnetaan päällisiä säästelemättä valmistetuista smørrebrødeistään. Helsingistä ei ehkä löydä yhtä helposti kanaalia, jonka varrella istua nauttimassa lounasleivästä, mutta tanskalaisin opein valmistettuja smørrebrødejä sen sijaan löytyy. Cygnaeuksenkadulla vuodesta 1964 toimineessa Tanskalainen voileipä -ravintolassa leivät valmistetaan perinteitä kunnioittaen. Päälle levitetään esimerkiksi maksapasteijaa, jonka reseptiä säilytetään turvassa pankkiholvissa.

Cygnaeuksenkatu 5.

Sotahistoriasta kiinnostuneen Verdun Kivikossa

Ensimmäisestä maailmansodasta kiinnostunut saattaa suunnata Ranskan Verduniin, joka tunnetaan Saksan ja Ranskan verisen yhteenoton näyttämönä. Samoihin aikoihin linnoituksia rakennettiin kuitenkin myös Helsingissä, ja esimerkiksi Kivikon alueelta löytyy useita hyvin säilyneitä luolia ja vallihautoja. Kalliometsä ja näkymät Fazerilan ja Malmin lentokentän suuntaan tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä ja antaa ajatusten harhailla historiaan.

Kivikon ulkoilupuisto Lahdenväylän kupeessa. Tarkemmat koordinaatit löytyvät kaupungin karttapalvelusta osoitteesta kartta.hel.fi.

Pitäjänmäessä kohisee kuin Islannissa

Talin virkistysalueella Pitäjänmäessä kohisee Helsingin ainut vesiputous, Strömberginkoski. Kolme metriä korkea vesiputous ei ole kokoluokassaan suurimmasta päästä, mutta ainakin silmät sulkiessaan voi hetken kuvitella seisovansa vesiputouksen äärellä Islannissa.

Strömbergintie 8.

Espoo

Iso Vasikkasaari haastaa Tukholman saariston

Idyllisessä Isossa Vasikkasaaressa on tunnelmaa kuin Tukholman saaristossa. Sympaattisissa huviloissa on vietetty kesiä 1800-luvun lopulta lähtien. Osa huviloista on yksityiskäytössä, mutta kesäravintolana ja -kahvilana toimivassa Gula Villanissa pääsee hyvin vuosisadan vaihteen huvilatunnelmaan. Saaren ulkoilumahdollisuuksien äärelle pääsee reittiveneellä, joka liikennöi Suomenojalta, Haukilahdesta ja Nokkalasta. Saaren erikoisuutta, yksityisalueella sijaitsevaa muinaisen kreikkalaisen meren jumalan Poseidonin temppeliä jäljittelevää huvimajaa voi ihastella Nokkalasta lähtevän veneen kyydissä.

Reittivene liikennöi Vasikkasaareen Suomenojalta, Haukilahdesta ja Nokkalasta. Liput 3–6 euroa per suunta. Aikataulut osoitteessa visitespoo.fi ja reittiopas.hsl.fi.

Kivenlahden oma Eiffel-torni

Kivenlahden Meritorni jakoi mielipiteitä jo ollessaan vasta luonnos arkkitehtiensa Juha Mutasen ja Simo Järvisen papereissa. Vuosituhannen vaihteessa rakennettu seitsemänkymmentä metriä korkea talo oli valmistuessaan Suomen korkein asuinrakennus.

Alueen muista rakennuksista poikkeavaa ulkomuotoa vastustettiin, mutta nyt Kivenlahden jättiläinen on suosittu kuvauskohde.

Aallokko 3.

Marseillen betonibrutalismia Niittykummussa

Marseillen Unité d’Habitation, pilareidensa päällä lepäävä kerrostalo, on yksi betonibrutalismin isänä tunnetun Le Corbusierin kuuluisimmista töistä. Ranskassa 1950-luvulla rakennetun talon vaikutus näkyy Niittykummussa asti. Osmo Lapon suunnittelema Niittykumpu 3 on aiheuttanut espoolaisissa ihastusta ja kummastusta jo vuosikymmenten ajan. Niittykummun metroaseman vieressä sijaitsevan arkkitehtonisen erikoisuuden luo pääsee helposti niin metrolla kuin bussillakin.

Niittykuja 2.

Rap-historiaa löytyy Bronxista – ja Olarista

Missä voisi aistia rap-musiikin historiaa? Yleensä vastaukseksi tarjotaan New Yorkin Bronxia. Vaikuttavien riimien syntysijoja löytyy kuitenkin valtameren tältäkin puolen: Espoon Olarista ovat ponnistaneet monet Suomen rap-skenestä tutut hahmot. Laita MC Taakibörsta soimaan korvalapuista, hae eväät Kuitinmäen ostarilta ja nauti kesäpäivästä Kobrakallioilla 1990-luvun tyyliin.

Kuitinmäen ostoskeskus (Kuunkehrä) ja Kobrakalliot, polku Kuutamoiselta tai Friisinkalliontieltä pohjoiseen.

Pikku-Berliinin kuhinaa Kerassa

Kaupunkiviljelyä, pienpanimo, versosalaattia, padel-kenttä... Pikku-Berliiniksikin tituleerattu Keran teollisuusalue on muuttunut nopeasti hylättyjen hallien hiljaisesta keskittymästä eläväiseksi kulttuurikeskukseksi. Tapahtumia alueella järjestetään vasta loppukesästä, mutta ulkotaideteoksia voi ihailla läpi kesän.

Karantie 2.

Vantaa

Hollantilaista tienkäyttöä Vaskivuorentiellä

Vantaan Vaskivuorentiellä on liikennekulttuuri kuin Hollannissa konsanaan. Tien ali kulkee nimittäin eläimille tarkoitettu kulkuväylä, jota käyttävät etenkin pienet nisäkkäät. Hollannissa eläimille on rakennettu kymmeniä kulkuväyliä autoteiden yli ja ali. Vantaan eläinten oman alikulkuväylän tunnistaa tietenkin liikennemerkistä, jonka kuvassa on ihmisen sijaan eläimiä. Alle kilometrin päässä Espoon ja Vantaan rajalla sijaitsee puolestaan Hollannin malliin rakennettu kylätie, jolla kevyelle liikenteelle varataan tilaa tavalla, johon ei pääkaupunkiseudulla ole totuttu.

Vaskivuorentie, lähellä Louhelantien risteystä. Kylätie Vantaan puolella Ainontie, Espoossa Jupperintie.

Muovinen pala Bilbaota Simonkylässä

Bilbaon kaupunki Espanjassa tunnetaan erikoisesta arkkitehtuuristaan. Samaa 1900-luvun loppupuolen futuristista henkeä voi ihailla myös Vantaan Simonkylässä, jossa sijaitsee Casa Finlandia -huoltoasema. Lujitemuovista valmistetun rakennuksen suunnitteli esimerkiksi Futuro-muovitalosta tunnettu arkkitehti Matti Suuronen. Huoltoasemalla toimii nyt autokorjaamo, mutta sen ulkoasu kertoo yhä suomalaisen rakentamisen toteutumatta jäänyttä menestystarinaa.

Vanamontie 13.

Pääkaupunkiseudun Tonava

Vantaankosken luontopolulla on helppo hengähtää ja antaa ajatusten virrata Tonavan rannoille Keski-Eurooppaan. Vanhan viilatehtaan läheltä alkavan luontopolun varrella kalastajien touhuja katsellessa Kehän III:n pauhu muuttuu kaukaiseksi taustameluksi. Oman lisänsä tunnelmaan tuo alueen luonnonmukainen puusto.

Kuninkaantie 28.

Moderni tulkinta Tukholmasta

Jos Kartanonkoskesta ottaisi mustavalkokuvan ilman autoja ja muita moderneja mukavuuksia, olisi kuva kuin 1920-luvun Tukholmasta. Pakkalaan 2000-luvun alussa valmistunut alue värikkäine taloineen aiheutti ennen valmistumistaan monenlaista keskustelua. Lopputuloksena on kuitenkin vanhoista puutarhakaupunginosista ja historiallisesta Backaksen kartanosta vaikutteita lainannut miljöö, jonka keskellä tuntuu kuin olisi astellut postikorttiin.

Kartanonkoski, puisto osoitteessa Hagelstamintie 12.

Siperialaista suotunnelmaa

Siperiassa sijaitseva Vasjugan on yksi maailman suurimmista soista. Yli 600 000 hehtaarin kokoinen valtava suoalue on vaikuttava näky. Elämyksellistä suokokemusta kaipaavan ei kuitenkaan tarvitse matkata Siperiaan tai edes Lappiin asti. Keimolan Isosuo, pääkaupunkiseudun laajin suoalue tarjoaa kävijälle rauhoittavia luontoääniä ja näytteen luonnon monimuotoisuudesta.

Lähimmäksi suota pääsee Kivistön asemalta lähtevällä bussilla numero 434.

Keski-Uusimaa

Sveitsiläisiä vaellusretkiä Hyvinkäällä

Alppimaisemia ei Keski-Uudeltamaalta löydy, mutta kilometrikaupalla vaellusreittejä kylläkin. Raikkaasta ilmastaan ja kauniista luonnostaan tunnettu Hyvinkään Sveitsi on houkutellut terveysmatkailijoita jo yli sadan vuoden ajan. Kansainvälisten vieraiden vaikutuksesta alueen nimikin vaihtui vähitellen Härkävehmaanmäestä Sveitsiksi. Lähes kolmensadan hehtaarin suuruiselta alueelta löytyy runsaasti erilaisia reittejä niin vaeltajille kuin pyöräilijöillekin.

Sveitsinpuisto, Härkävehmaankatu.

Tuusulan oma pikku-Boston

Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsee reilun kuudensadantuhannen asukkaan Boston. Tuusulastakin löytyy Boston, entisen tupakkatehtaan alue. 1950-luvulla rakennetussa tehtaassa ei ole valmistettu tupakkaa sitten vuoden 2004, mutta itse tehdasrakennus, konttori ja työntekijöille rakennetut rivitalot ovat yhä pystyssä. Alueelle on rakennettu myös uusia asuintaloja. Bostonista voi edetä pari korttelia pohjoiseen Sulan alueelle, joka on suunnaton autokaupan keskittymä. Vieri vieressä olevat automyymälät tuovat mieleen Yhdysvaltojen autoteollisuuden kehdon, Detroitin.

Amerintie 1.

Hollantilainen kierros Järvenpäässä

Järvenpäästä on vaikea nimetä vain yksi kaunis matkakohde, ja aidoimman kokemuksen saakin viettämällä päivän hollantilaisittain. Retki kannattaa aloittaa pyöräilemällä Tuusulanjärven ympäri. Lepotauko sopii viettää Vanhankylänniemen puisen tuulimyllyn juurella ja päivän kruunaa perinteisestä Järvenpään kukkatalosta ostettu tulppaani.

Tuusulanjärven pyöräreittikartta osoitteessa visittuusulanjarvi.fi, Järvenpään kukkatalo Alhotie 6.

Keskiaikainen Englanti kohtaa Hollywoodin Keravalla

Kaikki tuntevat tarinan englantilaisessa Sherwoodin metsässä köyhiä auttavasta Robin Hoodista ja hänen iloisista veikoistaan. Keravalla ei tiettävästi ole tehty havaintoja Hoodista, mutta Sherwoodin metsä sieltä löytyy. Keinukalliolle pystytetty maamerkki lainaa tyylinsä kuuluisalta Hollywood-kyltiltä.

Keinukallio.