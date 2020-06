Poikkeusajat saivat graffititaiteilijat liikkeelle. Helsingin Sanomien kuvaaja Juhani Niiranen kiersi kuvaamassa korona-aiheisia graffiteja, joita on ilmestynyt ympäri pääkaupunkiseutua.

Graffiteista kirjan kirjoittanut Helsingin Sanomien art director Tuomas Jääskeläinen pitää koronakevään inspiroimia teoksia hienoina.

”Kiinnostavaa tässä on se, että tyypillisesti näillä seinillä ei kommentoida tällaisia asioita. Se on poikkeuksellista. Vaati poikkeustilannetta, että graffiti kommentoi ympäröivää maailmaa. Se ei ole graffitille ominaista.”

Jääskeläinen uskoo, että juuri tämä ennen kokematon tilanne on se, joka on saanut taiteilijat liikkeelle. Toisaalta graffiti on ehkä myös koettu turvalliseksi karanteeniharrastukseksi, sillä maskin käyttö kuuluu asiaan.

Usein graffititeokset pysyvät sellaisenaan vain hetken. On yleistä, että teoksen päälle maalataan osittain tai kokonaan jotain uutta. Joskus voi kuitenkin olla kulttuurihistoriallisia syitä suojella tiettyjä teoksia. Jääskeläisen mielestä voisi olla perusteltua nähdä poikkeuksellinen ja historiallinen korona-aika tällaisena syynä.

Teollisuuskatu Helsingin Vallilassa. Teos kuvastaa koronakevättä, jolloin sairaanhoitajista tuli koko kansan supersankareita.

Korona-aiheinen graffiti Koskenmäen kiertoliittymässä Tuusulassa.