Helsingin pormestari Jan Vapaavuori pitää Oulunkylän pääkatujen remonttia onnettomana.

Pitkäksi venyneessä remontissa on sattunut lukuisia virheitä, jotka ovat kummastuttaneet alueen asukkaita.

Esimerkiksi Mäkitorpantie 23:n tienoilla jalkakäytävä on kapeimmillaan vain noin puoli metriä. Suunnitelmissa sen leveydeksi on määritelty 1,3 metriä.

Lisäksi Kylävoudintiellä bussipysäkki on sijoiteltu siten, että autot eivät pääse ohittamaan pysähtynyttä bussia. Samalla pysäkillä suoritetaan myös kuskin vaihto, mikä kasvattaa autojonoa entisestään. Tämä on johtanut siihen, että autoilijat tööttäilevät ja tekevät vaarallisia ohituksia vastaantulevien kaistan kautta.

Vapaavuori kommentoi epäonnista remonttia tiistaina Twitterissä ja vakuutti, että virheistä otetaan opiksi.

Bussipysäkin sijainti on harkittu. Helsingin kaupunkiympäristön projektipäällikkö Juhani Jaatisen mukaan on tarkoituksellista, ettei kadulla käytännössä pääse ohittamaan.

Tieto vaihtopysäkin huonosta sijainnista on kuitenkin johtanut jatkotoimenpiteisiin. Palaute on kulkeutunut HSL:lle, josta se on välitetty linjojen liikennöitsijöille.

Liikennöitsijät ovat vastuussa kuljettajien työvuoroista ja päättävät pysäkeistä, joilla vuoroja vaihdetaan.

”Infrapuolella on tiedossa, että siinä on hankala paikka, ja siitä on liikennöitsijöille laitettu pyyntöä, että miettisivät jotain uutta vaihtopaikkaa. Mutta tilanne on vielä sellainen, että siellä vielä pohditaan missä kuskia voisi vaihtaa”, HSL:n markkinointi ja viestintäpäällikkö Sari Kotikangas kertoo.

Näillä näkymin epäonnisen hankkeen pitäisi valmistua elokuussa 2020.

Samalla pohditaan, mitä tapahtuu Oulunkylän ostoskeskuksen edustalla sijaitsevalle risteykselle. Raide-Jokerin ja Siltavoudintien ja Mäkitorpantien työmaiden väliin jäävä kohta on jäänyt epähuomiossa kokonaan suunnitelmien ulkopuolelle.

Kömmähdys on kuitenkin huomattu ja risteys on tällä hetkellä pääsuunnittelijan pöydällä. Jaatisen mukaan huonolla tuurilla risteyksen parannustöitä tehdään vielä elokuun jälkeenkin.