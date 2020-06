Helsingin Sanomat

Helsingin saaristossa on monia pienempiäkin saaria, johon telttansa pystyttää. Läntisellä Käärmeluodolla telttailu onnistuu vaikkapa kallion päällä. Kuva on heinäkuulta 2019.

Tänä keväänä ihmiset toden totta löysivät retkeilyn ilon. Erityisesti pääkaupunkiseudun kansallispuistot ovat pullistelleet kävijöistä. Alkukevään aurinkoisina päivinä tunku oli niin kovaa, että koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ihmisiä kannustettiin välttelemään Nuuksion ruuhkaisia polkuja.

Lähimetsiä löytyy onneksi myös Helsingin rajojen sisältä, ja siellä missä on metsää, on myös mahdollisuus retkeilylle. Jokamiehenoikeuksien mukaan kaikilla on lupa oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua. Helsingin kaupungin ohjeena on, että tilapäisen telttailun tulee tapahtua riittävän kaukana asutuksesta.

Kaupunkitelttailun hyvä muistisääntö onkin, että oman telttailun ei pidä aiheuttaa häiriötä kanssaeläjille. Retkeilyn etikettiin kuuluu myös roskattomuus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen. Esimerkiksi tulenteko on Helsingissä sallittua vain tarkoitusta varten rakennetuissa keittokatoksissa. Retkikeittimiä voi käyttää myös muualla.

Kokosimme alla olevaan listaan Helsingin parhaita telttailupaikkoja, jonne voi suunnata vaikka arkena yhdeksi yöksi. Useisiin näistä paikoista pääsee kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla tai pyörällä.

Maksulliset telttailupaikat

Rastilan leirintäalue

Helsingin ainut leirintäalue tarjoaa telttailijalle mukavuuksia ja aktiviteetteja Vartiokylänlahden rannalla. Paikalle pääsee kätevästi metrolla.

Isosaari

Ulkosaaristossa lymyilevässä Isosaaressa telttailija voi harrastaa vaikka golfia maailman tiettävästi ainoalla ulkosaariston golfkentällä. Golfreissuun voi yhdistää historiakävelyn, sillä saari toimi aiemmin armeijan käytössä. Saaristoristeilijä liikennöi Kauppatorin ja Isosaaren välillä toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin.

Pihlajasaari

Entinen huvila-alue toimii nykyään kaupungin ulkoilualueena. Telttailu on sallittua Itäisessä Pihlajasaaressa, missä on myös naturistien uimaranta. Pihlajasaareen kulkevat vesibussit Merisatamasta ja Ruoholahdesta.

Kaunissaari

Sipoon saaristossa sijaitseva Kaunissaari herää henkiin kesäasukkaiden myötä. Saaressa voi telttailla yhden yön tai vaikka kuukauden ajan. Osa yöpyjistä majoittuu huvilateltoissa koko kesäkauden vuodesta toiseen. Laivayhteys Vuosaaresta Kaunissaareen liikennöi toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin.

Retkeilysaaret

Käärmeluodot

Lauttasaaren lounaispuolella sijaitsevat Käärmeluodot ovat mahtava retkeilypaikka. Telttailu on sallittua pohjoisella ja läntisellä Käärmeluodolla. Paikalle pääsee omalla veneellä tai vaikka kajakilla.

Pikku Leikosaari

Kallioinen Pikku Leikosaari tarjoaa telttailijalle merielämyksen Vuosaaren Kallahdenniemen edustalla. Saaressa on useita kiinnityspaikkoja veneille ja myös pieni puusauna kaikkien käytettäväksi.

Malkasaari

Helsingin kaupungin ulkoilusaari sijaitsee Meri-Rastilan edustalla. Puistomainen kangasmetsä antaa pehmeät puitteet telttailijalle. Malkasaareen ei ole säännöllistä vesiliikennettä.

Ulkoilualueet mantereella

Keskuspuisto

Laajalle levittyvässä Keskuspuistossa on mahdollista myös telttailla. Rauhallisimmat telttapaikat löytyvät esimerkiksi Paloheinän tai Maunulan metsiköistä.

Mustikkamaa

Mustikkamaalla retkeilijä voi viettää aktiivilomaa ennen yöpuulle paneutumistaan vaikkapa seikkailupuisto Korkeessa. Teltta kannattaa pystyttää hieman etäämmäs suosituimmista kulkureiteistä.

Kallahdenniemi

Vuosaaren Kallahdenniemi on todellinen luontoaarre, josta voi nauttia myös telttailen. Hiekkaisella niemellä on kuitenkin useita luonnonsuojelualueita, joissa on telttailu on kielletty. Tämän takia paikan valinnassa tulee olla tarkkana. Paikalle pääsee kätevästi pyörällä, omalla autolla tai bussilla.

Keskuspuiston pohjoisosat tarjoavat metsäistä maastoa lenkkeilyn ja pyöräilyn ohella myös telttailijoille. Pirkkolassa (kuvassa) on urheilupuisto, josta voi hakea sykettä telttaretkelle.

Sipoonkorpi

Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee suurimmaksi osaksi Sipoossa ja Vantaalla, mutta sieltä leviää kaistale myös Helsingin puolelle. Kansallispuistossa telttailu on sallittu vain kartassa merkityillä paikoilla. Helsinkiä lähimpänä on Kalkkiruukin laavu ja telttailupaikka.

Puistot

Mikäli teltan kanssa yöpyminen tuntuu vielä vieraalta ajatukselta, voi sitä testata vaikka lähipuistossa yhden yön ajan, kunhan majoite on tarpeeksi etäällä asutuksesta. Jokamiehenoikeudella puistoissakin saa yöpyä lyhytaikaisesti, mutta niin ettei aiheuta häiriötä. Oman mukavuuden vuoksi retkeilyyn kannattaa valita puisto, joka ei ole aivan keskeisellä paikalla.

Parhaat luontokokemukset kannattaa kuitenkin lähteä etsimään kaupungin ulkopuolelta, esimerkiksi omasta lähimetsästä.

Juttua varten on haastateltu aikuisliikunnan suunnittelija Juhani Lehtoa Suomen Ladusta sekä Helsingin kaupungin tiimiesimies Reko Junnosta.