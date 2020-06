Helsingin Sanomat

Vuosaaressa voi tähyillä Kuningattarelta Prinsessaa, Voirasiaa tai vaikkapa Huomenlahjaa.

Ennen kiikarit nenällä voipaketin etsimistä kannattaa huomata, että yllä mainitut ovat saaria. Mutta miksi ne on nimetty niin kummallisesti?

Voirasian nimi juontuu saaren vanhasta ruotsinkielisestä nimestä Smörasken, kertoo Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Maria Vidberg. Nimi saattaa viitata joko voirasiaa muistuttavaan muotoon tai esimerkiksi runsaisiin kalavesiin. Voirasian vierestä löytyy myös Voinappi, Smörklicken.

Helsingin Voirasia ei erikoisesta nimestään huolimatta ole Suomen ainoa Voirasia. Smörasken löytyy myös esimerkiksi Inkoosta ja Raaseporista.

Tuntematon on myös myös Huomenlahjan (ruots. Morgongåvan) nimen alkuperä. Tämä saari on alueensa geologinen erikoisuus, sillä se on kokonaan tyynylaavaa, vulkaanisperäistä kivilajia. Kokonainen saari olisi toki komea lahja, mutta kesäpaikaksi se on hieman karu. Myös Huomenlahja-nimisiä paikkoja löytyy muualtakin Suomesta.

Alueen muiden saarten nimet ovatkin sitten jo huomattavasti yläluokkaisemmat. Kallahdenniemen kärki, entinen saari, sai jo kauan sitten nimen Drottningen. Tämä kääntyi sujuvasti Kuningattareksi, jota ympäröivät pienemmät saaret Prinsessa ja Prinssi.

