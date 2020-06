”Ihminen voi oikeastaan saavuttaa sen mitä haluaa, ja sitten ruveta haluamaan jotain muuta”, tuumii Karoliina Heiskanen-Helin kotonaan Puu-Vallilassa.

Hänellä on tästä omakohtaista kokemusta, paljonkin. Heiskanen-Helin on entinen ammattisteppaaja ja klovni, nykyinen hahmoterapeutti ja ravintolayrittäjä. Hänellä on ollut näppinsä pelissä niin katutapahtumissa kuin vegaanisen lippakioskin toiminnassa. Kaiken muun ohella hän on vielä remontoinut kotitaloaan.

Juuri nyt kaikki on Puu-Vallilassa: koti, vastaanotto ja ravintola Pikku-Vallila. Aina näin ei ole kuitenkaan ollut, vaikka kaikki tavallaan alkoikin juuri tästä sinisestä puutalosta.

Vuonna 1982 vanhemmat, akateemikko Outi Heiskanen ja kuvaamataidon opettaja, kalligrafi Toivo Heiskanen muuttivat perheensä Katajanokalta vuosisadan alussa rakennettuun puutaloon. Karoliina Heiskanen-Helinille muutto Pitkänsillan pohjoispuolelle oli kova paikka.

”Silloin 17-vuotiaana punkkarina oli jotenkin outo käänne, että muutimme niin kauas keskustasta”, nyt 55-vuotias ja ainakin ulkoisesti rauhoittunut Heiskanen-Helin sanoo.

Nuoren silmiin 1980-luvun Vallila ei ollut idylli, jonne haluaisi jäädä kuopsuttelemaan pihaa. Se oli paikka, jossa vain asuttiin. Elämä tapahtui jossain muualla.

Sopeutumista helpotti kuitenkin tieto siitä, ettei se ollut oikeastaan edes tarpeen. Lukiota oli jäljellä enää yksi vuosi ja suunnitelmissa muutto ulkomaille. Steppaamisesta, klovneriasta ja katuteatterista kiinnostunut Heiskanen-Helin suuntasi Kööpenhaminaan, sinne, missä todellakin tapahtui.

Luovalla alalla ovat verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä. Heiskanen-Helin onnistui niiden luomisessa, pääsi klovneriaa ja katuteatterinäytöksiä järjestäviin piireihin, tapasi muita alan tekijöitä.

Karoliina Heiskanen-Helinille steppaaminen on luonnollinen tapa liikkua. ”Kävelen, pyöräilen, steppaan.”

Kööpenhaminassa Heiskanen-Helin opiskeli, työskenteli ja rakastui, loi uraa ja perusti perheen. Esityksiä tilattiin, kiinnostavat projektit seurasivat toisiaan.

Kerrankin Heiskanen-Heli löysi itsensä esiintymästä muotinäytöksestä, jossa esiteltiin ranskalaisen muotitalo Yves Saint Laurentin tivolin työntekijöille suunnittelemia pukuja.

Näytöksessä oli paikalla myös nainen, jonka kanssa keskusteleminen osoittautui hyvällä tapaa kohtalokkaaksi.

Häneltä Heiskanen-Helin kuuli koe-esiintymisestä, jossa haettiin steppitanssijaa ohjaaja Lars von Trierin uuteen musikaalielokuvaan.

”Ajattelin, että no, niitä ei ole paljoa Tanskassa, että tämä on varma nakki”, Heiskanen-Helin muistelee.

Esiintyjiä oli kuitenkin saapunut sankoin joukoin Ruotsinkin puolelta. Roolin saaminen ei ollutkaan helppoa, vaan vaati kovaa työtä. Se kuitenkin kannatti, sillä vastaavanlaisia tilaisuuksia ei tule vastaan kuin kerran elämässä, Heiskanen-Helin sanoo.

Elokuva oli onnistunut myös muutoinkin kuin suomalaistanssijan näkökulmasta. Vuonna 2000 ensi-iltansa saanut Dancer in the dark, joka palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla Kultaisella palmulla.

Työt sujuivat, mutta parisuhderintamalla oli vaikeampaa. Heiskanen-Helin erosi vuosikymmenen kestäneestä suhteestaan. Eron käsittelyyn hän haki apua terapeutin vastaanotolta. Siellä hän kiinnostui alasta myös auttajan näkökulmasta ja ryhtyi opiskelemaan hahmoterapiaa.

”Sitten tapahtui taas ihan hirveästi kaikkea”, Heiskanen-Helin nauraa.

Elämä muuttui taas. Suomalaisen miehen kanssa seurustellessaan Heiskanen-Helin oli päätynyt viettämään entisessä kotimaassaan aikaa muutoinkin kuin kesän mökkireissuilla.

Hän huomasi Helsingin ja ennen kaikkea suhtautumisensa siihen muuttuneen. Olo oli jotenkin kevyempi kuin Kööpenhaminassa, ei tarvinnut naureskella mukana stereotypioille puukkoja kantavista suomalaisista tai kadulla tallustelevista karhuista.

”Tanskalaiset ovat kaiken sen ihanan avoimuuden ja ystävällisyyden alla aika sisäänpäinlämpiäviä”, Heiskanen-Helin sanoo.

Paluumuutto alkoi tuntua houkuttelevalta ajatukselta. Vuonna 2008 Heiskanen-Helin ja hänen nuorin lapsensa pakkasivat kimpsunsa ja kampsunsa ja muuttivat Suomeen. Kodiksi löytyi se sama sininen puutalo, josta nuori ylioppilas aikoinaan lähti maailmalle. Talo oli yhä Heiskasen-Helinin perheen omistuksessa ja siitä oli muodostunut turvasatama, paikka johon palata pohtimaan seuraavaa siirtoa.

Parisuhde kuitenkin kariutui nopeasti muuton jälkeen. Paluu omaan asuntoon Kööpenhaminan keskustaan olisi ollut Heiskanen-Helinille helppo ratkaisu. Olisi voinut sujahtaa takaisin siihen elämään, joka oli jo jollain tapaa valmis ja järjestyksessä. Mutta Heiskanen-Helin päätti toisin, eikä se päätös perustunut mitenkään järkeen, sen hän myöntää auliisti.

”Tuli sellainen olo, etten osaa sanoa miksi, mutta haluan jäädä tänne.”

Vallila oli herännyt henkiin uudella tavalla, tunnelma oli jotenkin erilainen. Heiskanen-Helin jäi, jatkoi opintojaan, löysi uuden kumppanin rinnalleen ja ryhtyi ravistelemaan Ruususen unta nukkuvaa asuinaluettaan varmemmin hereille.

Yhteisöllinen ja eläväinen asuinalue kun vaatii töitä, suunnittelua ja hartiavoimia. Jos tahtoo kotinurkilleen mukavan tapahtuman, on oltava valmis kantamaan lavarakenteita ja siivoamaan juhlien jäljet.

Heiskanen-Helin oli valmis tekemään töitä. Kotitalon alakerran liiketila, jossa vanhemmat pitivät aikoinaan muun muassa kuvataidekoulua ja kalligrafiatyöpajoja, muuttui kesäkahvilaksi. Lisäksi Heiskanen-Helin järjesti Puu-Vallilan katubileet -tapahtumaa.

Tuolloin, 2010-luvun alussa, alkoi alueella näkyä uudenlaista liikehdintää, pihakirppistä ja muuta, Heiskanen-Helin muistelee.

”Olimme vahingossa aivan ajan hermolla.”

Luovuus Heiskanen-Helinille tärkeä osa elämää. Viime vuosina hän on purkanut sitä esimerkiksi remontoimalla kotiaan.

Mutta miten entisestä ammattiesiintyjästä ja hahmoterapeutista tuli kaiken lisäksi vielä ravintolanpitäjä?

Tässäkin asiassa oli mukana sattumaa ja heittäytymistä.

Pari vuotta sitten nykyisen ravintolan, silloisen kaljabaarin Pikku-Vallilan omistaja oli jäämässä eläkkeelle ja laittanut paikan myyntiin.

Usein kaurismäkeläiseksikin luonnehditussa paikassa oli paljon säilyttämisen arvoista, Heiskanen-Helin tuumi. Hänen onnekseen samaa mieltä olivat myös kolme muuta vallilalaista. Ravintolaa modernisoitiin varovasti, jotta paikan henki säilyisi, vaikka keskikaljan lisäksi pöytiin kannettaisiinkin erikoiskahveja.

”Teimme sitä todella hellällä kädellä.”

Karoliina Heiskanen-Helin viihtyy ravintola Pikku-Vallilan tiskin takana, vaikka työ onkin ajoittain hektistä.

Ravintolatyö on usein hektistä, vaikka taakka onkin jaettu. Kiireen ja puurtamisen seassa on kuitenkin myös antoisia keskusteluja ja iloisia asiakaskohtaamisia.

Vastapainoa tuo myös työ hahmoterapeuttina. Siinä roolissa Heiskanen-Helin työskentelee tarkan aikataulun mukaisesti ja vakavien asioiden äärellä. Aiemmin hän halusi pitää työt visusti erillään muusta elämästään, mutta keväällä hän siirsi myös vastaanottonsa puutaloon, siihen samaan tilaan, jossa toimi aiemmin kesäkahvila.

Eletyt vuodet ovat tuoneet Heiskanen-Helinille varmuutta siitä, millaista elämää hän haluaa elää ja millainen itse on, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin.

Vuosien työn tulos näkyy uskalluksena näyttää asiakkailleen hieman enemmän myös itsestään ja terapeutin, ravintolayrittäjän, esiintyjän, kyläaktiivin ja lukuisten muiden erilaisten roolien hyväksymisestä osaksi monimutkaista kokonaisuutta.

Iän myötä Heiskanen-Helin on huomannut olevansa aiempaa kiinnostuneempi muiden jaksamisesta. Kun itsellä on asiat hyvin, riittää resursseja muillekin.

Voi vaikka tanssia iloisesti katu­tapahtumassa, puolustaa ihmis­oikeuksia mielen­osoituksessa ja viettää lomaa mökillä insinöörimiehen kanssa terassia rakennellen. Tärkeintä on, että toimii omien arvojensa mukaisesti ja pysyy rehellisenä itselleen. Toinen klisee, mutta totta sekin.

Viimeistään itse tehtyjen remonttien myötä talo on muuttunut oman näköiseksi lintukodoksi. Nyt taloon, johon muuttaminen oli vuosikymmeniä sitten järkytys, haluaakin jäädä, Heiskanen-Helin sanoo mutta lisää:

”En lupaa mitään.”