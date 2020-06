Metsäkauris vai valkohäntäpeura?

Kysymys ei ole helppo, ja hirvieläimet menevät usein iloisesti sekaisin niin kahvipöytäkeskusteluissa, viranomaisten tiedotteissa kuin mediassakin. Capreolus capreolus ja Odocoileus virginianus ovat kuitenkin aivan eri eläimiä. Miksi niiden tunnistaminen sitten menee pieleen kerta toisensa jälkeen?

Yksi hämmingin syy löytyy valkohäntäpeuran nimestä.

Vuonna 1934 Pohjois-Amerikasta tuotu valkohäntäpeura tunnettiin ensin laukonpeurana. Nimi juontui Laukon kartanosta, jonka maille peurat tuotiin tarhattaviksi. Myöhemmin nimeksi vakiintui valkohäntäpeura, sitten käyttöön otettiin valkohäntäkauris. Nyt eläimestä käytetään taas kahta eri nimeä, niin valkohäntäkaurista kuin -peuraakin. Suomen riistakeskus tuntee otuksen valkohäntäpeurana.

Lue lisää: Metsäkauriit maleksivat Helsingissä jo niin tottuneesti, etteivät ne viitsi enää väistää edes pyöräilijöitä

Toinen ongelma on paljon konkreettisempi. Eläimet yksinkertaisesti muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Kotipihan marjapuskia hämärässä nakertavaa, nopeasti pakoon pötkivää hirvieläintä voi olla vaikea tunnistaa ilman apua.

Nettiselaimen kuvahaun avulla eläinten tuntomerkkejä voi onneksi vertailla helposti ja nopeasti. Kuvahaku läväyttää eteen nopeasti satoja kuvia esimerkiksi valkohäntäpeurasta. Niihinkään ei tosin ole aina luottamista.

”Tuollainen ihan komea metsäkaurispukki”, toteaa Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen eräästä kuvatekstin mukaan valkohäntäpeuraa esittävästä kuvasta.

Pyysimme riistapäällikköä kertomaan vinkkinsä metsäkauriin ja valkohäntäpeuran erottamiseen. Jutun lopusta löytyvällä testillä voit kokeilla omia tunnistustaitojasi.

1. Häntä

”Häntä ja sen puuttuminen on tietysti paras tuntomerkki”, Eronen opastaa.

Metsäkauriin häntä on pieni töpö, kun taas valkohäntäpeuralla on komea pulloharja, jonka eläin nostaa usein pystyyn liikkuessaan. Valkohäntäpeuran hännän alapuoli on valkoinen, mutta valkoista löytyy myös metsäkauriin peräpäästä niin kutsutusta peräpeilistä.

2. Koko

Valkohäntäpeura on huomattavasti metsäkaurista kookkaampi.

Siro metsäkauris painaa alle neljäkymmentä kiloa, kun taas jopa 130-kiloiseksi kasvava valkohäntäpeura on huomattavasti kookkaampi.

Kokoa voi yrittää hahmottaa esimerkiksi kuvittelemalla hirvieläimen koiraksi. Metsäkauris vastaa kooltaan esimerkiksi vihikoiran tai dobermannin kaltaisia suuria koiria.

”Sitten taas valkohäntäpeura on jo niin iso, että hyvin harva koira on sitä kokoluokkaa.

3. Sarvet

Molempien lajien uroksilla eli pukeilla on sarvet.

Metsäkauriilla sarvet kasvavat yleensä enimmäkseen ylöspäin. Sarvipiikit, joita on tavallisesti korkeintaan kolme sarvea kohden, osoittavat ylös, taakse ja eteen. Valkohäntäpeuran sarvet taas kaartuvat useimmiten sivulle ja eteen. Sarvissa on tyypillisesti kolmesta kuuteen sarvipiikkiä, ja ne osoittavat ylöspäin.

Nuoren eläinyksilön lajin tunnistaminen sarvien perusteella voi olla harjaantumattomin silmin vaikeaa. Vanhempien pukkien sarvet kuitenkin eroavat yleensä toisistaan niin selvästi, että niitä voi käyttää apuna tunnistamisessa.

4. Mittasuhteet

Koon lisäksi kannattaa katsoa eläimen ruumiin mittasuhteita. Molemmat ovat suhteellisen siroja, mutta valkohäntäpeura on rakenteeltaan pitkäselkäisempi. Sen ruumis muistuttaa enemmän pitkulaista suorakulmiota, kun taas metsäkauris on neliömäisempi.

Lisäksi valkohäntäpeuranaaraan pää on usein jonkin verran metsäkaurisverrokkiaan pienempi verrattuna muuhun ruumiiseen.

Lajien välillä on siis eroja, vaikka maallikon silmin onkin vaikea erottaa kumpaa lajia suurikorvainen eläin sattuu olemaan. Esimerkiksi eläimen väritys ja sarvien muoto kun vaihtelevat yksilöiden ja vuodenaikojen välillä.

”Ja sitten vielä tietysti ettei olisi liian yksinkertaista, esiintyy meillä Uudellamaalla paikka paikoin kuusipeuroja, joiden väritys vaihtelee todella paljon. Ne voivat olla lähes mustia tai melko vaaleita, sitten ne voivat olla pilkullisia tai olla olematta. Ja niillä on häntä”, Eronen naurahtaa.

Harjoitus kuitenkin tekee mestarin myös hirvieläinten tunnistamisessa.

Alla löytyvän testin avulla voit kokeilla omia tunnistustaitojasi.