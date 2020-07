Kolmelta torstai-iltapäivänä ravintolassa on vain kuusi asiakasta, mutta se on silti melkein täynnä. Loving Hutissa Kolmannella linjalla on vain parikymmentä asiakaspaikkaa, joten myöhäiset lounastelijat saavat vegaaniruokaa tarjoavan ravintolan helposti täyteen.

Omistaja Tina Tran ravaa keittiön ja ravintolasalin väliä ja asettelee buffet-linjastoon tofupyöryköitä ja seitania vuoissaan. Lähimpänä linjastoa istuva asiakas nousee useamman kerran kauhomaan lautaselleen lisää.

Tunnelma on rauhallinen, iltapäivän auringossa jopa unelias, ainakin verrattuna lähellä pauhaavaan toimistotalon purkutyömaahan.

Loving Hutin vaaleiden seinien ja valaistun, värikkäin sydämin koristellun logon suojissa huolta aiheuttaa kuitenkin suuri uhka: ilmastonmuutos.

”Tämä pallo on oikeasti tosi, tosi hätätilanteessa”, Tran sanoo.

”Tänä vuonna Suomessa ei ollut talvea.”

Huoli lumettomista talvista on yksi syy siihen, miksi Tran ryhtyi pyörittämään vegaaniravintolaa Kalliossa.

Vietnamista kotoisin oleva Tran saapui Suomeen 1990-luvulla. Suomessa ollessaan hän luki Loving Hut -ravintolaketjun perustajan, hengellisen johtajan Ching Hain kirjan eläimistä ja niiden kohtelusta.

Ching Hai on vietnamilainen hengellinen johtaja, jota hänen seuraajansa kutsuvat supreme masteriksi, korkeimmaksi mestariksi. ”Oikean” jumalan tai palvomismuodon sijaan Hain buddhalaisuudesta vaikutteita saaneet opit keskittyvät ihmisten ja eläinten rauhaisaan yhteiseloon, meditoimiseen ja hyvään pyrkimiseen.

Viime vuosisadan loppupuolella seuraajajoukkoaan kasvattanut hengellinen liike on lajissaan hyvin tyypillinen: sillä on eri uskontoja ja perinteitä yhdistelevä oppi, karismaattinen johtaja ja syytöksiä epäilyttävistä taloudellisista toimista.

Seuraajia on eri arvioiden mukaan kymmeniä tai satoja tuhansia. Varmaa on kuitenkin Loving Hut -ravintoloiden määrä. Ketjun toimipisteitä on eri maissa ja maanosissa yhteensä yli kaksisataa.

Luonto on läsnä myös ravintolan sisustuksessa.

Helsingin ravintolassa vietnamilainen uskonto tuntuu kaukaiselta, mutta korkein mestari on silti läsnä täälläkin. Nurkassa keittiön oven yläpuolella televisiossa pyörii Supreme Master TV, netin kautta toimiva lähetys, jossa kerrotaan luonnon ihmeistä ja eläimistä. Jossain kohtaa näytöllä vilahtaa myös tutunnäköistä metsämaisemaa, kun esittelyvuoroon tulee Karelia eli Karjala.

”Se on maailman paras tv-kanava”, Tran sanoo iloisesti.

Lähetyksissä näytetään iloisia uutisia, kauniita maisemia, eläimiä ja luonnon monimuotoisuutta. Kuvan ympärillä vilisevät käännökset useilla eri kielillä.

Ikkunalaudalla on siistissä rivissä Ching Hain kirjoittamia kirjoja. Yksi niistä on myös tämän ravintolan perustamisen takana.

Ravintolassa ruokaa sulatellessaan voi tutustua Ching Hain teoksiin.

Hain kirjoittamat sanat eläinten kokemasta kärsimyksestä herättivät Tina Tranissa vahvan tunteen vääryydestä. Tran päätti ryhtyä vegaaniksi ja tehdä voitavansa sen eteen, että mahdollisimman moni eläin säästyisi teurastukselta.

”Jos jonkun heikomman on pakko kuolla, se ei ole oikein”, hän sanoo napakasti.

Kolmannen linjan ravintoloissa kauan käyneet muistavat vielä Loving Hutin edeltäjän, niin ikään vegaaniystävällisen aasialaisravintolan Ho Dain. Sen omistaja oli Tranin ystävä.

Loving Hut aloitti edeltäjänsä tiloissa kolmisen vuotta sitten, silloin kun ravintoloista löytyi hyvällä tuurilla yksi vegaaniannos.

Aivan tyhjästä Tran ei alalle hypännyt. Ennen oman ravintolan perustamista hän työskenteli kokkina muiden palkollisena, muun muassa Loving Hutissa Pariisissa.

Aiempi kokemus on ollut avuksi Kallion-ravintolassa. Työtä on kellon ympäri, vaikka Tranilla on apunaan yksi työntekijäkin.

Päivät alkavat koneiden käynnistämisellä. Sen jälkeen Tran laittaa riisin keittymään, sitten on aikaa muille valmisteluille. Niitä riittää, sillä hän ei halua tinkiä ruoan laadusta. Tofu on niin pehmeää, että monet kysyvät, mistä Tran sen ostaa. Ehkä jostain Hakaniemen lukuisista aasialaisista kaupoista?

Mutta Tranin tofu ei ole valmistavaraa, vaan tuoretta ja paikan päällä tehtyä. Itse tehtyä on myös kaikki muukin, seitanista kimchiin ja tiramisukakusta banana splitiin.

Valmista ostamalla pääsisi helpommalla, mutta Tranilla on paljon pelissä. Hänen ruokansa on oltava terveellistä ja maukasta, rakkauden sitä kohtaan on huouttava asiakkaan lautaselle asti, jotta mahdollisimman moni ihastuisi vegaaniruokaan ja suosisi sitä aiempaa useammin.

”Sen takia yritän jatkaa tätä työtä.”

Ravintolayrittäjä Tina Tran uskoo luonnon kunnioittamisen ja rauhan olevan avain onneen. ”Tämä maapallo tulisi kuin paratiisiksi.”

Tran sanoo, ettei ravintolan pitäminen ole hänelle bisnestä, vaan keino vaikuttaa. Sen myös huomaa: Rauhallinen ja hymyilevä yrittäjä kiihtyy selvästi joka kerta, kun keskustelu kääntyy eläinten kärsimykseen ja ilmastokriisiin. Ja niin käy usein.

”Kuvitelkaa, mitä tapahtuisi, jos joku leikkaisi kaulamme? Mitä tuntisimme?” Tran kysyy ja tehostaa viestiään vetämällä sormensa kaulansa yli.

”Me olemme aikuisia ihmisiä, meillä on velvollisuus suojella maapalloa lapsia varten!”

Vaikuttaminen on helpompaa siellä, missä sille on yleisöä ja kysyntää. Kesäisin Loving Hut on mukana tapahtumissa.

Kallion-ravintola rajoittaa kuitenkin festivaaleille osallistumista, sillä Tran ei halua ihmisten törmäävän suljettuihin oviin pitkin kesää. Festivaaleilla on silti etunsa: jos kävijöitä on kaksikymmentä tuhatta ja heistä edes kymmenesosa tulee syömään Tranin kojulle, pelastuu jo suuri määrä eläimiä, hän laskeskelee.

Tapahtumissa muiden ruokakojujen seassa käyvät ilmi myös vegaaniruokavalion hyödyt. Kasvisruoka tekee Tranin mukaan sitkeäksi.

”Kukaan lihaa syövä ei jaksa samaa työtä kuin minä”, hän kehaisee ja vannoo puhuvansa totta.

”Voin todistaa, että teen työtä varmaan tuplasti enemmän kuin muut!”

Huolimatta vahvasta vakaumuksestaan Tran ei tuputa. Hän kertoo juttelevansa asiakkaiden kanssa mieluusti, mutta hänen valmistamastaan seitanista saa nauttia paatuneinkin lihansyöjä.

Sitä paitsi tarkoittaahan Loving Hutissa nautittu ateria ainakin yhtä liha-annosta vähemmän.

Viesti on kuitenkin kirjoitettu selvästi Tranin lippikseen. Vegans r heroes, vegaanit ovat sankareita.

Haastattelu tehtiin koronaepidemian kynnyksellä, ja juttu on julkaistu HS Helsinki lehdessä huhtikuussa. Loving Hut -ravintola oli kiinni kevään ajan. HS julkaisee haastattelun nyt verkossa, kun ravintoloiden rajoitukset ovat Suomessa poistuneet.