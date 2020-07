Vuosaaren metroasemalle on tarkoitus avata lukolliset säilytyskaapit 22 pyörälle vielä tämän kesän aikana.

Vuosaaren metroaseman yhteydessä sijaitseva pyörien lukollinen säilytyspaikka on antanut odotuttaa itseään jo useamman vuoden ajan.

Helsinkiläinen Hannele Wikman ihmetteli Helsingin Sanomien mielipidepalstalla tiistaina julkaistussa kirjoituksessa, mikseivät lukolliset kaapit ole jo käytössä (HS 14.7).

Pilottiprojekti oli alunperin tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 kesällä. Aiheesta kirjoitti tuolloin muun muassa Kirkko ja kaupunki -lehti.

Toisin kuitenkin kävi.

Kaapit ehtivät olla vain hetken aikaa käytössä, kun ilmeni ongelmia ja ne ne poistettiin käytöstä. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) projekti-insinöörin Samuli Mäkisen mukaan pieniä teknisiä ongelmia on ollut useampia. Eniten lisätöitä on aiheuttanut kaappien käyttöliittymä ja järjestelmäuudistukset, joiden vuoksi jo tehtyä työtä on jouduttu tekemään uudestaan.

Kaappeja on tarkoitus käyttää matkakortilla. Ensimmäisellä käyttökerralla matkakortti tulee rekisteröidä, jonka jälkeen kaappien lukitseminen ja avaaminen onnistuu korttia vilauttamalla. Kaappien käyttö on maksutonta.

Kaapit eivät Mäkisen mukaan olleet kiireyslistan kärkipäässä, joten niiden toteutus on ”jäänyt hieman hitaalle”. Muilta osin metroaseman pyöräpysäköintitila on ollut käytössä.

HKL lupasi kuitenkin tiistaina julkaistussa vastineessaan (HS 14.7.), että Ulappatielle rakennetut 22 kaappia otettaisiin käyttöön mahdollisesti jo tänä kesänä.

”Sitä testattiin viime viikolla ja sieltä löytyi muutama asia, jotka pitää muuttaa. Ne tehdään vielä tässä heinäkuun aikana. Elokuussa pitäisi olla valmista ja päästään kokeilemaan kaappeja”, Mäkinen kertoo HS Helsingille.

Viime vuosina HKL on lisännyt pyörien säilytysmahdollisuuksia metropysäkkien läheisyydessä muun muassa Kalasatamassa, jonne avautui yli 200 pyörän säilytyskeskus. Samantyylisiä sisätiloissa olevia pysäköintikeskuksia on suunnitteilla myös Itäkeskukseen ja Rautatientorille.

Mikäli erikseen lukittavat pyöräkaapit osoittautuvat käyttäjien palautteen ja teknisen toteutuksen osalta toimiviksi, voidaan myös niitä lisätä pysäköintikeskuksiin.