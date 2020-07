Marjaniemen siirtolapuutarhan ja Roihuvuoren välisessä metsikössä kulkija kohtaa oudon näyn. Maa on valkoisena, kuin lumen peitossa.

Lähempi tarkastelu paljastaa valkoisen aineen olevan kuitenkin luonnolle huomattavasti lunta vaarallisempaa: säkkituolien täyteraetta. Rae-esiintymän vieressä on myös tyhjä säkkituolikangasmytty.

”Apua”, huokaisee Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran puistojen ylläpidon vastaava työnjohtaja Tarja Silventoinen.

Kaupunki ei ole saanut ilmoitusta sotkusta, mutta Silventoinen lupaa kaupungin käyvän nyt paikan päällä siivoamassa alueen. Sitä, miten siivous toteutetaan, ei työnjohtaja osaa vielä sanoa.

”Täytyy käydä katsomassa ja pohtia, millä sieltä saadaan ylös ainakin suurin osa.”

Kaikkien rakeiden siivoaminen luonnosta on todennäköisesti mahdoton tehtävä.

Tavallisesti luonnosta löytyvä roju on suurempaa, kuten pyykkikoneita, sohvia ja jopa täysiä chilikastikeämpäreitä. Niiden luontoon hylkääminen on laitonta ja moraalisesti väärin, mutta ainakin huonekalut on helppo kantaa metsästä pois.

Litratolkulla maahan kaadettu rae onkin jo vaikeampi rasti. Sisätiloissa rakeet voisi imuroida, mutta maastoon soveltuvaa suurta imuria ei kaupungin puhtaanapitolaitokselta löydy.

Siivous tapahtuu siis todennäköisesti haravien avulla. Aivan jokaista raetta ei maastosta varmaankaan tulla saamaan pois, mutta jokin keino siivoamiseen kuitenkin löydetään, Silventoinen lupaa.

Tiedätkö jotain säkkituolien alkuperästä tai sotkijasta? Kerro meille sähköpostitse hs.kaupunki@hs.fi.