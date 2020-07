Jos Viikissä tai Vanhankaupunginkoskella ulkoillessa sattuu iskemään nälkä, apu on lähellä. Viime viikkoina suvannolla, Jokisuuntien päässä on riittänyt ruokarekkoja jonoksi asti. Rannan tuntumassa on saattanut samana päivänä olla seitsemän tai kahdeksankin erilaista renkailla liikuteltavaa ruokamyyntikojua.

”Suvannolla on ollut tänä vuonna selkeästi enemmän liikkuvaa myyntiä kuin aiemmin. Emme tiedä toimijoiden määriä, koska alue ei ole meidän sopimuspaikkojamme”, sanoo tiimipäällikkö Jarmo Talvasto Helsingin kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä.

”Emme tiedä myöskään syytä miksi tämä paikka on muodostunut nyt näin suosituksi. Usein kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat, syntyy tällaisia tilanteita.”

Ruokarekkojen valtaama kadunpätkä on Viikin puolella, viereinen vesialue rantoineen on Vanhaakaupunkia. Myyntikojut sijaitsevat yleisellä pysäköintialueella, jollaisella liikkuvaa myyntitoimintaa saa Talvaston mukaan harjoittaa maksamalla normaalit pysäköintimaksut.

Keskusta-alueella ja muualla kantakaupungissa liikkuvien elintarvikekioskien toiminta on sallittua vain kaupungin määrittelemissä myyntipaikoissa. Suosituimmissa neljässä, Asema-aukiolla, Meritorilla, Rautatientorilla ja Simonpuistikossa on käytössä vuorolista.

Kaupungin hallinnoiman ketterän kioskitoiminnan määritellyillä myyntipaikoilla toiminen edellyttää sopimuksen tekemistä kaupungin kanssa. Myyntipaikat ovat maksullisia, ja yrittäjä maksaa lisäksi vakuusmaksun.

Keskusta-alueen ulkopuolella myynti on Talvaston mukaan vapaampaa. Toimia voi melkein kaikilla kaupungin kaduilla ja aukioilla, vain puistoalueilla myynti on kiellettyä. Edellytyksenä on, etteivät alueen liikenne ja asukkaat häiriinny, turvallisuus vaarannu tai alueet vahingoitu.

”Ketterämyynti on selkeästi lisääntynyt aiemmista vuosista. Meidänkin keskustan vuorolistallamme on nyt 35 toimijaa, kun viime kesänä samaan aikaan oli vain reilu 20 toimijaa”, Talvasto sanoo.

Vanhankaupunginkosken rannalle syntynyt kioskikeskittymä on siis osa laajempaa ilmiötä, jonka syntysyyt saattavat liittyä ainakin osin koronavirusepidemiaan.

Taudin leviämisen estämiseen tähtäävät rajoitustoimet ajoivat ensin keväällä ihmiset ulkoilemaan, ja kesää on vietetty lähimatkailun merkeissä. Kysyntää hiukopalalle on suosittujen ulkoilumaastojen läheisyydessä siis riittänyt.

Hämäläisen veljeksille koronan aiheuttama poikkeustilanne antoi sysäyksen oman liikkuvan kioskin perustamiseen. Kolmikolla oli ollut jo pidempään mielessä oman ravintolabisneksen pystyyn pistäminen.

Jaakko ja Kalle Hämäläinen työskentelivät valmiiksi ravintola-alalla, media-alalla töitä tekevä Matti Hämäläinen puolestaan asui Kiinassa.

”Matti palasi koronan takia Suomeen. Minulla taas tuli lomautuksia. Totesimme että nyt on kaikilla se hetki, että teemme tämän”, Jaakko Hämäläinen sanoo.

Kalifornialaistyylistä katuruokaa tarjoava SLO Bros Taco Truck aloitti toimintansa 1,5 kuukautta sitten. Helsingin Tokoinrannan lisäksi veljesten ruokakiesiä on kesän aikana nähty erilaisissa tapahtumissa.

Vähän aikaa sitten Arabianrannassa asuva tuttu vinkkasi, että Vanhankaupunginkoskella voisi olla menekkiä tacoille.

”Lähdimme sinne testimielessä. Kysyntä oli yllätys. Siellä oli hyvin porukkaa, paljon ulkoilijoita ja perheitä. Lähellä on useita ulkoilureittejä”, Jaakko Hämäläinen kertoo.

”Olemme olleet suvannolla nyt kaksi kertaa, ja tulemme uudestaan.”