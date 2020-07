Valkoposkihanhet ovat ottaneet Töölönlahden haltuunsa.

Hanhet seisoskelevat keskellä kulkuväylää ja uima-alaaksi on valikoitunut Urho Kekkosen muistomerkki.

Valkoposkihanhet ovat Helsingin kesässä tuttu näky ja myös vuotuinen keskustelunaihe. Niiden häätämiseen on jo pitkään yritetty keksiä keinoja. Häätäminen on kuitenkin vaikeaa, sillä laji on suojeltu.

Tällä hetkellä ainakin Töölönlahdella hanhet määräävät toistaiseksi mistä ihmiset kulkevat. Pyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat väistelemään kulkuväylällä aikaa viettäviä lintuja, jotka yrittävät suojella poikasiaan.

Myös hanhenkakkaa on kertynyt lenkkeilijöiden suosimalle väylälle suuria määriä.

Lisäksi hanhet ovat Töölönlahden merivesien lisäksi viihtyneet Urho Kekkosen muistoksi rakennetussa altaassa.

Allas aiheutti edelliskesänä huolta töölöläisten keskuudessa. Pienten linnunpoikasten pelättään hukkuvan sinne, kun ne eivät päässeet altaasta pois sen liukkaiden reunojen takia.

Linnut eivät näytä edelleenkään tunnistavan vaaran paikkaa.

Hanhet viettävät aikaa Urho Kekkosen muistoaltaassa.

Valkoposkihanhien määrä on kasvanut Suomessa vuodesta 1985 lähtien keskimäärin 18 prosenttia vuodessa.

Töölönlahti on ollut yksi Helsingin suosituimmista alueista valkoposkihanhien keskuudessa. Siellä hanhia oli kesällä 2019 neljänneksi eniten. Eniten hanhia tutkijat bongasivat viime kesänä Arabianrannasta, jossa niitä oli 627.

Myös poikasten määrä on kasvanut.

Kesällä 2019 eniten poikasia oli juuri Töölönlahden hanhiperheissä. Töölönlahdella yhdellä hanhipariskunnalla oli keskimäärin 2,6 poikasta, kun muutoin poikasia on keskimäärin 2,2.