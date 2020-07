Korkeavuorenkatu 6:ssa sijaitseva kello on lopettanut käymisensä jo vuosia sitten. Lukijan kuva.

Komea ja suurikokoinen seinäkello on Korkeavuorenkadun maamerkki, mutta jo usean vuoden ajan sen viisarit ovat osoittaneet väärää aikaa.

Ullanlinnassa viime vuosituhannen puolella asioinneille kello tuo mieleen sen entisen omistajan, kelloliike P. Tillin. Pauli Tillin perustama kelloyritys toimi Korkeavuorenkatu 6:n kivijalassa kahden sukupolven ajan.

Alunperin Pauli Tilli lunasti kellokaupan ollessaan itse kaupalla töissä. Tästä alkoi P. Tilli -yrityksen taival, kertoo Pauli Tillin pojanpoika Markku Tilli.

Markun isä, Pekka Tilli, lähti isänsä jalanjäljissä opiskelemaan alaa Lahteen kelloseppäkouluun. Myöhemmin Pekka Tilli lähti harjoittelemaan ammattiaan Sveitsiin Omega-kellomerkin tehtaalle. Tuolta reissulta tarttui mukaan myös tuleva vaimo ja Markun äiti.

Pauli Tillin kuoleman vuoksi nuori pari joutui heti häämatkansa jälkeen muuttamaan Suomeen ja ottamaan kelloliikkeen vastuulleen.

Pekka Tilli työskenteli liikkeessä yhdessä kahden kellosepän kanssa. He erikoistuivat arvokellojen korjaamiseen ja myivät erityisesti sveitsiläisiä arvokelloja. Liikkeen sijainti Etelä-Helsingin lähetystöjen kupeessa toi paikalle riittävästi asiakaskuntaa.

”Julkkiksia kävi paljon, esimerkiksi Remu [Aaltonen] oli usein asiakkaana. Hän kun tykkäsi kerätä kelloja”, Markku Tilli muistelee.

Liikkeen ulkopuolella oleva kellotaulu oli Pekka Tillin silmäterä. Se tuli pitää tarkasti ajassa, sillä aivan liikkeen edessä oli bussipysäkki. Nykyään siinä pysähtyy linjan 24 bussit.

Kellon ajasta oli pidettävä tarkka huoli, jotta matkustajat tiesivät odottaa seuraavaa kulkupeliä.

”Muistan, kun 80-luvulla otettiin kesäaika käyttöön, isä lähti aina yöllä Espoosta kääntämään kelloa”, Markku Tilli kertoo.

Pekka Tilli kuoli yllättäen vuonna 1991, jonka jälkeen perhe myi liiketoiminnan liikkeessä työskennelleille kellosepille, jotka jatkoivat yritystä eri nimellä. Heidän eläköidyttyään liiketila myytiin pois kokonaan.

Samalla tehtiin Tillin mukaan sopimus taloyhtiön kanssa, että kellosta pidetään huolta myös tulevaisuudessa.

”Se on muistaakseni sähkömekaaninen kello, en usko että vika on iso, mutta kellotaulu tulisi saneerata”.

Kellon koneisto on sijainnut liiketilan sisäpuolella. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä Jani Räisänen vastasi Helsingin Sanomille, että kellon nykyistä tilaa on pohdittu myös taloyhtiössä. Sille on etsitty korjaajaa jo pitkään, mutta mitään arvioita korjauksen hinnasta ei ole saatu. Näin ollen myöskään päätöksiä kellon korjauttamisesta ei ole tehty.

Vanhan kelloliikkeen tila on myyty vuosien aikana jo useaan kertaan ja jossain kohtaa kellon koneisto on purettu tilan puutteen vuoksi. Tällä hetkellä kellolla ei siis ole koneistoa laisinkaan.