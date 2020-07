Juha Nyman muutti Helsinkiin urbaanin löytöretkeilyn vuoksi. Pääkaupungin saaristot ja maanalaiset kohteet tarjoavat poikkeuksellisia paikkoja koluamiseen. Eljas, 8, on mukana tutkimassa luolaa Pohjois-Helsingissä.

Laskettu aika oli jo mennyt ohi.

Helsinkiläisen Juha Nymanin vaimo oli viimeisillään raskaana, ja esikoisen oli määrä syntyä hetkenä minä hyvänsä.

Aamuyön sumu verhosi vielä horisontin, kun Nyman lähti salaa soutamaan suljettuun saareen. Hapertuneessa kumiveneessä oli venttiili rikki ja ilmaa vain puoliltaan.

Vaimo oli jo varautunut siihen, että joutuisi synnyttämään yksin.

”Esikoisen syntymä ja urbaanin löytöretkeilyn kiimavuodet osuivat päällekkäin”, Nyman sanoo.

Koluamisvietti ja seikkailunjano ovat saaneet Syrjäseutu-blogin pitäjän Juha Nymanin tekemään tutkimusretkiä jo yli kymmenen vuoden ajan. Hän harrastaa urbaania löytöretkeilyä, jolla tarkoitetaan esimerkiksi hylätyissä kaupungeissa, rakennuksissa ja tunneleissa seikkailemista.

Vanhoissa autiotaloissa, joissa aika on pysähtynyt, Nyman ei tunne nälkää eikä kylmää. Kun kuvittelee mielessään, mitä vuosien kuluttamat seinät ovat nähneet, ajantajukin katoaa.

Juha Nymanin päässä on valtava autiotalojen kartasto. Kerran perhe oli menossa kylään, mutta he eivät muistaneet ajo-ohjeita. Nyman kuitenkin osasi suunnistaa paikalle koluamiensa autiotalojen avulla.

Rappioromantiikan ystävät tunnelmoivat ja valokuvaavat paikkoja mutta jättävät jälkeensä vain jalanjälkiä. Kirjoittamaton sääntö on, ettei mitään saa ottaa mukaan, vaikka kohteista voikin löytyä kaikkea rahasta arvoesineisiin ja dynamiitista kannabisviljelmiin.

Bongausten sijainteja ei kerrota, sillä se altistaa kohteet ilkivallalle. Siitä monella harrastajalla on huonoja kokemuksia, ja siksi mediahuomioon suhtaudutaan toisinaan nihkeästi.

Huomiota on riittänyt, sillä urbaanin löytöretkeilyn suosio on kasvanut viime vuosina huimasti. Kun Juha Nyman aloitti kiertämään autiotaloja, hän ei vielä tiennyt harrastukselle nimeä. Nyt esimerkiksi Facebookin ”Urban explorers - Finland”-ryhmässä on yli 7 000 jäsentä.

Maailma muuttuu koko ajan keskustamaisempaan muotoon ja siten myös kontrolloidummaksi. Säännöt ohjaavat olemistamme, liikkumistamme ja tekemistämme. Vastapainoksi tarvitsemme luontoa ja urbaania periferiaa.

Näin uskoo maantieteilijä Marko Leppänen, joka kirjoittaa blogia nimeltä ”Esoteerinen maantiede ja periferiaterapia”. Hänen mielestään luontoa ei pitäisi nähdä vain rakentamista odottavana tyhjiönä, sillä vastakohtaiset alueet täydentävät toisiaan. Hylätyt tehdasrakennuksetkin voivat rikastaa kaupunkirakennetta.

Osana Viaporin linnoitusta yli 100 vuotta sitten louhitusta luolasta löytyi muun muassa vanhaa kallionporauskalustoa.

Nymanin mielestä Leppäsen teoria voi selittää myös urbaanin löytöretkeilyn suosion. Vapauden kaipuun tyydyttäminen seikkailemalla tasapainottaa yhteiskunnan vaatimusten luomaa painetta.

”Urbaani löytöretkeily edustaa tietynlaista alkukantaista villeyttä. Siinä asioita voi tehdä omaehtoisesti, koska valmista opaskirjaa ei ole.”

Urbaani löytöretkeily ei ole tuonut Juha Nymanin arkeen ainoastaan ohikiitävää jännitystä, vaan se on myös muuttanut hänen elämäänsä pysyvästi. Ensimmäisellä tutkimusmatkalla löytyi jotain odottamatonta.

Nyman suuntasi tamperelaiseen hylättyyn tehtaaseen. Yhteisen tuttavan mukana paikalle saapui myös yliluonnollisista asioista kiinnostunut Jonna, joka oli aavejahdissa.

Pari ihastui, ja häitä vietettiin muutama vuosi ensitapaamisen jälkeen.

”Itä-Suomessa on enemmän rappiota, lännessä rakennukset kunnostetaan ja puretaan nopeammin”, Juha Nyman kertoo.

Juha Nymanin intohimo harrastukseen on näkynyt parin elämässä vahvasti. Esikoistaan odottanut Jonna Nyman lupasi miehelleen vapaat kädet häämatkakohteen valinnassa.

”Jälkeenpäin ajateltuna ei olisi pitänyt.”

Pari lähti junalla Viipuriin. Jonna Nymanin ajatus romanttisesta häämatkasta kahdestaan hotellilla nysväten ei aivan toteutunut, kun Juha Nyman houkutteli hänet päivittäin kävelyille – siis juoksemaan ympäri hylättyjä kohteita.

”Vaapuin Juhan perässä neljä tuntia 30 asteen pakkasessa. Saimme siellä elämää suuremman riidan aikaiseksi”, Jonna Nyman nauraa.

Indiana Jonesia nuorena ihaillut Juha Nyman saa urbaanista löytöretkeilystä onnistumisen tunteita. Kruununjalokivien sijaan palkinto voi olla kohde, jonka harva on löytänyt.

”Tuhansien askeleiden alla kaupungin keskustassa voi olla esimerkiksi joku luola, josta kukaan ei tiedä mitään.”

Perinteinen löytöretkeily on kuollut. Ihmisiä virtaa turistikohteissa tallaamassa maailman ihmeitä, ja jopa Mount Everestille tehdään jo pakettimatkoja. Nykyajan löytöretkikohteet ovatkin erilaisia.

”Maailma on niin kaluttu, että jos haluaa nähdä jotain erilaista, se voi löytyä yllättävän läheltä”, Nyman sanoo.

Kymmenen vuotta sitten kohteet olivat Juha Nymanin mukaan autenttisempia ja esimerkiksi hylättyjä tehtaita oli enemmän. Nykyään kaikki puretaan nopeasti pois. Kuvassa Eljas, 8, tutkii luolasta löytyvää kallionporauskalustoa.

Lomamatkoilla Juha Nyman haluaa välttää suosituimmat turistirysät ja etsiä paikat, jotka rappio on vallannut. Se aiheuttaa joskus kitkaa perheen lomasuunnitelmiin.

”Minä olen sen verta tavallinen, että haluan nähdä ne paikat, joita kaikki näkee”, Jonna Nyman sanoo.

Toisaalta moni upea paikka olisi jäänyt näkemättä, jos harrastus ei olisi heitä niihin vienyt, Jonna Nyman myöntää. Hänen mielestään on hienoa, että molemmilla on parisuhteessa myös omat mielenkiinnon kohteensa.

”Parempi harrastus urbaani löytöretkeily on kuin vaikka baareissa pyöriminen.”

Sumuisena aamuna päälle kymmenen vuotta sitten Juha Nyman pyörähti suljetulla saarella. Rikkinäinen vene kantoi vielä takaisin, eikä vaimon tarvinnut synnyttää yksin. Sittemmin autiotaloissa on Nymanin mukana pyörinyt kolme lasta.

Juha Nyman on lapsesta asti tuntenut turvallisuutta pimeässä, eivätkä autiotalot pelota häntä. Hän uskoo vaarojen piilevän pikemminkin ihmisjoukoissa ja liikenteessä.

Nyman ei halua tehdä asioita tietyllä tapaa vain siksi, että niin on aina tehty. Kaavamainen tunkkaisuus tukahduttaa. Hän haluaa etsiä uusia näkökulmia tutusta ympäristöstä.

”Maailma on täynnä keinotekoisia rajoja, joita ei ole kovin hyvin perusteltu. Miksei tuonne pusikkoon tai kalliolle voisi mennä?”

Helsingissäkin me kävelemme jatkuvasti kapeita katuja ja käytäviä. Samoja uria, joilta poiketaan vain harvoin. Epämiellyttäväksi koetut asiat on piilotettu aitojen taakse. Nyman haluaa nähdä muutakin kuin mitä meille on valittu esittää.

Siksi hän aikoo kurkistaa aitojen taakse myös jatkossa.