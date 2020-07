Viikin Latokartanon liikuntapuistossa jalkapalloilijoiden tekonurmikenttä kiiltää uutuuttaan. Tenniskentillä verkot ovat suorassa ja pohjat kunnossa, mutta perällä on toisenlainen näkymä. Hiekkaisen rantalentopallokentän verkko on vähän sinnepäin ja hiekkakin kaipaisi möyhennystä.

Latokartanossa omaa rantalentopallotoimintaa pyörittävä Cetin Sahin kertoo, ettei kenttää ole juurikaan huollettu viimeiseen kymmeneen vuoteen.

”Viime vuonna ei ollut edes tolppia [verkolle], puhumattakaan reunoista. Yhdellä pelaajalla oli oma verkko, joka pystytettiin sinne ja purettiin pelien jälkeen.”

Sahin on koonnut vuosien saatossa yhteen 37 ihmisen porukan, joka kokoontuu pelaamaan rantalentopalloa monta kertaa viikossa. Harrastuneisuutta on, mutta kentän kurja kunto harmittaa pelaajia. Kentän ylläpidosta on vuosien ajan annettu palautetta kenttämestarille, mutta se ei ole juurikaan vienyt asiaa eteenpäin. Viime vuonna kentälle saatiin verkkotolpat, mutta ne on asennettu liian lähelle toisiaan eikä verkkoa saa asennettua tarpeeksi kireälle.

Kun Sahin otti vastikään yhteyttä Helsingin kaupungin ylempiin tahoihin kentän kunnostamiseksi, tuli vastauksena täysin päinvastaista tietoa. Kentän poistamista oli suunniteltu jo pidempään, eikä sitä siitä syystä ole huollettu.

”Minkä takia tällaisia päätöksiä tehdään kysymättä asukkailta ja pelaajilta?” Sahin ihmettelee.

Laitospäällikkö Jarkko Rantanen Helsingin kaupungin liikuntapalveluista on tietoinen Latokartanon kentän tilasta.

Kentän poistamisesta noussut huoli on kuitenkin hänen mielestään turha.

”Toistaiseksi ei ole tapahtumassa mitään sen alueen suhteen”, Rantanen vakuuttaa.

Latokartanon liikuntapuistossa on ollut käynnissä monivuotinen remonttiprojekti, jonka kolmannen vaiheen oli tarkoitus alkaa tämän vuoden keväänä. Sen yhtenä osana oli siirtää nykyinen rantalentopallokenttä aurinkoisempaan ja toimivampaan paikkaan. Tästä syystä kentän yleiskuntoon ei ole panostettu.

Kevään suunnitelmat ovat nyt kuitenkin kokonaan jäissä, eikä suunnitelmia kentän siirrosta ole.

Sahinin toiveissa on, että kaupunki tulisi kaupunkilaisiaan vastaan kentän profiilin nostamisessa.

”Menkää vaikka Hietsuun katsomaan, siellä on kunnon kentät. Tuhannella eurolla saisi täällä aikaan ison jutun.”

Latokartanon aktiivit järjestävät kentällä myös turnauksia, joista ensimmäinen mitellään tänä viikonloppuna. Paikalliset yrittäjät ovat tukeneet tapahtumaa lahjoituksilla, ja paikalle odotetaan kahdeksaa eri joukkuetta.

”Jalkapallojoukkueen perustamista kaupunki tuki aikoinaan aktiivisesti, osti maalit ja muuta”, Sahin kertoo.

Samanlaista aktiivisuutta hän toivoisi myös muiden lajien osalta.

Koska Latokartanon rantalentopallokenttä on täysin avoimessa käytössä eikä varausjärjestelmän piirissä, kaupungilla ei ole ollut Rantasen mukaan tietoa sen käyttäjämääristä.

Sahinin yhteydenotto on kuitenkin saanut kaupungin tarttumaan toimeen ja huoltamaan kenttää.

Viime viikolla kentälle tuotiin rajat, ja seuraavaksi on tarkoituksena käydä lapioimassa kentän hiekka parempaan kuntoon.

Harrastajien toiveena olisi saada alueelle kaksi kenttää vierekkäin, kuten esimerkiksi Pukinmäen urheilupuistossa on. Rantasen mukaan tämä on vaihtoehto, mutta tällä hetkellä ei ole suunnitelmia kentän kohtalosta tai uudesta kentästä.