Kovin moni alppiharjulainen tuskin tiesi ennen keskiviikkoaamua, että rockyhtye The 69 Eyes esiintyy elokuun lopulla loviisalaisessa ravintola Degerissä.

Joku oli päättänyt korjata tilanteen keskiviikon vastaisena yönä. Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun risteyksen kävelytielle oli ilmaantunut musta Volkswagen Golf Variant.

Iskua ottaneesta kyljestä ja rikkoutuneesta renkaasta päätellen auto on joutunut kolariin. Huomionarvoisempaa ajoneuvossa olivat kuitenkin sen kolmeen ikkunaan huolellisesti teipatut keikkamainosjulisteet.

Niissä mainostetaan loviisalaisravintolassa 22. elokuuta pidettävää konserttitapahtumaa. Degerin ravintoloitsija Kristian Vuojärvi sanoo olevansa tietoinen, että ravintolan tapahtumamainokset koristavat kolariin joutunutta autoa.

”Sain samanmoisen kuvan aiemmin työntekijältäni. Olin hyvin hämmentynyt. Yrityksemme pakettiautosta on varastettu mainosjulisteita ja muuta tavaraa, mutta minulla ei ole mitään tietoa, miten julisteet ovat auton ikkunoihin päätyneet”, Vuojärvi sanoo.

Asiasta tekee erityisen kummallisen se, että pakettiauto on Vuojärven mukaan ollut pysäköitynä Helsingin keskustassa, ei Alppiharjun suunnalla. Joku on siis kiikuttanut julisteita mukanaan ennen kuin on päättänyt kiinnittää ne kolaroidun auton ikkunoihin.

Tapauksesta ei Vuojärven mukaan vielä ole tehty rikosilmoitusta. Ensin yritetään selvittää, mitä kaikkea varkaan matkaan on päätynyt. Mainosjulisteiden lisäksi autossa on ollut lähinnä keittiötavaraa, kuten astioita.

”Ei ole mitään pointtia varastaa julisteita tai kahvipannua autosta. Niiden rahallinen arvo on nolla. Tekijä saa ilmeisesti jonkinlaisia kiksejä tällaisesta”, Vuojärvi sanoo.

Konserttitapahtuman järjestämisessä riittää työtä ja koronatilanteen vuoksi myös haasteita. Siksi tuntemattoman henkilön tempaus ei varsinaisesti ilahduta Vuojärveä.

”Tällaiset jutut eivät helpota minun arkeani pätkääkään. Tästä on meille vain haittaa”, hän sanoo.

HS ei onnistunut tavoittamaan auton omistajaa.