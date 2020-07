Sturenkadun ja Kirstinkadun kulman lasikuutiolla on nyt sanoma. ”Pelasta Alppilan kenkä”. Keltaiset julisteet ilmestyivät katukuvaan huhtikuussa, jolloin Alppilan kengän yrittäjä Harri Hasa kertoi HS Helsingille liikkeen olevan pahoissa vaikeuksissa koronaepidemian takia.

”Kyllä tässä on nähty ala- ja ylämäkeä. Kaikesta on toistaiseksi selvitty, mutta selvitäänkö koronasta?” pohti Hasa huhtikuussa.

Vieläkö Alppilan kenkä kaipaa pelastusta?

”Pahimman yli ollaan selvitty, kiitos asiakkaiden”, Hasa sanoo.

Kevään pahimmat uhkakuvat eivät onneksi käyneet toteen. Huhtikuussa liike toimi ajanvarauksella, mutta nyt ovi on auki muulloinkin.

Ja se ovi onkin käynyt verkkaiseen mutta tasaiseen tahtiin. Perinteikästä kauppaa on pelastettu nyt kenkäpari kerrallaan.

Eräskin vanhempi rouva oli lukenut lehdestä kivijalkakaupan ahdingosta ja saapui Töölöstä ostoksille heti kun uskalsi. Hän ilmoitti jo ovella tulleensa pelastamaan Alppilan kengän, Hasa kertoo nauraen.

Vastaavanlaisia kohtaamisia on riittänyt. Poikkeuksellinen aika on herättänyt ihmisissä halun auttaa.

”Se on ollut ihan tällainen pelastustehtävä monen ihmisen mielessä.”

Äänessä on jo huojennusta. Tukia yritys ei saanut, mutta veroista on nyt luotu pidemmän tähtäimen maksusuunnitelma. Hasalla on myös uusi tyyli maksaa laskunsa: heti. Tätä tyyliä hän suosittelee kaikille muillekin, joilla on siihen mahdollisuus. Näin raha lähtee kiertoon ja helpottamaan kassavajetta heti.

”Se on kiva tunne. Tulee sellainen olo, että minäkin autan omalta pieneltä osaltani.”

Vaikeat ajat eivät ole ohi vielä pitkään aikaan, ja huoli omasta ja läheisten terveydestä on Hasallekin tuttua. Uutisissa puhutaan jatkuvasti toisesta aallosta ja tulevaisuuden epävarmuudesta.

Voi olla, että palaamme vähitellen takaisin vanhaan normaaliin. Voi myös olla, että ihmiset joutuvat taas sulkeutumaan koteihinsa ja liikkeet sulkemaan ovensa.

”Tilanne on edelleen odottava ja pelottava.”

Yrittäjän on elettävä suu säkkiä myöten, eikä tilanne anna aihetta leuhkia menestystarinalla. Velkaa syntyi, ja liiketoiminnan palautumisessa vierähtää luultavasti pari vuotta. Paljon nähneenä Hasa kuitenkin tietää, mikä saa pysymään pinnalla.

”Ikuinen usko, kun on viisikymmentä vuotta siinä seisonut ja aina on täytynyt uskoa että huominen on parempi.”

Syksyn malliston kenkiäkin hän on uskaltautunut tilaamaan, ei toki samoissa määrin kuin ennen, mutta kuitenkin. Asiakkaita palvellaan kuten ennenkin, vaikka aina välillä käykin mielessä, että entäs jos. Töitä on silti tehtävä ja käsiä pestävä niin että iho kuivuu.

”Pahimmasta on selvitty, tulevasta ei tiedä.”

Eläkesuunnitelmat saavat vielä odottaa.