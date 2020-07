Helsinkiläinen Tapani Tuominen, 55, lähti keskiviikkoiltana seurueensa kanssa keskustassa sijaitsevaan ravintolakeskittymä Mummotunneliin. Jo ravintolan jonossa Tuominen huomasi jotain, mikä sai hänet hämmästymään täysin: hänen ja muiden juhlijoiden väliin oli syntynyt silmiinpistävä ikäkuilu.

Mummotunneli on perinteisesti tunnettu vanhemman väen juhlapaikkana. Helsingin Sanomat vieraili Mummotunnelissa viime vuoden kesäkuussa, jolloin sitä kuvailtiin paikkana, jossa pariudutaan vielä nettideittailunkin aikakaudella edelleen perinteisellä tyylillä. Muutamia nuoria oli löytänyt ravintolaan jo tuolloin.

Tapani Tuominen kirjoitti illastaan Facebookin Helsingin puskaradioon ja ihmetteli, mistä lähtien ”Mummis” on ollut 30-vuotiaiden iltailukerho. Humoristisessa kirjoituksessaan hän pohti, onko aikuisilta viety ainoa paikka bailata ja pariutua ilman, että nuoret tytöt ja pojat ehdottelevat säädyttömiä.

”Mikä ajaa kauniita viriilejä nuoria lisääntymiskyvyttömien/ -haluttomien luumusukkien joukkoon ja tontille?” Tuominen kysyi.

Tapani Tuomisen mukaan Mummotunnelissa on aiemmin nähnyt lähinnä yksittäisiä nuoria, kun nyt suurin osa joukosta oli kolmenkympin hujakoilla olevia miehiä ja naisia.

”Kun ennen meni Mummotunneliin, niin sitä pystyi olettamaan olevansa ikäistensä seurassa. Säärissä sai olla suonikohjua, eikä kukaan katsonut pitkään.”

Tuomisen pöytään tuli illan aikana istumaan kaksi nuorta naista, joista hänen mukaansa huomasi, etteivät he olleet ”pyytämässä tulta tupakkaan vaan jotain ihan muuta”. Se hämmästytti Tuomista suuresti.

”Rupesin katselemaan, että ei perhana, onkohan minunkin vanhin tyttäreni täällä.”

Tuomisen mielestä Mummotunnelin ikäjakauman muuttuminen vaikuttaa myös paikan henkeen ja tunnelmaan. Vanhempi ikäluokka alkaa vähitellen jäädä pois, kun musiikki kovenee ja kellohameet eivät enää tepsi, kuten Tuominen sen ilmaisee.

Seurue ei viihtynyt Mummotunnelissa kovin pitkään. He eivät keksineet muutakaan paikkaa minne mennä, joten he päättivät suunnata kotiin. Tuomisen mielestä Helsingissä ei ole riittävästi paikkoja vanhemmalle väelle.

”Mummotunneli on vähän pilalla. Jonkun pitäisi keksiä se uudestaan.”

Nuoremman väen houkutteleminen Mummotunneliin on ollut tarkoituksenmukaista. Näin kertoo HOK-Elannon Mummotunnelin ravintolajohtaja Roope Kämppi, jonka mukaan laajempaa asiakaskuntaa on lähdetty haalimaan tietoisesti.

”Ikärajamme on 24 vuotta, mutta kaikki sitä vanhemmat ovat meille tervetulleita.”

Kämpin mukaan Mummotunnelissa on viiden vuoden takaiseen verrattuna enemmän nuorta väkeä. Asiakaskunnan suuri ikäjakauma on otettu huomioon esimerkiksi esiintyjäkaartissa. Viime kesänä nuorempaa juhlakansaa oli houkuttelemassa esimerkiksi yhtye Teflon Brothers ja laulaja Pete Parkkonen.

Nuorista juhlijoista huolimatta Kämppi arvelee kävijöiden keski-iän olevan edelleen noin neljäkymmentä vuotta.

”Haluamme edelleen profiloitua aikuisten ihmisten juhlapaikkana, ja sen takia meillä on ikärajakin. Pääkohderyhmämme on edelleen vanhempi väki.”

Kämppi uskoo, että ohjelmatarjonnassa on jotakin jokaiselle.

”Mummotunneliin mahtuu saman katon alle kaikenikäisiä juhlijoita, vaikkei siellä kattoa olekaan.”

Mummotunnelissa on ollut tänä kesänä väljempää, sillä koronavirusepidemia on rajoittanut ravintoloiden asiakaspaikkoja. Mummotunnelissa on 650 asiakaspaikkaa, mutta nyt paikkoja on 304.