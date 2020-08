Ikkunoiden avaaja, Zombie, Agentti, Kakskakkonen, Bokserinaapuri.

Esimerkiksi näin ihmiset ovat nimenneet naapureitansa HS Helsingin kyselyyn tulleissa vastauksissa. Kyselyssä pyydettiin kaikenlaisia tarinoita naapureista ja naapuruudesta.

Eihän naapurilta kehtaa kysyä nimeä. Tai sitten se ei vastaa edes moikkaukseen. Usein omituista käytöstä ei voi edes yhdistää kasvoihin.

Tai sitten naapuri on niin inhottava, että vaikka nimen tietäisi, ei hän ansaitse tulla kutsutuksi sillä. Silloin hänet voi ristiä uudelleen esimerkiksi Huutaja-mieheksi.

Vastauksia tuli ympäri pääkaupunkiseutua yhteensä noin 170. Vastaajat asuvat omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa. Kaupunginosia mainittiin niin Espoosta, Vantaalta kuin Helsingistä.

Iso osa vastauksista kosketti yöllistä meteliä tai oman asunnon ikkunasta sisään kiemurtelevaa tupakansavua. Kenellepä kerrostaloasujalle ne eivät olisi tuttuja riesoja.

Monet vastaajat saivat kuitenkin kuunnella itse valitusta milloin mistäkin. Usein valituksen syyksi näytti riittävän mikä tahansa.

Sama naapuri on valittanut esimerkiksi koirankarvoista rappukäytävässä, koiran hännän osumisesta hänen oveensa, lasten mäenlaskusta talvella sekä terraarion valosta, joka näkyy asunnon ikkunasta tien toiselta puolelta, ja parkkipaikan turvavaloista, jotka hän oli lukijan mukaan käynyt maalaamassa mustiksi.

Toisen vastaajan naapuri on syyttänyt häntä muun muassa veden tuhlaamisesta ja huoneistonsa kuumasta ilmasta, joka naapurin mukaan johtuu lukijan saunomisesta tai liian kuumista ja pitkistä suihkuista. Naapuri on myös käynyt huomauttamassa, jos lukijalla on ollut kotonaan vieraita.

Toisinaan harmistus saatetaan myös tehdä selväksi keinolla millä hyvänsä. Puhuminen ei silloin ole vaihtoehto.

”Välirikko alkoi, kun naapuri pudotti koirankakat meidän postilaatikkoon,” kertoo omakotitalossa asuva vastaaja.

Rivitalon keskimmäisessä asunnossa asuva vastaaja joutui todistamaan reunimmaisissa asunnoissa asuvien ihmisten keskinäisiä riitoja. Yhdellä puolella asui kimeä-äänisiä koiria, jotka häiritsivät toisella puolella asuvia naapureita.

Haukkumisesta hermostunut naapuri esimerkiksi äänitti koirien haukkumista. Hän soitti äänityksiä koirille ärsyttääkseen niitä lisää ja ehkä saadakseen lisätodisteita koirien äänekkyydestä. Toisinaan hän myös innostui itse imitoimaan koirien haukkumista.

Taistelevien naapurien välissä asuva naapuri tunki öiksi korvatulpat korviinsa, kunnes kyllästyi. Sekä huutamiseen että haukkumiseen.

”Seurasin naapurien välienselvittelyä ikkunan takaa, kunnes lopulta sain tarpeekseni ja tein molemmista valituksen isännöitsijälle. Se jäädytti välit heihin vuosiksi, mutta takasi kohtuulliset yöunet.”

Toisen kyselyyn vastanneen rivitaloasujan naapuria taas vaivasi vastaajan katto, joka oli hänen mukaansa huonossa kunnossa. Naapuri pyysi vastaajaa laittamaan rahaa hänen postilaatikkoonsa. Hän korjaisi katon.

”Kieltäydyin, koska se on taloyhtiön asia.”

Tämän jälkeen naapuri löytyi vähän väliä katolta, jota hän oli lopulta päättänyt ruveta ”korjaamaan” ilmaiseksi.

Oma lukunsa ovat myös yhdessä asuvat pariskunnat, jotka aiheuttavat riidoillansa häiriöitä.

Erään vastaajan naapuripariskunnan toinen osapuoli oli keskellä pihaa kaivanut kauppakassistaan kananmunia ja ruvennut heittelemään niillä kumppaniaan. Ruokasotku jäi muiden siivottavaksi.

Toisen vastaajan naapurissa mies siirtyy puolison kanssa käytyjen riitojen seurauksena aina taloyhtiön häkkivarastoon viinapullon ja tupakka-askin kanssa. Häkkivarastossa miestä vahtivat pariskunnan koirat, jotka haukkuvat, jos naapurit yrittävät tulla varastoon.

Sen lisäksi, että on hankalia ja äänekkäitä naapureita, monien naapureiden toimet lähinnä kummastuttavat kyselyyn vastanneita. Kummallisina pidetyt naapurit ovat tyypillisesti niitä, jotka saavat liikanimiä.

Esimerkiksi Ikkunoiden availija. Hän availee rappukäytävän ikkunoita. Vastaaja kertoo käyvänsä sulkemassa ne, mutta kauppareissun aikana ikkunat on avattu uudelleen.

Agentti taas on salaperäinen pihistelijä. Asunnon verhot ovat aina kiinni, ja miehen epäillään asuvan asuntovaunussa talon pihassa. Jätemaksuissa säästääkseen Agentti polttaa jätteitä isossa padassa pihan kulmassa.

Huutaja-mies on taloyhtiön hallituksessa jyräävä ammattijuristi, joka pitää pihapiirissä yllä pelon ilmapiiriä.

Toisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja hallitsee tilaa toisella tavalla: hän sisustaa myös rappukäytävää omilla tavaroillansa, kuten matoilla ja kukkaruukuilla.

Espoolainen Bokserinaapuri taas oli talvipakkasella lukinnut itsensä humalassa oman asuntonsa ulkopuolelle – päällään pelkät bokserit. Hän oli päättänyt päästä sisään rikkomalla oman ikkunansa vastaajan pallogrillillä. Toinen naapuri oli säikähtänyt ja soittanut paikalle poliisit, joiden avulla Bokserinaapuri lopulta pääsi omaan asuntoonsa.

Tapahtunut selvisi vastaajalle, kun hän päästi kerran myöhemmin Bokserinaapurin omaan kotiinsa odottelemaan, kun avaimet olivat taas kerran jääneet väärälle puolelle ovea.

Eräs kyselyyn vastanneista kertoo, että paritalon toisessa puolikkaassa asuu naapuri, joka seurustelee vastaajan entisen kumppanin kanssa.

”Näin kesäisin näen ja kuulen eksäni aamuin illoin, jopa kaikkein kiusallisimmat äänet.”

Punavuoressa asuva lukija kertoo puhuvansa naapureistaan asunnon numeroilla. Hän on esimerkiksi löytänyt rappukäytävästä kokonaisen pitsan jalkalamppuun ripustettuna. Joku naapureista myös intoutui laulamaan Titanicin tunnuskappaletta keskellä yötä. My heart will go on raikui pian myös rappukäytävässä ja sitten sisäpihalla, jossa akustiikka oli varmasti hyvä ja yleisöäkin enemmän.

Musisoivia naapureita on muillakin. Erään vastaajan yläkerrassa harjoitellaan aina tunteja kerrallaan samaa kappaletta. Artistivalinnat vaihtelevat Post Malonesta J. Karjalaiseen.

Toisen naapurin erikoisalaa ovat 1980-luvun voimaballadit ja nokkahuilun soitto.

On tietysti myös karaokenaapureita. Niitä, jotka laulavat paljon, mutta eivät hyvin. Tyypillisesti yöllä.

Kyselyssä jaettiin myös iloisia tarinoita rinnakkaiselosta tuntemattomien kanssa. Monessa tapauksessa naapureista oli tullut myös hyviä ystäviä, joilla on oikeat nimet.

Näin on käynyt myös kerrostaloissa, joissa naapurit tuntuvat jäävän useasti anonyymeiksi.

”Seinänaapurissani asuu aivan ihana Noora. Tutustuimme talomme vesivahingon aikana, jolloin molempien asunnot vaurioituivat pahasti. Meillä klikkasi niin kivasti, että remontin jälkeen on heitetty vitsiä moneen kertaan, että pitäisi poistaa seinä yksiöidemme välistä!”

Nykyään jo muualla asuva vastaaja muistelee entistä alakerran mummoa, johon oli yksinäisenä varhaisteininä tutustunut.

”Railista tuli minulle läheinen juttukaveri useiksi vuosiksi. Piipahdin hänen luonaan aina koulun jälkeen. Raili ei koskaan höösännyt. Hän ei tarjoillut herkkuja, vain mielenkiintoisia juttutuokioita. Kyse oli siis aidosta ystävyydestä. Hän kertoi nuoruuden juttujaan hyvin avoimesti, silloin kai opin ymmärtämään, että aikuisetkin ovat ’vain ihmisiä’.”

Toisen lukijan rapussa asuu pariskunta, joista kumpikaan ei juuri vastaile moikkauksiin, vaikka lukija kertoo aina sinnikkäästi tervehtivänsä.

Talvella lukija oli mennyt naimisiin, ja pienimuotoisia juhlia vietettiin avioparin kotona. Juhlista ilmoitettiin naapureille rappukäytävän ilmoitustaululla. Alkuillasta ovikello soi ja juhlijat ihmettelivät, joko joku on häiriintynyt.

Ovella seisoi kuitenkin toinen hiljaisista naapureista, kuohuviinipullon kanssa. Hän onnitteli avioparia ja lähti matkoihinsa.

Hän vastailee edelleen harvoin tervehdyksiin. Nyt hääillan ele lämmittää kuitenkin lukijaa aina, kun hän törmää naapuriin.

”Ihmeellinen on ihminen!”