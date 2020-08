Ihana ei taida tällä hetkellä olla aivan se sana, joka useimmille nousee ensimmäisenä huulille, kun puhutaan valkoposkihanhista.

Suomessa pesivien ja muuttomatkallaan täällä pysähtyvien valkoposkihanhien määrien kasvaessa ihmisten asenteet lintuja kohtaan ovat koventuneet.

Nyt eivät kuitenkaan lentele ärräpäät, vaan ääniaallot välittävät ihastunutta höpinää ja huudahduksia. Töölönlahden rantapuistossa oleskelevat valkoposkihanhet ovat äänessä olevien Pauliina Laurilan ja Anu Aallon mukaan paitsi ihania myös muun muassa söpöjä ja lutuisia.

Töölönlahden puisto on melko varma paikka bongata valkoposkihanhia. Linnut saapuvat sinne luodoilta ja saaristosta alkukesästä, kun pesintä on ohi.

Osa ihailun kohteena olevista linnuista vetelee sikeitä onnellisen tietämättömänä siitä, että niitä tarkkaillaan. Toiset tepastelevat kaikessa rauhassa ympäriinsä ruohotupsuja napostellen.

”Kun näitä katsoo, tulee niin zeniläinen olo”, Aalto sanoo.

”Heidät on piiritetty, mutta ne eivät silti hätäänny”, Mika Mustonen toteaa puolivitsillä.

Lintuja ympäröi joukko valkoposkihanhifaneja, joiden on vaikea ymmärtää rauhallisten eläinten kohtaamaa vihaa. Muutaman viime vuoden aikana lajiin kohdistuva vihapuhe, häirintä ja julmuudet ovat yleistyneet.

Polkupyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ovat ajaneet kovaa vauhtia hanhiparvien sekaan, koiria on usutettu tarkoituksella hanhien kimppuun. Hanhia on myös potkittu ja kivitetty.

”Näin lempeiden otusten kanssa luulisi olevan helppoa tulla toimeen”, pohtii Hannu Tuominen.

Laurilastakin tuntuu uskomattomalta, miten valkoposkihanhiin voidaan suhtautua niin kielteisesti.

”On sääli seurata hanhivihan lietsomista, koska näen ne niin eri tavalla. Valkoposkihanhet ovat todella suloisia, älykkäitä ja perhekeskeisiä. Haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät, miten supersosiaalisia ne ovat”, Laurila sanoo.

Perhekeskeisyydessä on toki kääntöpuolensa. Juuri pesintäaikaan keväällä on suurin riski joutua napit vastakkain lintujen kanssa, kun ne suojelevat poikasiaan.

”Suuri osa kaupunkilaisista ei kuitenkaan joudu tekemisiin pesivien valkoposkihanhien kanssa. Pesimäpaikat ovat rauhallisissa paikoissa saaristossa ja luodoilla, eivät missään Kaivopuiston nurmikolla”, kuraattori Ville Vepsäläinen Korkeasaaren eläintarhasta kertoo puhelimitse.

Kaupungin rantapuistoihin linnut ilmaantuvat vasta, kun poikaset ovat lentokykyisiä. Vepsäläinen korostaa, että pesimisaikanakin linnuilla on todella korkea kynnys hyökätä ihmisen kimppuun.

”Normaalisti valkoposkihanhet eivät tule päälle. Ihminen on sellainen jättiläinen, että hyökkääminen on jumalaton riski.”

Valkoposkihanhi on sopeutuvainen laji. Alunperin arktisilla alueilla pesinyt laji alkoi 1970-luvulla kotiutua Itämeren rannoille.

Joillakin saarilla, esimerkiksi Korkeasaaressa, Suomenlinnassa ja Harakan saarella, hanhien ja ihmisten kohtaamisia tapahtuu myös pesintäaikaan, eikä konflikteilta ole vältytty.

Koiraat vartioivat pesiä kärkkäästi. Jos ihminen päätyy koiraan ja pesän väliin, uhatuksi pesueensa kokeva lintu saattaa tulla kohti, näyttää kieltä ja suhista.

”Osa ihmisistä oikein hakee konfliktia. On machoilevia perheenisiä, jotka selittävät, että puolustavat perhettään. Lintujen päälle on kaadettu jopa kuumaa kahvia”, Vepsäläinen kertoo.

Myös luokkaretkeläiset saattavat Vepsäläisen mukaan kiusata lintuja tahallaan. Silloin hetkeä myöhemmin paikalle saapuva pahaa aavistamaton kulkija voi saada linnun kimppuunsa.

”Pahimmillaan lintu voi nokkaista ja saada aikaan haavan. Tai sitten ihminen pelästyy ja kaatuu. Varsinkin jos lintu tulee yllättäen takaa päin, se voi olla todella hämmentävää ja traumatisoivaa”, Vepsäläinen sanoo.

Siksi Korkeasaaressa tehdään paljon töitä, jotta saarella vierailevien ihmisten ja valkoposkihanhien yhteiselo sujuisi. Joitakin alueita on esimerkiksi rauhoitettu lintujen pesinnälle. Kyltit kertovat, missä pesiviä lintupareja on. Pesiä on myös siirretty ely-keskuksen erikoisluvalla.

Pesimäaikaisetkin ongelmat olisivat Vepsäläisen mukaan monesti vältettävissä, jos ihmiset vain huomioisivat liikkuessaan paremmin ympäristöä.

”Monesti kuljetaan kännykkää tuijotellen.”

Anu Aalto ja hänen poikansa Dani Front, 9, pysähtyvät monesti koiria ulkoiluttaessaan seuraamaan valkoposkihanhien touhuja.

”Ne ovat kivoja. Näyttää hauskalta, kun ne vaikka juoksevat lujaa”, Front sanoo.

Dani Frontista ja Anu Aallosta on hauska seurata valkoposkihanhien touhuja. He lenkkeilevät usein koirien kanssa Töölönlahdella ja Lapinlahdessa.

Aallosta lintujen tarkkaileminen on kiinnostavaa.

”Olen huomannut, että yksi lintu on aina vahtina, kun muut syövät.”

Useimmiten kaksikko käy Lapinlahdessa, missä linnut ovat saaneet olla niin rauhassa, että ne vaappuvat luottavaisesti aivan lähelle fanikuntaansa. Vanhan sairaala-alueen linnut ovat tulleet niin tutuiksi, että Aalto uskoo tunnistavansa osan linnuista.

”Jo kun olemme vielä kaukana, ne lähtevät tulemaan meitä kohti. Tutuille linnuille höpötän. Salaa Danilta olen antanut joillekin nimiäkin. Minun rakas Iinekseni, saatan sanoa. Haluan uskoa, että myös ne tuntevat minut”, Aalto sanoo.

Aalto nauraa tavalleen inhimillistää herttaisina pitämiään lintuja. Kun hanhet kaakertavat tiellä autojen seassa, Aalto on aina menossa auttamaan. Töölönlahden valkoposkihanhet saavat osansa huolenpidosta.

”Mitä asiaa sinulla on? Mene siitä vain. Oikein hienosti”, Aalto lepertelee ohi kulkevalle hanhelle.

Pihlajasaaressa valkoposkihanhet ovat Aallon mukaan niin kesyjä, että tulevat syliin. Aallon tuttavapiirissä kaikki eivät ole yhtä haltioissaan valkoposkihanhista. Moni sanoo suoraan vihaavansa niitä.

”Kun kysyn miksi, he eivät osaa sanoa. Tuntuu, että niitä pitää vihata, vaikkei tietäisi miksi”, Aalto sanoo.

”Se tuntuu olevan jotenkin trendikästä”, Mustonen pohtii.

Laurila sanoo haluavansa puuttua juuri siihen, että vihaa lietsotaan ilman, että se perustuu mihinkään järkevään.

Moni on turhautunut valkoposkihanhien ulosteeseen. Sitä kertyy rantanurmikoille, kun linnut viettävät siellä aikaansa.

Pesintäajan ulkopuolella suurin valkoposkihanhista aiheutuva haitta taitaa olla lintujen kakka. Siis kaupungissa. Itä-Suomen pelloilla valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet syksyisin mittavia tuhoja. Asialla ovat olleet Venäjällä pesivän pääpopulaation hanhet, jotka matkaavat pesimäkauden jälkeen kohti talvehtimisalueita.

”Ne linnut ovat eri porukkaa. Vaikka valkoposkihanhia alettaisiin kuinka lahdata täällä Helsingissä, se ei auta peltotuhoihin”, Vepsäläinen sanoo.

Harvempi tuskin on sitä mieltä, että hanhia pitäisikään voida ampua Helsingin seudulla. Kokoomuspoliitikko Otto Meri kuitenkin ehdotti pari viikkoa sitten, että lintuja pitäisi voida ampua muuttoaikaan ulkosaaristossa. Toisena ratkaisuvaihtoehtona pääkaupunkiseudun hanhiongelmaan Meri pitää hanhien munien rikkomista.

”Valkoposkihanhet halutaan ajaa pois vain siksi, että ne häiritsevät joitakin. Me ihmiset olemme vain yksi osa luontoa. Miksi meidän pitää aina määritellä, mikä häiritsee ja sitten ajaa se pois tai tappaa”, ihmettelee Laurila.

Muille lajeille valkoposkihanhista ei Vepsäläisen mukaan ole havaittu olevan haittaa. Hanhet, lokit ja tiirat pesivät sulassa sovussa samoilla luodoilla ja saarilla.

”Elämme maailmassa, jossa luonnon monimuotoisuus häviää kovaa vauhtia. Jos joku laji vähän lisääntyy, ei niitä ensimmäisenä pitäisi alkaa suolata haulikolla”, Tuominen sanoo.

Muutaman vuoden valkoposkihanhien määrä pääkaupunkiseudulla oli laskussa, mutta tänä kesänä lintuja on taaperrellut Helsingin nurmikoilla ja itäisen Espoon rannoilla ja niityillä ennätysmäärä, noin 6 150 yksilöä.

Koko Itämeren alueella pesii noin parikymmentä tuhatta valkoposkihanhiparia. Koko maailman populaatioon eli noin puoleen miljoonaan pariin nähden määrä on Vepsäläisen mukaan pieni.

”Valkoposkihanhet ovat sen verran isoja, että ne huomataan. Kun hanhia näkee Helsingissä, moni ajattelee, että niitä on paljon”, Vepsäläinen sanoo.

Vertailun vuoksi lintukuraattori mainitsee, että esimerkiksi pajulintuja on Suomessa 8–13 miljoonaa paria.

”Tietyt lajit herättävät intohimoja”, Vepsäläinen toteaa.

Vihan kohteeksi ovat Suomessa viime vuosina joutuneet valkoposkihanhien lisäksi muun muassa sudet, lokit ja merimetsot. Vepsäläinen kaipaa suhteellisuudentajua villieläimistä käytävään keskusteluun.

”Parin vuoden takaisen tutkimuksen mukaan maalla elävistä nisäkkäistä ja linnuista 94 prosenttia on ihmisiä, ihmisten tuotantoeläimiä tai lemmikkejä. Villieläimiä on vain kuusi prosenttia”, Vepsäläinen sanoo.

”Susia on noin 200, koiria 700 000. Suhde on ihan vääristynyt. Merimetsot muuttavat luotojen ja saarten luontoa muutamaksi vuodeksi. Se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä tehometsätalous tekee luonnon monimuotoisuudelle.”

”Faktatiedot ja numerot eivät vain tunnu kiinnostavan”, Mustonen sanoo.

Tuominen muistaa noin 50 vuoden takaisen ajan, jolloin valkoposkihanhet olivat mystisiä ohimuuttolintuja, kauniita ja komeita ilmestyksiä, jollaisen saattoi hyvällä onnella bongata, jos parvi sattui lentämään Suomen yli.

Hannu Tuominen luonnehtii valkoposkihanhea yhdeksi tärkeäksi sielunlinnukseen.

Perinteisesti lajin pesimäseudut ovat Jäämeren rannikoilla, mistä ne lentävät talvehtimaan eteläisemmille seuduille, kuten Hollantiin ja Brittein saarille.

”Sitten myyttiset Siperian linnut tulivat tänne, minun kotikaupunkiini”, lintuja koko ikänsä harrastanut Tuominen muistelee.

Vuonna 1971 ensimmäinen valkoposkihanhipari keksi jäädä muuttoreitin varrelle Ruotsin Gotlantiin pesimään.

Suomen pari ensimmäistä pesivää paria asettui Inkoon ja Turun seudulle 1980-luvun alkupuolella. Helsingin ensimmäinen luonnonvarainen valkoposkihanhipariskunta laskeutui Korkeasaaren tarhattujen lintujen sekaan vuonna 1987.

Luonnonvaraisten lintujen poikaset vapautettiin yhdessä Korkeasaaren omien valkoposkihanhien poikasten kanssa vuosina 1987–1990. Vapautus tehtiin syysmuuton aikaan arktisten hanhien muuttoreitin varrelle, jotta nuoret linnut oppisivat villien lintujen tavoille.

Tundra ei kuitenkaan vetänyt puoleensa, sillä näistä 52 rengastetusta linnusta monet palasivat keväällä Kruunuvuorenselän luodoille, Suomenlinnaan ja Korkeasaareen pesimään. Myös muuttoparvien matkasta alkoi jäädä yksittäisiä hanhipareja pääkaupunkiseudulle. 1990-luvun lopulla valkoposkihanhikanta lähti nopeaan kasvuun.

Vaikka valkoposkihanhet ovat tänä päivänä Helsingissä arkinen näky, Hannu Tuominen viettää edelleen mielellään aikaa niitä katsellen.

”Ne tekevät kaupungin eloisammaksi”, hän sanoo.

Kesken haastattelun kolmen teinipojan joukko kaahaa ohi sähköpotkulaudoilla nurmikon reunassa seisoskelevia hanhia kohti potkien. Se saa hanhifanit hämmentyneiksi ja surullisiksi.

Sähköpotkulaudalla liikkeellä ollut nuori yritti potkia valkoposkihanhia.

”Jos ei pidä valkoposkihanhista, niin sitten ei pidä. Ihmettelen vain sitä, miksi pitää olla niin hirvittävän aggressiivisia, kiusata ja rääkätä”, Aalto sanoo.

Syyllistämisen sijaan hanhifanit haluavat yrittää löytää keinoja, joilla muiden ihmisten asenteita saisi muutettua suopeammiksi.

Koska monen inho kohdistuu nimenomaan hanhien ulosteisiin, Tuominen on tarttunut kakkapötkylöihin ja ryhtynyt innovoimaan.

Hannu Tuominen on tehnyt hanhenkakasta paperia. Ensimmäinen prototyyppi on melko haperoa.

”Keräsin kerran huvikseni Isosaaren rannalta pökäleitä ja tein tällaista”, hän kertoo esitellen kädessään olevaa hanhenkakkapaperin prototyyppiä.

”Hanhenkakasta voisi tehdä vaikka pieniä sydämen muotoisia palasia, joissa olisi mukana kukkien siemeniä. Tuollaisia kasvinkasvatusjuttuja voisi jakaa ihmisille.”