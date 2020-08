Seinämaali on repeillyt Eea Rajamäen asunnossa jo vuoden verran, mutta asialle ei ole tehty mitään. Sisustusarkkitehdiksi kouluttautunut Rajamäki epäilee, että maalin ei ole annettu kuivua riittävästi rakennusvaiheessa.

Helsingin kaupungin asunnot oy:n (Heka) talossa Kruunuvuorenrannassa taistellaan jatkuvien ongelmien kanssa.

Viime vuonna käytäville valui vettä lätäköiksi. Nyt alle kaksivuotiaassa talossa on ilmennyt lukuisia uusia vikoja, joihin suhtaudutaan asukkaiden mielestä välinpitämättömästi.

Talo sijaitsee osoitteessa Gunillantie 16 ja siinä on yhteensä 81 asuntoa.

Heka Kaakon aluejohtaja Jasi Kuokkanen myöntää, että korjaustarpeita on. Hänen mukaansa ne on kuitenkin kaikki kirjattu ylös, eikä niitä ole erityisen paljon.

”Kaikissa taloissa on omat puutteensa.”

Talotoimikunnan puheenjohtaja Sami Liukkonen on eri mieltä. Hänen mukaansa vikojen lista on ”loputon”, erityisesti kun talon ikä otetaan huomioon.

Tällä hetkellä kuusikerroksisessa talossa eniten harmia aiheuttavat satunnaisesti toimivat hissit. Liukkosen mukaan hissit ovat olleet useiden kuukausien ajan toistuvasti rikki. Hissit on välillä saatu korjattua, mutta samat viat ovat palanneet. Ongelma koskee useamman rapun hissejä.

Liukkonen on yrittänyt tiedustella mikä ongelma hisseissä on, mutta Hekalta on vastattu tiedon olevan salaista.

”En ymmärrä mikä tässä voi olla salaista”, Liukkonen sanoo.

Hisseistä vastuussa oleva huoltoyhtiö on vaihtunut välissä. Virallista tietoa vaihdoksen syystä ei kuitenkaan ole.

Myös Kuokkanen kertoo, että hissien kanssa on ollut haasteita. Kaikki viat eivät kuitenkaan hänen mukaansa ole teknisiä.

”Osa ongelmista on käytöstä johtuvia.”

Huoltoyhtiön vaihdosta Kuokkanen ei kommentoi. Vastuu hisseistä on hänen mukaansa kuitenkin edelleen rakennuttajalla.

Liukkonen listaa muita vikoja: seinämaalit rapisevat, ilmanvaihdon ja lämmityksen kanssa on ollut ongelmia ja asuntojen ulko-ovet ovat turvonnet. Saunatiloissa suihkut ovat käynnistyneet omia aikojaan asukkaiden ollessa saunassa.

Vikailmoituksia on Liukkosen mukaan jouduttu tekemään tiuhaan tahtiin, mutta ongelmiin puuttuminen on hidasta.

Hisseistä hän kertoo tehneensä sähköisen vikailmoituksen Hekan sivuilla. Kuittauksen jälkeen sai kuitenkin odottaa pitkään ennen kuin mitään tapahtui.

Välillä kuittaustenkin saaminen saattaa kestää.

”Vasta kun olen soittanut kiinteistöpäällikölle, on alkanut tapahtua”, Liukkonen kertoo.

Saunatilojen suihkuja koskeva valitus taas oli hänen mukaansa kuitattu toteamalla, ettei suihkuissa ole mitään vikaa.

Myös talossa asuvalla Eea Rajamäellä on kokemuksia sekä vioista, että hitaasta tiedonkulusta.

Hänen kotinsa seiniltä rupesi vuosi sitten irtoamaan maalia isoina paloina. Hän laittoi Hekalle asiasta heti sähköpostia. Ensimmäiseen sähköpostiin vastattiin, mutta kun Rajamäki kysyi olisiko maalia mahdollista saada, vastausta ei enää kuulunut.

Maaliskuussa hän teki asiasta vikailmoituksen, jota ei koskaan kuitattu.

Tiistaina Rajamäki soitti Hekalle ja sai sieltä työnjohtajan numeron. Työnjohtaja päättäisi mitä seinille tehdään ja kuka ne maalaa. Nyt tieto on Rajamäen käsityksen mukaan kulkeutunut seuraavalle ihmiselle, josta ei ole toistaiseksi kuulunut mitään.

”Tuntuu, että informaatio ihmisten välillä ei siellä kulje kunnolla,” Rajamäki sanoo.

Hän on koulutukseltaan sisustusarkkitehti ja tarkastelee taloa myös tästä näkökulmasta.

”Kaikki rakenteet on tehty vähän sinne päin.”

Ikkunat pitää runnoa sisään ja pöytätasojen ja seinien materiaalivalinnoissa on toivomisen varaa. Esimerkiski keittiön tasot ovat naarmuuntuneet Rajamäen mukaan nopeasti, vaikka hän on pitänyt niistä hyvää huolta.

Talossa on tehty myös arkkitehtuurisesti outoja ratkaisuja. Epäkäytännölliseen suuntaan kapeassa rappukäytävässä avautuva kotiovi on hankala lastenvaunujen kanssa.

Heka ei ole vastuussa rakentamisesta. Rajamäen mukaan vuokra on kuitenkin tuntuva, minkä takia hän toivoisi ainakin nopeampaa reagointia ongelmiin.

Kotiovi aukeaa huonoon suuntaan.

Kuokkanen vakuuttaa, että kaikkiin vikailmoituksiin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Jos joudutaan käyttämään urakoitsijaa, vastauksen saaminen saattaa kuitenkin kestää pidempään.

Edellisvuotisen vesivahingon kohdalla tieto vaikutti kuitenkin kulkevan hitaasti myös urakoitsijalle.

Vesivahingoista ilmoitettiin ensimmäistä kertaa Hekalle toukokuun alussa perjantaina. Tilannetta käytiin kartoittamassa lauantaina, mutta Skanskan rakennuspäällikkö Jussi Kiiskilä kertoi tiedon tulleen heille vasta tiistaina.

Vikojen korjausvastuu on tällä hetkellä talon rakennuttaneella Skanskalla.

Talon kahden vuoden mittainen takuuaika on kuitenkin pian päättymässä. Nyt asukkaat jännittävät kenelle lasku vioista lankeaa. Pelkona on, että laskun tullessa Hekan maksettavaksi vuokrat nousevat entisestään.

Kuokkanen sanoo, että kaikki takuuajan puitteissa ilmenneet viat käsitellään takuuajan päättyessä.

Liukkosen mukaan asukkailla alkaa olla pinna kireällä. Talosta on hänen mukaansa muutettu myös paljon pois. Hän epäilee syyksi huonoa hinta-laatusuhdetta.

Liukkosen mielestä asukkaiden vaikutusvalta on viimeisen kolmen vuoden aikana supistunut jatkuvasti. Hän on itse asunut Helsingin kaupungin asunnoissa kymmeniä vuosia ja ollut aina mukana asukastoiminnassa.

”Asukasdemokratiaa yritetään koko ajan polkea”, Liukkonen sanoo.