Kaupungin metsiköissä näkyy usein mitä kummallisempia rojuja ja roskia aina myrkytetyistä lihapullista tyhjiin tölkkeihin ja pesukoneisiin.

Pihlajamäessä Vuolukivenpuistoon kannetaan kuitenkin jotain vielä oudompaa: tupakkaa, viinaa, leipää ja sisäelimiä.

Aivan puiston lähellä asuva Marjo Lönnblad törmäsi asetelmaan ensimmäisen kerran jo vuosi sitten. Koiraansa ulkoiluttamassa ollut Lönnblad huomasi maassa polun varrella puoliksi tyhjän viinapullon, viipaleen vaaleaa leipää, sydämen ja savukkeita.

”Ihan kuin performanssi tai tilataidetta”, Lönnblad pohtii.

Paikalla ei kuitenkaan näkynyt minkäänlaista selitystä esineille.

Lönnblad kertoi havainnoistaan paikallisessa Facebook-ryhmässä. Joku muukin oli nähnyt samanlaisen asetelman, tosin vaalean leivän sijaan ruisleivällä. Esineet oli siis tuotu metsikköön uudemman kerran.

Asetelmassa Lönnbladia ihmetyttää myös se, että lihanpala näyttäisi olevan aina sydän. Niitä kun ei noin vain osteta lähikaupan kylmähyllystä.

”Minusta se on hyvin, hyvin erikoista.”

Järjettömältä vaikuttava asetelma nousi jälleen puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa, kun paikalta löytyi taas juomaa, leipää, savukkeita ja sisäelin.

Havaintoja ovat tehneet useat alueella liikkuneet. Kenelläkään ei kuitenkaan tunnu olevan tietoa siitä, mistä löydöissä on kyse.

Alueella niin ikään koiraa ulkoiluttava Leena Jäppinen muistaa myös nähneensä asetelman ensimmäisen kerran jo vähintään vuosi sitten. Sen jälkeen Jäppinen on löytynyt ja kerännyt esineitä samasta paikasta useita kertoja. Selitystä niille ei ole näkynyt.

”Jotainhan sen ihmisen päässä täytyy liikkua, että hän jaksaa aina vaan uudestaan ja uudestaan raahata noita asioita siihen”, Jäppinen pohtii.

”Mutta mitä, se on hyvä kysymysmerkki.”

Samassa paikassa kahden polun risteyksen äärellä, yleensä puun juurella, on aina muutama polttamaton savuke ja leipää. Usein mukana on myös pieni viinapullo, jonka korkki on aseteltu pullon viereen sekä sisäelin, tavallisesti sydän.

Toisinaan juoma on ollut mehupullossa tai kertakäyttömukissa, ja paikalla on haissut vahvasti halpa alkoholi. Jäppisen havaintojen mukaan pullo on usein etiketin perusteelta tuotu Venäjältä.

Puun juurelle tuodaan aina savukkeita ja leipää, usein myös alkoholia ja sisäelimiä.

Toistaiseksi ainoa edes etäisesti järkevältä tuntuva selitys on, että esineet ovat jonkinlaisia uhrilahjoja kansanperinteestä tutulle metsänväelle.

Venäläiset etiketit pulloissa viittaavat siihen, että lahjojen vastaanottaja saattaisi olla slaavilaisen kansanperinteen leshy, metsänhenki. Tavallisesti leshyllekin tuodaan kuitenkin suomalaisten vastineidensa tavoin herkkuja, kuten keksejä.

Lähellä on myös lampi, joka saattaisi viitata myös slaavilaisen perinteen Vodjanoi-henkeen, joka muistuttaa suomalaisen taruston vetehistä. Perinteisesti Vodjanoita on lahjottu nimenomaan savukkeilla, jotta hän takaisi hyvän kalaonnen.

Nämäkin selitykset ovat toki parhaimmillaankin vain arvauksia ja se, miksi esineitä asetellaan puun juurelle kerta toisensa jälkeen, on mysteeri.