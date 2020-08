Ihanan valoisa 18-neliöinen yksiö Alppiharjussa palveluiden äärellä ja hyvien liikenneyhteyksien päässä. Esimerkiksi näin voisi luonnehtia paikkaa, jossa Rastapunkana tunnettu taiteilija Johannes Rantapuska asuu seuraavat kaksi viikkoa.

Asumuksen miinuspuoliin puolestaan lukeutuvat muun muassa vessan, keittiön ja yksityisyyden puute. Saksassa asuva taiteilija majoittuu tänä vuonna jokakesäisen Suomen-vierailunsa ajaksi Kalliolan setlementtitalon edustalla Sturenkadulla sijaitsevaan Mutterigalleriaan.

Rakennelma on nimensä mukaisesti mutterin muotoinen galleriatila, jonka seinät ovat lasia.

”Mitä keittiössä ja vessassa menettää, voittaa sillä, että tämä on muuten niin hyvä diili. Tilan vuokra viikolta on 100 euroa”, Rantapuska kertoo.

Mutterigallariassa ei ole vesijohtoa, joten vesi pitää tuoda kanisterissa.

Mitä tulee yksityisyyden puutteeseen, se itse asiassa sopii Rantapuskan käyttötarkoitukseen mitä mainioimmin. Paitsi asumisratkaisu Mutterigalleriassa majoittuminen on myös taideperformanssi, jolla Rantapuska haluaa kannustaa miettimään asumisen rajoja ja rajattomuutta.

”Haluan laittaa asumisen näytille ja muistuttaa ihmisiä siitä, miten he asuvat. Simulaation kautta ihmiset näkevät oman asumisensa”, Rantapuska sanoo.

Taiteilijaa kiinnostaa myös se, miten asuminen linkittyy yksityisyyteen. Normaalisti asumme seinien ympäröiminä näkymättömissä.

”Parvekkeella tai olohuoneen ikkunassa olet nähtävissä. Sinulla saattaa olla verhot, joiden välistä vilahdat”, Rantapuska sanoo.

Johannes Rantapuskan väliaikaisen kodin ohitse kulkee päivittäin yli parikymmentätuhatta autoa ja lukematon määrä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

”Minulla ei ole täällä mahdollisuutta peittää sitä, miten asun. Periaatteessa jokainen kehoni ele on nähtävissä. Entä jos haluan nukkua alasti tai kaivaa nenää?”

Rantapuska sanoo, ettei tiedä, millainen kaksiviikkoisesta tulee. Kun hän muutti galleriatilaan torstaina, hänellä oli mielessään kolme kysymysmerkkiä: aurinko, melusaaste ja happi.

Onnekseen taiteilija on ehtinyt lyhyen oleilunsa aikana todeta, että aurinko ei missään vaiheessa päivää porota täysin suoraan koko tilaan, koska se on sopivasti rakennuksen ja puiden katveessa.

Lasimutterin sijainti on liikenteellisesti hyvin vilkas. Sen ohi ajaa päivittäin noin 25 000 autoa. Kun oven sulkee, liikenteen melu vaimenee lähes täysin. Myös happi on riittänyt hyvin.

Taiteilija Johannes Rantapuska on sisustanut väliaikaisen kotinsa setlementtitalolta löytämillään tavaroilla. Sänkynä hänellä on puhallettava patja.

Tilan mataluus sen sijaan pääsi yllättämään. Vähän yli 180-senttinen asukas ei mahdu seisomaan siellä suorana. Jännittävää tulee olemaan se, millaiselta elämä kaiken kansan nähtävillä tuntuu.

”Ehkä tulee Big Brother -efekti. Että unohdat kyylän”, Rantapuska sanoo.

Toisaalta taiteilija pohtii sitäkin, onko villiltä kuulostava idea lasikuutiossa asumisesta välttämättä lopulta niin ihmeellinen.

”Ehkä tästä tulee banaaliuden spektaakkeli. Että tässä sitä ollaan. Asuminen on lopulta aika pitkälti istumista, kahvin juomista ja vaikka pukemista.”

Kaikille kadunkulkijoille avoin taide-elämys syntyi, kun käytännön säätö ja sattuma yhdistyivät sopivalla tavalla. Rantapuskan vanha kaveri on töissä Kalliolan setlementissä. Kun he taannoin kohtasivat pitkästä aikaa, puheeksi tuli Mutterigalleria.

Rantapuskalle on jokavuotinen ongelma, mistä hän löytyy itselleen majoituksen Suomen-vierailuidensa ajaksi. Lopulta syntyi luovahko ajatus, että taiteilija voisi ratkaista asumiskysymyksensä tällä kertaa Kalliolan kanssa yhteistyössä tehtävällä taideprojektilla.

Tavassa jolla Rantapuska päätyi Mutterigallerian asukiksi on Kalliolan setlementin toiminnanjohtajan Heidi Nygrenin mukaan jotakin hyvin tyypillistä.

”Tällä tavallahan asiat yleensä menevät. Sinun pitää tuntea oikeat tyypit, että voit löytää työpaikan, asunnon, puolison tai koiran. Kaikki on kiinni sosiaalisista verkostoista”, Nygren sanoo.

”Meidän kannaltamme tämä projekti oli kiinnostava, koska tässä voi nähdä voimakkaan kannanoton liittyen esimerkiksi asunnottomuuteen.”

Taiteilija Johannes Rantapuska kotinsa ovella.

Lopuksi Rantapuskalta on kysyttävä vielä yksi kysymys. Ilman keittiötä pärjännee pari viikkoa melko helposti. Mutta miten ilman vessaa selviytyy?

”Toimistoaikoina minulla on pääsy setlementtitaloon, jossa on vessa ja suihkut. Kun se on kiinni, vessa-asia pitää ratkoa toisin. Tästä voi kävellä vaikka Lenininpuistoon”, Rantapuska sanoo.