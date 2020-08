Punavuoressa on meneillään kova teiden mylläys, sen tietävät kaikki alueella liikkuneet. Mutta mitä teiden alta löytyy, sen tietää vain harva.

Ensin Telakkakadun kevyen liikenteen väylän asfaltin alta paljastui ohut kuori, jonka alta löytyi lasitiilen kaltaista valua, bitumia ja muuta rakennusmateriaalia. Pian näkyivätkin jo seinärakenteet.

Kadun alla ei ollutkaan mikä tahansa rakennusjäteröykkiö vaan kokonainen kerros ovineen ja ikkunoineen.

Ikkunoiden karmit olivat paikoillaan, yksi jopa auki. Katossa oli lasitiilen tyyppistä materiaalia, aivan kuin kymmeniä metrejä pitkä tila olisi rakennettu luonnonvalon valaistavaksi. Toisin kuitenkin kävi. Miksi, siitä ei ole tietoa.

”Se oli meille ihan mysteeri”, toteaa rakennustöiden valvoja Antti-Juhani Lehtinen.

Työmaan suunnittelumateriaaleissa kerroksesta ei ollut mitään mainintaa. Kerros löytyi nykyään toimistorakennuksena olevan Merikorttelin edestä, mutta rakennusta hallinnoivalla yritykselläkään ei ollut tietoa sen alkuperästä.

Lehtinen arvelee tilan olleen käytössä huoltotunnelin tapaan. Tyhjässä tilassa näkyi seinärakenteiden ja vanhojen ikkunapuitteiden lomaan rakennettuja putkia.

Kapea käytävämäinen kerros on kymmeniä metrejä pitkä.

Kerros on jäänyt kadun alle, ehkä katutason noston yhteydessä.

”Mistä syystä, en osaa sanoa.”

Tiedon puute saattaa selittyä rakennelman iällä. Merikorttelin historiallinen tehdasrakennus nousi paikalleen sata vuotta sitten.

Rakennustöiden aloittamisen aikaan kaikkea tietoa ei kirjattu ylös ja arkistoitu yhtä tarkasti kuin nykyisin. Ja jos tieto olikin olemassa, se on saattanut hautautua paperipinojen alle, kadota kokonaan tai päätyä vain jonnekin, mistä kukaan ei ole keksinyt sitä etsiä.

”Emme tiedä, missä vaiheessa tällainen on ikinä tehtykään”, Lehtinen sanoo.

Yllätyksiä osataan kuitenkin odottaa. Tavallisesti tietöiden budjetissa on kymmenen prosentin muutosvaraus, jonka turvin suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa. Kantakaupungissa muutosvarauksen tarve on usein kaksi kertaa suurempi, toisinaan sekään ei riitä.

Ajan kerrostumat näkyvät kaupungissa, etenkin maan alla.

”Ihmiset ovat kyhänneet kahdessasadassa vuodessa itse kaikennäköistä.”

Esimerkiksi Erottajalta löytyi tietöiden yhteydessä 1800-luvun rakennelma, joka vasta pitkällisen tutkinnan jälkeen paljastui vanhaksi palokaivoksi. Mechelininkadulla vastaan tuli muutaman kuution betonibunkkeri.

Usein työmailta löytyy vanhoja putkia, huoneista tyypillisimpiä löytöjä ovat sotien aikoihin rakennetut pommisuojat. Niitä ei välttämättä ole alun alkaenkaan kirjattu mihinkään.

Ennen tehokkaiden työkoneiden yleistymistä rakennustöissä on hyödynnetty hartiavoimia. Hommat on hoidettu vähimmällä mahdollisella vaivalla. Maa-ainesta on poistettu juuri sen verran kuin on ollut välttämätöntä, ja loput on jätetty paikoilleen tulevaisuuden kadunrakentajien ihmeteltäviksi.

Ikkunat oli muurattu umpeen sisältä käsin.

Historialliset löydökset lisäävät kustannuksia ja pitkittävät töitä. Pahimmillaan koko työmaa on pysäytettävä ja suunnitelmat laadittava uudelleen. Usein etenkin kantakaupungin alueella tietöitä viivästyttävätkin juuri maanpinnan alla muhivat yllätykset.

Jokaisesta löydöstä on tehtävä myös poikkeamaraportti. Telakkakadun työmaalla raportteja on kirjoitettu jo yli kaksisataa: tuntemattomia rakenteita, jätettä, putkia ja tietenkin tämä mystinen kerros.

Sen kohtaloksi jäi piiloutua taas kulkuväylän alle. Tukimuuri sahattiin, rakenteet poistettiin, ja lopuksi lisättiin vielä tarvittavia eristeitä. Auringonvalo ei paista katon lasin läpi nytkään.

”Se sitten jäi sinne kadun alle.”

