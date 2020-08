Tanja Jänicke syö lounasta Eteläesplanadilla. Hänen johdollaan Pohjoisesplanadi suljettiin autoilta ja kadulle katettiin illallispöytä tuhannelle ihmiselle ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Tänä kesänä tapahtumaa ei järjestetty koronavirusepidemian takia. Jänicke on haikea, koska Illallinen Helsingin taivaan alla on yksi hänen lempitapahtumistaan eikä hän ole varma, pääseekö hän enää toteuttamaan sitä ensi kesänä.

Jänicke toimii muun muassa Yhteismaa ry:ssä. Yleishyödyllinen yhdistys suunnittelee ja toteuttaa monenlaisia konsepteja, tapahtumia ja palveluja.

”Idea kaikkien yhteisestä illallisesta syntyi, kun Helsingin kaupunki otti yhteyttä Yhteismaahan. He kysyivät, mitä uutta helsinkiläiset haluaisivat tehdä Helsinki-päivänä. Vastasimme, että tietenkin syödä yhdessä.”

Siitä lähtien Yhteismaa on kattanut vuosittain Helsinki-päivänä illallispöydän, johon kaupunkilaiset ovat tuoneet mukanaan omat ruokansa ja juomansa. Ennen kuin pöytään päästiin ensimmäistä kertaa, oli neuvoteltava rakennusviraston, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

”Tapaaminen rakennusviraston kanssa oli ikimuistoinen. Siitä lähti käyntiin herkullinen muotoiluprosessi, jossa ratkaisimme yhdessä viranomaisten kanssa esteen toisensa jälkeen. Korkeavuorenkadun pelastusreittiä ei saanut esimerkiksi katkaista, joten katkaisimme pöydän.”

Tanja Jänicke on pukeutunut itse suunnittelemaansa ”pankkiiripaitamekkoon”. Niitä on nyt tekeillä myös muutamille ystävättärille.

Jänicke on kollegoineen luonut seitsemän vuotta perustuksia yhteisölliselle kaupunkilaisuudelle. Samalla hänen nuoruuden idealisminsa on löytänyt uuden kanavan.

”Olin jo kouluaikana melkoinen maailmanparantaja. Liityin myös Suomen Rauhanpuolustajiin ja kävin marsseilla, kunnes huomasin, että kansalaisjärjestöjen demokratia ei poikennut yhteiskunnan muista hierarkioista.”

Interraililla hän selitti ulkomaalaisille, kuinka kaikilla suomalaisilla on 15 metriä pitkä kirjahylly.

”Vääristynyt Suomi-kuva johtui vanhemmistani, jotka pyörittivät Kirjavintti-nimistä kirjakauppaa Yrjönkadulla. Kaupassa myytiin ennakkoluulottomasti eri alojen kirjallisuutta ja järjestettiin näyttelyitä muun muassa vähemmistöistä ja ilmastonmuutoksesta.”

Jänickeä kiinnostivat jo opiskeluaikana myös kaupunkitila sekä erityisesti sen välitilat ja erilaiset hukkatilat, ja hän oli innostunut niiden käyttöön ottamisesta.

”Samalla tavalla monet tyhjillään olevat vanhat ja hienot rakennukset mätänevät Helsingissä pystyyn ilman käyttöä. Myös rakennusten väliaikaiskäytölle voisi luoda väliaikaisstandardit.”

Ennen Facebookia Jänicke toimi miltei 20 vuotta sisustusarkkitehtina. Hän suunnitteli kantakaupungin vanhojen huoneistojen saneerauksia avaimet käteen -periaatteella.

Sosiaalinen media tarjosi kuitenkin uudet työkalut verkostoitua ja vaikuttaa.

”Oli hienoa nähdä, miten samanmieliset ihmiset pystyivät järjestäytymään vaikka yhdessä yössä ja toteuttamaan asioita perinteisten hierarkioiden ulkopuolella.”

Idea Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelusta syntyi, kun Jänicke tutustui somessa roikkuvaan yhteiskuntatieteilijä Pauliina Seppälään. Yhteinen keksintö nauratti Aalto-yliopistoa myöten.

”Mimmit eivät osaa koodata, eikä niillä ole rahaa, mutta ne perustavat joukkorahoitukseen keskittyvän nettipalvelun”, Jänicke kuvailee.

”Joukkorahoitus on sinällään vanha juttu. Jengi on koonnut penninsä yhteiseen purkkiin jo vuosisatoja mahdollistaakseen heille tärkeitä asioita. Myös Suomen kulttuurirahasto sai alkunsa, kun kansalaiset keräsivät rahaa kiertäen ovelta ovelle.”

Sittemmin Mesenaatti on mahdollistanut yli tuhat hanketta, esimerkiksi designbrändi Samujin jatkon ja tekoälytutkija Timo Honkelan Rauhankoneen.

Tanja Jänicken mukaan Facebook tavoitti etenkin alkuaikoina paljon ihmisiä. ”Nykyään Facebook on ahneempi ja tapahtumien markkinointiin tarvitaan suuria summia rahaa. Spontaaneja juttuja syntyy harvemmin”, hän sanoo.

Mesenaatin kanssa juuri samoihin aikoihin syntyi myös Yhteismaa ry, jonka Jänicke ja Pauliina Seppälä perustivat Jaakko Blombergin ja Marko Tannisen kanssa. Yhteismaan syntyyn vaikutti Siivouspäivä-tapahtuma, joka taas sai alkunsa kierrättämisen hankaluudesta.

”Pauliina oli luvannut kierrättää kotinsa tavaroita, mutta oli ilman autoa jumissa kahden pienen lapsen kanssa. Miksi tavaroita ei voisi vain jättää talon eteen myytäväksi tai annettavaksi sille, kuka tarvitsee, hän tuskaili.”

Vuorokaudessa oli pystyssä tuhansien ihmisten Facebook-sivu, ja naiset päättivät lähteä mahdollistamaan Siivouspäivä-tapahtumaa. Siivouspäivänä kuka tahansa voi kaupata tavaroitaan valitsemassaan paikassa tai ostaa niitä.

Viimeisten viiden vuoden ajan Jänicke on myös konsultoinut, opettanut ja sparrannut luovien alojen toimijoita. Hän istuu nyt Helsingin kaupungin osallisuuden neuvottelukunnassa, jonka tavoitteena on seurata osallisuuden toteutumista.

”Osallisuudesta ei kymmenen vuotta sitten puhuttu mitään, mutta nyt sen pitää toteutua kaikilla aloilla kaavoituksesta terveydenhuoltoon.”

Hän huomauttaa, että asukkaiden osallisuus on erittäin tärkeää mutta sen toteutuminen edellyttää vielä paljon muotoilutyötä. Kaupunki ei voi esimerkiksi tuottaa kaikkea itse, eikä kaikkea voi saada tapahtumaan ylhäältä päin.

”Kilpailuttamalla tai tilaamalla ei voi saada aikaan Kallio Block Partya. Pitäisi olla tuntosarvia nähdä sinne, missä tapahtuu, ja ketteriä rahoitusinstrumentteja sen tukemiseen.”

Mesenaatti muun muassa polkaisi muutamassa päivässä pystyyn Korona Aid -sivuston, jonka kautta suuri yleisö pystyi suoraan auttamaan esimerkiksi lempiartistiaan tai -ravintolaansa.

”Kolmessa kuukaudessa ihmiset ovat rahoittaneet juttuja yli 300 000 eurolla. Onhan se mahtavaa, että lempibaarin avautuessa tukijaa on odottamassa vaikka yksityiskonsertti tai nimikkotuoppi.”

Jänicke sanoo, että kuitenkin vasta 35 000 käyttäjän Nappi Naapuri -palvelu on yhdistänyt laajemmin eri hankkeiden taustalla olevaa ihmisten omaehtoista toimintaa, kuten kohtaamista, yhdessä tekemistä ja kierrättämistä.

Nappi Naapuri toimii verkossa ja mobiilissa. Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi naapuriapuun, tutustumiseen ja keikkatöihin.

”Koronan aikana Nappi Naapuri -palvelussa on ollut enemmän avun tarjoajia kuin saajia. Nyt tarvittaisiin lisää resursseja, jotta avun tarvitsijat löytäisivät tiensä palveluun. Unelman toteutuminen vaatisi lisärahoitusta tai että joku iso mediatalo tai säätiö omisi Nappi Naapurin.”

Tanja Jänicke on työskennellyt kaupunkimuotoilijana seitsemän vuoden ajan, mutta kokee työnsä olevan alussa.

Jänicke summaa seitsemän vuoden hyppyään sisustusarkkitehdista kaupunkimuotoilijaksi jatkuvan opin ajaksi. Työ on alussa, mutta yhtäkkiä näyttää siltä, että se jää kesken. Jänicke on sairastunut vakavasti. Nyt hän on kuitenkin palannut viiden kuukauden sairauslomalta osittain työn äärelle.

”Olisin mielelläni ollut viiden vuoden päästä mukana menossa asiantuntijana tai palvelumuotoiluun liittyvissä erityistehtävissä, mutta valitettavasti se ei ole mahdollista.”

Parantumattomasta sairaudesta huolimatta hän korostaa saavansa yhä tehdä tärkeitä asioita.

”Voi olla, että olisin sairauteni vuoksi paljon ahdistuneempi, jos olisin joutunut tekemään ei-mieluisia töitä. En ole jättänyt mitään tekemättä”, hän sanoo.

”Jos minulla olisi edes viiden prosentin mahdollisuus selvitä, pelkäisin, koska toivoisin pääseväni ohituskaistalle. Mutta kun toivoa ei ole, ei ole myöskään pelkoa.”