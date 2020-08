Tom of Finland eli taiteilija Touko Laaksonen asui Tehtaankatu 7:ssä vuosina 1969-1984.

Kansainvälisesti tunnettu taiteilija Tom of Finland eli Touko Laaksonen (1920–1991) saa lauantaina 22. elokuuta muistolaatan entisen kotitalonsa seinään Helsingin Ullanlinnassa.

Laaksonen asui osoitteessa Tehtaankatu 7 vuosina 1969–1984. Ajanjakso oli hänen tuotantonsa kannalta tärkeä.

”Tom teki siellä merkittävimmän osan tuotannostaan”, kertoo Antti Kauppinen, yksi hankkeen puuhamiehistä.

Laaksosen syntymästä tuli toukokuussa sata vuotta, mutta koronavirusepidemia on siirtänyt juhlallisuuksia. Taiteilijaa kunnioitetaan myös pop up -taidenäyttelyllä, jossa on esillä hänen julisteitaan.

Tom of Finland eli Touko Laaksonen kuvattuna vuonna 1984.

Taidenäyttely ja muistolaatan paljastaminen ovat osa fetissimiesten vuotuista Finlandization 34 -festivaalia, joka järjestään viikonloppuna.

Kauppisen mukaan muistolaattaa on valmisteltu jo parin vuoden ajan.

”Etsimme rahoittajia ja suunnittelijaa. Meille oli tärkeätä, että myös fetissiyhteisö on päässyt antamaan lahjoituksia.”

Muistolaatan on suunnitellut Matu Kornamo.

Kauppinen on kuratoinut myös Alakulttuurikeskus Loukossa järjestettävän taidenäyttelyn.

Siellä on viikonlopun aikana näytteillä versioita kolmesta Tom of Finlandin julisteesta, jotka hän teki 1980-luvun lopulla Finlandization-festivaalia varten.

Festivaalia on järjestänyt jo yli 30 vuoden ajan MSC Finland -yhdistys. Kyseessä on miesten fetissijärjestö, jonka jäsenet ovat kiinnostuneet esimerkiksi nahasta, kumista tai vaikkapa urheiluvarusteista.

”Tom oli mainospiirtäjä ja teki siksi töistään useita versioita”, Kauppinen sanoo.

”Pop-taiteessa tuodaan usein näkyviin tekoprosessi ja näytetään yleisölle myös eri versiot. Sitä puolta Tomista ei ole aiemmin esitetty.”

Kauppisen mukaan näyttelyllä halutaan palauttaa Tom of Finlandin tuotantoa alkuperäisille juurilleen.

”Vaikka Tomin tuotantoa on omittu erilaisiin vaniljaseksuaalien käyttötarkoituksiin, kuten lakanoihin, niin hän teki teoksensa omalle alakulttuurilleen ja kuvasi niissä omia ystäviään”, Kauppinen sanoo.

”Ennen kuin alkaa hihittelemään Tom of Finlandin näyttelyssä pippelikuville, kannattaa muistaa, että vieressä teosta saattaa katsoa henkilö, jonka kuollutta ystävää kuva esittää.”

Kuvataiteilija Tom of Finlandin muistolaatta paljastetaan lauantaina 22. elokuuta klo 13 osoitteessa Tehtaankatu 7. Tilaisuudessa mukana laatan suunnittelija ja näyttelykuraattori. Taidenäyttely on avoinna Alakulttuurikeskus Loukossa (Castréninkatu 7) perjantaina klo 17–19, lauantaina klo 13.30–15 ja sunnuntaina klo 14–18.