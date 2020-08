Samuli Karala oli juuri palannut Suomeen. Paluuliput Lontooseen oli jo ostettuna. Sitten koronaviruspandemia laajeni, ja Italiaan sovittu kuvauskeikka peruttiin.

Se oli vasta alkua.

”Kaikki mainostyöni sulivat. Istuin koneella neljän seinän sisällä pari kuukautta ja söin nuudeleita.”

Alkoi ajanjakso, jolloin Karala joutui miettimään, mitä seuraavaksi. Se ei ollut ensimmäinen kerta.

Kun Karala muutti 2000-luvun alussa Lontooseen opiskelemaan taidetta, hän ei omien sanojensa mukaan puhunut lainkaan englantia. Kerran koditon erehtyi pyytämään häneltä rahaa, ja tilanne eskaloitui kerjääjän kannalta vaivaannuttavan pitkäksi sananvaihdoksi, jossa kumpikaan osapuoli ei tuntenut oloaan kotoisaksi.

”Tyyppi lähti siitä sanomalla so fucking hard ja näytti peukkua”, Karala kertoo.

Nykyään tuo englantia osaamaton opiskelija tunnetaan kansainvälisen uran luoneena muotokuvaajana ja luovana suunnittelijana, jonka kameran edessä on nähty muun muassa muusikko Kelly Rowland ja presidentti Sauli Niinistö.

Karalan ottamia kuvia on julkaistu esimerkiksi Voguessa, Ellessä ja Marie Clairessa. Vaikka koronavirusaika pani alkuvuodesta Suomeen palanneen kuvaajan kalenterin uusiksi, toimettomaksi hän ei ole jäänyt. Päinvastoin.

Uudet, Suomen markkinoille suunnatut portfoliosivut näkivät päivänvalon pandemiavyyhdin keskellä. Karala on ollut myös mukana perustamassa katumuotiin keskittyvää Arcelevn-brändiä.

Nyt Vallilasta Pälkäneentien teollisuuskorttelin uumenista löytyy showroom ja studio, jossa muotokuvaaja on hiljattain ikuistanut kymmenittäin eri ihmisiä, statuksesta viis. Saapuipa kuvauksiin kokenut ammattimalli tai ei, käytössä ovat tismalleen samat lainalaisuudet kuin esimerkiksi Voguen muotikuvauksissa.

”Potrettikuvauksessa tittelit katoavat. Siinä on kaksi ihmistä samalla tasolla, ja molemmilla on yhteinen tavoite.”

Keskustelu taviksista ja julkisuuden henkilöistä tuntuu Karalasta hämmentävältä. Hän muistuttaa, että julkkiksetkin ovat tavallisia ihmisiä. Vaikka jotkut kuvattavat ilmoittavat heti kättelyssä, että he eivät ole ammattimalleja, se ei ole konkarikuvaajalle ongelma. Karala tietää, että kenestä tahansa saa otettua maailmanluokan muotokuvan, kun sen eteen näkee vähän vaivaa.

Maailmalla omaa henkilöbrändiä rakennetaan jo isommassa mittakaavassa. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset panostavat sekä ulkonäköönsä että valokuviin, joita julkaistaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Karalan mukaan Suomessa tekemisen tapa on dokumentaarisempi.

”Materiaali on erilaista. Se ei ole sellaista kuin Vanity Fair - tai high-end-kamaa.”

Lehtitalojen budjetit eivät aina ole kohdanneet tekemisen määrän kanssa. Siitä huolimatta Karala on uransa alkuajoilta lähtien ajatellut isosti. Jotain muotokuvaajan kunnianhimosta kertoo se, että hän kuvasi aikoinaan koulun lopputyöhönsä irlantilaisen Westlife-bändin ja lainasi ensimmäiseen Imagen kansikuvauskeikkaansa täytettyjä joutsenia luonnontieteellisestä museosta.

Uutiskuvaamistakin Karala ehti kokeilla, mutta se ei tuntunut omalta. Etenkin yksi Ilta-Sanomien keikka on jäänyt hänen mieleensä. Eräs nainen oli surmattu, ja Karalalle soitettiin ja kysyttiin, lähteekö hän keikalle.

”Olin aika järkyttynyt jo taksimatkalla. Tuli paha olo. Silloin tajusin, että se ei ole juttuni. Aihe oli liian rankka.”

Taiteellinen mutta kaupallinen Lontoo on toiminut Karalalle sopivana työympäristönä jo useamman vuoden ajan. Hän muistaa jo opiskeluaikoinaan toimineensa eri tavoin kuin muut. Opinahjossa hänen kaupallista kiinnostuneisuutta jopa hämmästeltiin.

”Sanoin, että ajattelin päästä seuraavana päivänä töihin, kun valmistun.”

Töitä Karalalle onkin vuosien varrella riittänyt Hong Kongista Las Vegasiin, vaikka valokuvausala on digitaaliajan ansiosta muuttunut rajusti. Kuvaajia löytyy nykyään jonoksi asti, ja valokuvaaja-yleisnimikkeen alle mahtuu monenlaista tekijää.

”On hauskaa, kun tulee näitä, että me tarvittaisiin valokuvaajaa, ja sitten pitäisi kuvata koiranruokaa jossain purkissa. Sitten pitää kertoa, että en tee sellaista. Siihenkin löytyy varmasti oma tekijänsä, se en vain ole minä.”

Muotokuvaukseen erikoistuminen on osoittautunut kestäväksi ja kannattavaksi valinnaksi. Karala korostaa, että maalaustaiteesta alkanut perinne oli aikoinaan yläluokkaista meininkiä, jossa kuuluisalta taidemaalarilta tilattiin muotokuvat, jotka lopulta nostivat tilaajansa omaa arvoa.

Suomessa tekijöiltä puuttuu vastaava niin sanottu punaisen maton kulttuuri. Portfoliot selataan nopeasti läpi, ja monesti kuvaaja valitaan pelkän hinnan perusteella.

”Porukka ei ajattele, miten joku on päässyt kuvaamaan jotakin juttuja. Mietitään vain sitä, mitä olet kuvannut. Ihmisille on todella vaikea kertoa, miten järjettömät koneistot ja vakuuttelut siellä on taustalla, että joitakin juttuja pääsee tekemään.”

Työssään Karala tavoittelee klassista ajattomuutta ja keskittyy persoonaan enemmän kuin siihen, mitä hänellä on yllään. Salonki- ja galleriakelpoinen kuva on sellainen, joka ei päädy pölyyntymään isovanhempien yöpöydälle vaan nostetaan isosti esille valkoista seinää vasten vielä vuosikymmenten päästä. Nyt Karala luo sellaisia pitkästä aikaa Suomessa.