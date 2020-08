Sanja Hakala kävelee kapeaa metsäpolkua, joka kulkee Länsi-Herttoniemessä lähellä Viikin peltoja.

”Tässä menee yksi muurahaisten polku, tuossa toinen”, Hakala sanoo käännettyään katseensa maahan.

Hakala on muurahaistutkija, ja hän on lupautunut esittelemään muurahaisten elämää kaupunkimetsissä.

”Tämä on hyvä paikka tarkkailla muurahaisia. Tässä metsässä on ainakin kaksikymmentä muurahaiskekoa.”

Muurahaisten tarkkailu on kiehtovaa touhua, ja sitä voi harrastaa missä metsässä tahansa, josta löytyy muurahaisia. Länsi-Herttoniemen lisäksi Hakalan suosikkipaikka on Kaunissaari, jonne pitää varta vasten tehdä venematka. Myös läheisissä kansallispuistoissa muurahaisia on pilvin pimein.

”Tupsukekomuurahaiset viihtyvät hyvin tällaisessa mäntymetsässä.”

Hakala pysähtyy ison muurahaiskeon luokse ja työntää paljaan kätensä syvälle kekoon. Hän yrittää kaivaa sieltä muurahaisten koteloita, joita yleensä virheellisesti kutsutaan muniksi. Muurahaiset säntäilevät ympäriinsä kuin paniikin vallassa.

Pian Hakala toteaa, ettei munia löydy, ja täyttää kekoon tekemänsä kolon. Muurahaiset jatkavat elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Sanja Hakala etsii muurahaisten munia.

Hakala on tottunut käsittelemään muurahaisia.

”Yleensä käytämme aina käsineitä, kun olemme tekemisissä muurahaisten kanssa. Muurahaisten ruiskuttama happo polttaa ihon rakoille, se voi olla oikeasti vaarallista.”

Suomessa on noin 60 eri muurahaislajia. Ikävimmin pistävät siloviholaiset, jotka tunnetaan kansan suussa kusiaisina. Niiden pisto voi aiheuttaa ikävää kirvelyä iholla.

”Muurahaisissa on samankaltaista myrkkyä kuin ampiaisissa. Myrkyn määrä on vain pienempi kuin ampiaisen pistossa.”

Nykytiedon mukaan muurahaiset ovatkin alkujaan kehittyneet ampiaisista runsaat 100 miljoonaa vuotta sitten.

Hakala kehottaa tarkkailemaan muurahaisten reittejä. Hän osoittaa maassa kulkevaa väylää, jossa vipeltää sadoittain muurahaisia.

”Tämä on varsinainen valtaväylä”, hän luonnehtii.

”Muurahaiset pitävät väylät puhtaina. Vielä myöhään syksyllä voi nähdä, missä muurahaisten reitit ovat kulkeneet.”

Muurahaisten reittejä seuraamalla selviää, mihin ne johtavat. Polut voivat viedä toiselle muurahaiskeolle tai läheiseen puuhun. Polut voivat olla monen kymmenen metrin pituisia.

”Tämä väylä menee tuohon kuuseen. Ylhäällä puussa on varmaankin muurahaisten kirvafarmi”, Hakala tuumaa.

Muurahaiset pitävät kirvoja kotieläiminään. Ne käyttävät ravintonaan kirvojen erittämää mesikastetta. Osan muurahainen käyttää itse, osan se vie tuliaiseksi kotipesään.

”Muurahainen säilöö ravintoa sen takaosaan. Tässä näet, miten muurahaisen takaosa on pieni, kun se lähtee pesästä. Mutta takaisin tullessa se on pullea. Se on selvästi käynyt hakemassa ravintoa.”

Muurahaisten myrkky voi aiheuttaa kirvelyä iholla.

Muurahaiset kuljettavat kotipesään muutakin kuin mettä. Joku kuljettaa laulua mukaillen kortta, jolla pesää rakennetaan. Toinen kantaa pihkan palaa.

”Pihka on hyvää ainetta muurahaiskekoon, se on taudeilta suojaavaa antibioottista ainetta”, Hakala sanoo.

Sanja Hakala väitteli kesäkuun alussa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli muurahaisten levittäytymistä ja niiden sosiaalisia suhteita.

Hakalaa kiinnostavat niin sanotut superkoloniat eli muurahaispesien verkostot. Hakalan tutkimus keskittyy Formica-muurahaisiin, joka on yksi kekomuurahaissuku.

Herttoniemen metsässä on parikymmentä muurahaispesää. Voisivatko ne kaikki olla yhteydessä toisiinsa ja muodostaa superkolonian?

”Täysin mahdollista, että ainakin osa keoista on yhteydessä toisiinsa. Mutta varmuudella ei voi sanoa ennen kuin asiaa tutkii. Pitäisi ottaa jokaisesta pesästä muurahaisia ja laboratoriossa niistä dna-näytteet. Se olisi tavallaan aika helppoa tutkia. Sillä tavalla selviää, ovatko ne sukua toiselleen.”

Superkoloniassa voi olla satoja, jopa tuhansia pesiä. Määritelmä ei ole yksiselitteinen.

”Useassa muurahaisyhteisössä on vain pari pesää. Mutta jos pesiä ja kuningattaria on useita, puhutaan superkoloniasta.”

Superkoloniassa voi olla satoja, jopa tuhansia pesiä.

Hakala tietää, että maailmalla on kolonioita, joissa on peräti 20 000 pesää. Sellaisia on löytynyt Itä-Euroopasta ja Japanista. Tammisaaressa Hakala on tutkinut yhteisöä, jossa on 1 300 pesää.

”Argentiinanmuurahaisella on koko Euroopan etelärannikko yhtä superkoloniaa, alkaen Espanjasta ja päättyen Turkkiin. Ne käyttäytyvät kuin se olisi yhtä suurta pesää.”

Tutkijoidenkin keskuudessa on epäselvää, voidaanko esimerkiksi Helsingin saarissa olevia muurahaispesiä kutsua yhdeksi ja samaksi koloniaksi.

”Toiset tutkijat ovat sitä mieltä, että muurahaisten sukulaissuhde tekee niistä superkolonian. Toisten mukaan niitä ei voi laskea samaan koloniaan, jos ne eivät ikinä tee yhteistyötä keskenään.”

Muurahaiskekoja löytyy monista pääkaupungin metsistä.

Hakala on kiinnostunut muurahaisten yhteistyöstä ja sosiaalisesta elämästä.

”Muurahaiset ovat kiitollinen tutkimuskohde, koska niillä on selkeä työnjako. Yhteisössä on kuningattaret, jotka munivat. Sen lisäksi on työläiset, jotka auttavat kuningatarta. Työläiset jättävät itse lisääntymättä, jotta ne voivat auttaa kuningatarta. Se on kiehtova ilmiö.”

Työläisten tehtävänä on puolustaa oman pesänsä kuningatarta tai kuningattaria. Samassa pesässä saattaa olla lukuisia kuningattaria. Hakalalle on mysteeri, miksi kuningattaret eivät lennä pois perustamaan uutta yhteiskuntaa.

”Superkoloniassa nuoret kuningattaret jäävät kotiyhdyskuntaan ikään kuin lisäkuningattariksi. Ne pystyisivät aivan hyvin lentämään muualle ja perustamaan uuden yhdyskunnan. Mutta joskus ne pudottavat siipensä ilman, että edes yrittäisivät lentää pois.

Pesään jäävät nuoret kuningattaret koetaan joskus uhaksi yhteisölle.

Hakala arvelee, että se johtuu kuningattarien itsekkyydestä.

”On turvallisempaa jäädä kotipesään. Jos lentää muualle, voi joutua vaikka linnun suuhun.”

Pesään jäävät nuoret kuningattaret koetaan joskus uhaksi yhteisölle. Hakala on havainnut, että tupsukekomuurahaisten työläiset jopa tappavat oman pesän nuoria kuningattaria.

Muurahaisten monipesäiseen yhteiskuntaan syntyy koko ajan uusia kekoja, ja vanhoja hylätään.

”Muurahaiset siirtyvät uuteen kekopaikkaan pääasiassa kävelemällä. Työläiset perustavat uuden pesän, ja jos kuningattaret eivät lennä, työläiset kantavat kuningattaren sinne.”

Joskus metsässä saattaa nähdä hylätyn muurahaispesän. Pesän hylkäämiseen voivat johtaa monet syyt.

”Jos yksipesäisen yhteiskunnan ainoa kuningatar kuolee, muurahaiset voivat siirtyä naapuripesään. Joskus taas läheisistä puista ei enää löydy kirvoja, jolloin pesän paikkaa saatetaan vaihtaa.”

Silloin vuosien rakennustyö alkaa alusta. Mutta rakentajia riittää. Erään tilaston mukaan muurahaisten yhteenlaskettu massa on enemmän kuin kaikkien maailman ihmisten massa.