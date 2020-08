Kun helsinkiläinen Sebastian Knight jäi maaliskuun alussa isyysvapaalle, hän näki mielessään, kuinka viettäisi lapsensa Thomas Knightin kanssa aikaa kirjastoissa, kahviloissa ja leikkipuistoissa.

Koska vauva nukkui päiväunensa parhaiten liikkuvissa rattaissa ja Knight itse taas pitää juoksemisesta, hän suunnitteli taittavansa matkat isyyslomarientoihin juoksemalla.

Muutamaa viikkoa myöhemmin koko Suomi meni kiinni, eikä ollutkaan mitään paikkaa, mihin mennä. HS kertoi aiemmin samaisen ongelman äärelle joutuneesta Matti Kinnusesta, joka päätti sen seurauksena pyöräillä läpi kaikki Helsingin kadut.

”Tulin miettineeksi, että enpä ole kaikilla Etu-Töölön kaduillakaan käynyt. Ajattelin, että no, kierretäänpä ne”, Etu-Töölössä asuva Knight kertoo.

Seuraavina olivat vuorossa Taka-Töölö ja Kamppi. Vähitellen syntyi idea laajemmasta katuturneesta. Ainakin kaikkien kantakaupungin katujen juokseminen olisi tehtävissä. Kun ne olivat koluttu, Knight alkoi käydä läpi ratikkaverkoston alueella olevia kaupunginosia.

”Sitten aloin pohtia, olisiko mahdollista kiertää Helsingin koko Kehä I:n sisäpuolinen katuverkosto”, Knight muistelee.

Vastaus on kyllä. Enää Knightilla on jäljellä yksien päiväunien verran juostavaa. Reilun vuoden ikään ehtinyt lapsi on aloittanut hiljattain päiväkodissa, ja Knight on palannut töihin.

Asiantila rajoittaa ikävästi harrastustoimintaa. Viikonloppuna Knight suunnittelee kuitenkin keräävänsä loput kadut. Ne sijaitsevat Jollaksen suunnalla.

Sebastian Knight kirjaa juostut reiti ylös perinteisellä tavalla: kynällä paperille. ”Se on toiminut hiton hyvin.”

Juoksukilometrejä on kertynyt yli 2 000. Lisäksi projektiin on kuulunut raitiovaunulla, bussilla ja metrolla matkustamista

”Lopulta kaikki lenkit eivät lähteneet enää kotona, vaan lenkin alkuun oli matkustettava, jotta suurin osa lenkkiajasta ei kuluisi paikan päälle menemiseen”, Knight kertoo.

Kovin tarkasti Knight ei ole juoksujaan etukäteen suunnitellut, eikä se olisi ollut mahdollistakaan. Katuja kun on tietysti kierretty lapsen ehdoilla.

”Jos Thomas heräsi ajoissa, lenkki jäi vähän lyhyemmäksi. Hän viihtyy kyllä aika hyvin rattaissa, mutten ole halunnut kovin pitkään istuttaa, ja päiväunien jälkeen on välipala-aikakin”, Knight sanoo.

Joskus on käynyt päinvastoinkin. Isä on suunnitellut 1,5–2 tunnin lenkkiä, mutta lapsi on vetänyt kolmen tunnin mammuttipäiväunet.

Projektin alkuvaiheessa päiväunia oli kahdet päivässä, kesällä enää yhdet. Joka päivä Knight ei silti ole katuja tahkonnut.

”En ole halunnut pingottaa.”

Ympäri kaupunkia juoksentelu on ollut avartavaa.

”Olen nähnyt hienoja mestoja, joiden olemassaolosta minulla ei ole ollut mitään hajua, ja joihin en mistään muusta syystä olisi koskaan tullut menneeksi. Pitäjänmäestä löysin esimerkiksi vesiputouksen”, Knight kertoo.

Moni on tiedustellut Knightilta, millä sovelluksella hän on pitänyt kirjaa kiertämistään kaduista.

”Minulla on ollut käytössä hyvin perinteinen appi eli paperi ja kynä. Olen tulostanut karttasivuja mustavalkoisina ja merkinnyt niihin korostekynällä juoksemani kadut. Se on toiminut hiton hyvin.”

Joku vitsaili taannoin Knightille, että hänellä olisi nyt hyvät valmiudet ryhtyä taksinkuljettajaksi. Uranvaihdos ei kuitenkaan ole suunnitelmissa.

Maratonille Knight sen sijaan on ajatellut mennä heti lokakuussa. Hän on juossut niitä aiemminkin, esimerkiksi keväällä yhden lastenvauhujen kanssa, mutta nyt hän pääsee testaamaan kunnolla, miten paljon isyyslomaprojekti on kohottanut kuntoa.

Parannusta tuntuisi tulleen ainakin perus- ja vauhtikestävyyteen.

”Kannustan hyvin lämpimästi kaikkia isiä olemaan isyysvapaalla niin pitkään kuin vain pystyy. Lapsen hoitamiseen voi hyvin yhdistää harrastustoimintaa”, Knight sanoo.