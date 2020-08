Kulmakippola sijaitsee osoitteessa Pursimiehenkatu 16. Aiemmin paikalla on ollut muun muassa ravintola Ankkuri.

Helsinkiin on viime vuosina perustettu useita ravintoloita, jotka käyttävät hyväkseen hävikkiruokaa. Nyt Helsingissä on myös hävikkijuomaravintola.

Pursimiehenkadulle on avattu Kulmakippola-niminen ravintola, jonne ostetaan panimoiden ja maahantuojien ylijäämävarastoja outlet-henkeen.

”Idea syntyi kevään koronaepidemian jälkeen, kun havaitsimme, että monella pienpanimolla ja maahantuojalla jäi oluita myymättä. Jos tuotteet menevät pahaksi, ne pitää heittää viemäriin, ja siinähän ei ole mitään järkeä”, kertoo Momentin Restaurants -yhtiön liikeideapäällikkö Daniel Wallenius.

Outlet-tyyliin Kulmakippola ostaa juomat normaalia halvemmalla, ja myös myy ne asiakkaille alle markkinahinnan.

Esimerkiksi kaikki ravintolan hanaoluet maksavat 5,50 euroa. Olutmerkistä ja alkoholiprosentista riippuu, kuinka suuren lasillisen hinnalla saa.

Kulmakippola on vuoden kestävä pop-up-ravintola.

Oluiden lisäksi ravintola myy myös viinejä ja muita alkoholijuomia. Koska kyse on outletista, niin juomat vaihtuvat nopeasti.

Kulmakippola on Walleniuksen mukaan vuoden kestävä pop up -kokeilu, sillä Pursimiehenkatu 16:n liikekiinteistö on Momentin Restaurants -yhtiön hallinnassa enää vuoden.

”Mikään ei kuitenkaan estä toistamasta liikeideaa toisaalla, jos se osoittautuu toimivaksi.”

Kulmakippolassa estetään hävikkiä myös toisella tavalla: sisustuksessa. Ravintolaan ei ole hankittu uusia kalusteita, vaan tuolit ja pöydät on joko hankittu kierrätyskeskuksista tai Momentin Restaurants -yhtiön vanhoista olutravintoloista.

”Lopputulos on mielestäni kirjava, pirteä ja iloinen.”

Kulmakippolan kalusteita on haalittu muun muassa kierrätyskeskuksista.

Momentin Restaurants omistaa Helsingissä seitsemän niin sanottua kalaravintolaa, kuten Vastarannan kiisken, sekä Black Doorin, Tommy Knocker Craft Beer Barin ja Rööperin Hopstopin.

