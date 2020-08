Jacob Dahlgrenin vaaleanpunainen teräsveistos kului skeittaamisesta, joten patsaan edustalle asennettiin epätasaisia lohkokiviä.

Capellanaukion veistoksen ympärille on asennettu lohkokiviä, jotta skeittaminen teoksessa olisi mahdotonta.­

Kalasataman Capellanaukiolla on tänä kesänä tehty kivetystöitä.

Aukiolla julkistettiin vuosi sitten kesäkuussa Jacob Dahlgrenin vaalenpunainen teräsveistos Early One Morning, Eternity Sculpture, jota Helsingin taidemuseo HAM kuvaili helposti lähestyttäväksi ja vuorovaikutukseen rohkaisevaksi.

Vuorovaikutus veistoksen kanssa on kuitenkin ollut liian rajua, sillä osa teoksesta on kulunut erityisesti skeittareiden käytössä. Nyt tasaisten kivilaattojen lisäksi veistoksen ympärille on asennettu lohkopintaisia kiviä, jotka estävät skeittaamisen.

Kaupunki asensi veistoksen edustalle lohkokiviä, sillä veistos kului skeittaamisesta. Lisäksi skeittaus aiheutti meluhaittaa naapuruston asukkaille.­

Rakennustyömaa ja veistos ovat herättäneet ihmetystä Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä. Maanantaipäivään mennessä ryhmään oli lisätty yli sata kommenttia aiheesta.

”Ylipäätään kaikkien katukuvaan ripoteltavien käyttö- ja koriste-esineiden pitäisi olla kaupunkielämän kestäviä”, kommentoi yksi käyttäjä.

”Joku maalipinnan kuluminen on normaalia elämää, antaa kulua vaan”, kirjoittaa eräs käyttäjä.

Skeittauksesta lähtevä ääni puhutti keskusteluun osallistujia. Moni kommentoija arveli, että naapurustossa on kärsitty meluhaitoista.

”Kävelimme tuosta keväällä/kesällä usein ohi. Skeittauksesta tuossa kohtaa tuli tosi kova melu ja kolina”, kommentoi eräs.

Moni käyttäjä pohti myös sitä, kuinka paljon uusi kivetys maksoi.

Vielä maaliskuussa kivetys veistoksen ympärillä oli tasainen.­

Helsingin kaupungin projektipäällikkö Timo Säynätjoen mukaan veistosta lähestyttiin liian rohkeasti.

”Siinä valitettavasti kävi näin, että skeittarit ottivat patsaan telineekseen”, Säynätjoki sanoo.

Hänen mukaana arvokas patsas ei kestä skeittausta ja menee rikki.

”Sehän oli ihan kulunut kulmista”, hän kertoo.

Capellanaukion asukkailta tuli myös valituksia skeittauksesta aiheutuneesta melusta.

”Asukkaat olivat sen verran paineissa ja vihaisia, että kaupungin suunnittelu päätti, että korvataan osa tasaisista kivista lohkopintaisilla kivillä, jotka estävät skeittauksen”, Säynätjoki kertoo.

Säynätjoki vastasi Helsingin Sanomien haastatteluun lomalta, eikä osannut kertoa, kauanko kivien uusimiseen meni aikaa. Hän ei myöskään osannut sanoa, paljonko työ maksoi.

”Palvelemme tässä veronmaksajia”, hän sanoo.