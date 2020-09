Alice Mutoni, Rewina Teklai ja Fiona Musanga haluavat muuttaa elokuvien avulla ihmisten ajattelua. Kolmikon järjestämissä elokuvanäytöksissä nähdään elokuvia, joissa on paljon mustia näyttelijöitä.

Jotkut ideat ovat niin nerokkaita, että hämmästyy, jos käy ilmi, ettei kukaan ole vielä toteuttanut niitä. Helsinkiläisen Alice Mutonin reilun puolentoista vuoden takainen oivallus kuuluu tähän kategoriaan.

Mutoni törmäsi Instagramia selatessaan lontoolaiseen elokuvakollektiiviin BFF:ään eli Black Femme Filmiin, joka emännöi mustille naisille suunnattuja elokuvanäytöksiä.

”Inspiroiduin BFF:stä. Klubin tarkoitus on tarjota turvallinen tila mustille naisille”, Mutoni kertoo.

”Tykkäsin, kun elokuvailloissa oli aina jatkobileet. Mietin, että apua, haluan tuollaista Suomeen.”

Ja koska Mutoni sattuu olemaan toiminnan nainen, hän ryhtyi saman tien suunnittelemaan elokuvailtaa. Heti oli selvää, että illassa näytettäisiin City of Joy (2016), joka kuvaa naisten asemaa pitkän sisällissodan repimässä Kongossa.

”Haluan, että ihmiset näkevät tämän elokuvan, ajattelin.”

Mutoni kertoi ideasta ystävälleen Monica Gathuolle. Tämä neuvoi häntä olemaan yhteydessä Kontulassa sijaitsevaan kulttuurikeskukseen Museum of Impossible Formsiin (MIF). Niinpä Mutoni lähetti sinne sähköpostia.

Elettiin loppuvuotta 2018, ja MIF:stä vastattiin, että elokuvailta saataisiin kulttuuritalon ohjelmistoon vasta vuodenvaihteen jälkeen. Se tuntui pieneltä takaiskulta.

”Aina kun saan idean, haluan toteuttaa sen heti”, Mutoni sanoo.

Tammikuussa 2019 odotettu päivä koitti. Mutoni oli kuvitellut, että pystyisi hoitamaan kaiken itse. Hän oli selvittänyt elokuvan esittämiseen liittyvät oikeudet, pyytänyt kongolaistaustaisen Mirna Shampemban kertomaan elokuvan jälkeen Kongon historiasta, suunnitellut illan menun ja hoitanut markkinoinnin.

Lopulta hänen oli kuitenkin todettava, että varsinaisessa elokuvaillassa apukäsille olisi tarvetta. Mutoni pyysi avukseen Rewina Teklain ja Fiona Musangan. Teklain hän oli tuntenut pidempään, Musangan hän oli tainnut tavata kerran aiemmin.

Alun perin Mutonin oli tarkoitus järjestää vain yksi elokuvailta. Ensimmäisen illan jälkeen oli kuitenkin selvää, että näytöksiä pitäisi järjestää lisää.

”Innostuin tosi paljon siitä, miten paikalla olevat nuoret kyselivät ja osallistuivat. Aihe oli tosi raskas, mutta se todisti, etteivät nuoret halua puhua vain pinnallisista asioista”, Mutoni sanoo.

”Heille pitää vain olla tila, jossa he voivat kysyä ilman, että he joutuvat käyttämään akateemisia tai hienoja termejä.”

Vielä samalla viikolla Mutoni lähetti viestiä Teklaille ja Musangalle ja kysyi, haluaisivatko nämä jatkaa iltojen järjestämistä hänen kanssaan.

”Siitä asti olemme olleet tiimi”, Mutoni kertoo.

Rewina Teklai, Fiona Musanga ja Alice Mutoni eivät ole elokuvakerhossaan asiantuntijoita, vaan myös he ovat oppimassa siellä uutta – hauskuuden kautta.­

Parikymppisistä afrikkalaistaustaisista naisista on tullut yhdessä pyöritetyn elokuvakerhon myötä hyvin läheisiä. Musanga jakoi jo alun perin vahvasti Mutonin läheisen ja merkityksellisen suhteen elokuviin.

”Elokuvat ovat minulle tosi tärkeitä. Ne merkitsevät minulle unelmointia ja hauskanpitoa, ne ovat tapa leikkiä ja nähdä maailma tosi mikroskooppisesti”, Musanga kuvailee.

Joillekin elokuvien katsominen on pakoa todellisuudesta. Musangalle se on enemmänkin ihmisten tutkiskelua. Samoin kokee Mutoni.

”Elokuvien kautta voi ymmärtää ihmisiä, jotka eivät kuulu omaan lähipiiriin. Olen katsonut, että ah, tuollaisia tarinoita on, niitä tapahtuu jossain, vaikkei ehkä minun lähelläni”, Mutoni sanoo.

”Elokuvien avulla olen tutustunut itseeni paljon paremmin. Niiden kautta olen nähnyt, mikä on itselleni mahdollista – varsinkin jos olen katsonut elokuvia, jotka kertovat ihmisistä, jotka näyttävät minulta itseltäni.”

Mutoni sanoo, että elokuvat merkitsevät hänelle myös inhimillisyyttä. Siitä ajatuksesta elokuvakerho itse asiassa sai Ubuntu Film Club (UFC) -nimensäkin.

”Ubuntu on ruandaa ja tarkoittaa inhimillisyyttä. Se on sana, joka merkitsee sitä, että toista katsoo ja kohtelee niin kuin ihminen haluaisi itseään kohdeltavan”, Mutoni selittää.

Ubuntu Film Clubin viimeisin elokuvailta järjestettiin 7. elokuuta Aurinkolahden uimarannalla Vuosaaressa. Auringon laskettua rannalla katsottiin yhdeksänmetriseltä valkokankaalta elokuva The Wiz (1978).­

Teklailla ei ollut ennen elokuvakerhoa erityistä suhdetta elokuviin.

”Elokuvakerho on avannut minulle kokonaan uuden ulottuvuuden, mitä elokuvilla voi tehdä”, hän sanoo.

”Haluamme tuoda esille asioita, joista pitäisi puhua yhteiskunnassa enemmän. Luomme niille näkyvyyttä ja yritämme saada aikaan keskustelua.”

Teklai uskoo, että elokuvien ja näytösiltojen yhteisöllisyyden voimalla on mahdollista muuttaa ihmisten ajatuksia.

Ensimmäisenä vuonna UFC:n elokuvailtoja oli kesää lukuunottamatta joka kuukausi. Niissä nähtiin muun muassa Moonlight, Audrie & Daisy, The Mask You Live In ja Beyoncé: Homecoming.

Kuten Mutonin järjestämässä ensimmäisessä elokuvaillassa, myös muiden elokuvien jälkeen on kuultu asiantuntijoita ja keskusteltu elokuvan teemasta.

”Olemme käsitelleet muun muassa seksuaalista väkivaltaa, toksista maskuliinisuutta, Afrikan hyväksikäyttöä, naisiin sodissa kohdistuvaa väkivaltaa, transoikeuksia sekä kaveri- ja parisuhteita”, Mutoni luettelee.

”Minut on yllättänyt se, miten paljon ihmiset ovat olleet valmiita antamaan aikaa nuorille. Se on ollut ihanaa.”

Asiaohjelman jälkeen on joka kerta ollut myös bileet – aivan kuten Mutoni haaveili seuratessaan elokuvakerhon lontoolaisen esikuvan somepäivityksiä.

Ubuntu Film Clubin elokuvaillat ovat keränneet paljon nuoria.­

Tapahtumien yleisö on nuorta. Suurin osa kävijöistä on järjestäjätiimin arvioiden mukaan 17–25-vuotiaita. Joukossa on paljon Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita nuoria.

”Monet ovat olleet ihmeissään, miksei tällaista ole aiemmin ollut”, Musanga sanoo.

Paitsi palikoita maailmakuvan rakentamiseen, elokuvaillat ovat tarjonneet kävijöille mahdollisuuden identiteettipohdintoihin.

”Periaatteena on, että elokuvissa on paljon mustia näyttelijöitä ja tekijöitä. Niin elokuvailloissa kävijät näkevät myös itseään”, Musanga sanoo.

Tämän kriteerin täyttävien elokuvien löytäminen ei ole aivan helppoa. Monet tuotannot ovat pieniä, eivätkä ne ole laajassa levityksessä. Erityisen vaikeaa on löytää mustien tähdittämiä elokuvia, joissa käsiteltäisiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä teemoja.

Siksi onkin onni, että kolmikko on tänä vuonna saanut apuvoimia. Syksyn aikana Ubuntu Film Club ja Pop Up Kino Helsinki järjestävät yhdessä elokuvatapahtumasarjan, jonka tavoitteena on nostaa Ubuntun toiminnan profiilia ja saada sille uutta yleisöä.

Taiteen edistämiskeskus Taike ja Helsingin kaupunki tukevat hanketta, jossa ohjelman kuratoi Ubuntu ja tapahtuman tuottaa Pop Up Kino Helsinki.

Mutoni haaveilee, että voisi tehdä töitä elokuvanäytäntöjen parissa.

”Elokuvateattereissa pyörii enimmäkseen niitä valtavirran elokuvia, joilla tehdään isoja voittoja. Unelmana on perustaa oma leffateatteri, joka keskittyy näyttämään enemmän dokkareita ja muita ei-valtavirran elokuvia”, hän sanoo.

Toinen vaihtoehto on Mutonin mukaan uusi elokuvafestivaali.

”Jos me pystyimme tekemään näin paljon vuodessa, me pystymme myös siihen.”

Ubuntu Film Club seuraavan kerran Itäkeskuksen Stoassa 5.9. klo 17. Ohjelmassa Susani Mahaduran dokumentti Kelet, keskustelua dokumentista sekä Gorgeous House of Gucci -performanssi.