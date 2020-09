Tuomas Tuomi-Nikulasta, 36, tuli omakotiyhdistysaktiivi, kun hän muutti perheineen rintamamiestaloon Pakilaan. Sitten hän kävi taiston, ettei kotikadulle tulisi McDonald’sia.

Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan...

Pakilalainen Tuomas Tuomi-Nikula harppoo videolla eteenpäin askeleitaan laskien. Hän yrittää havainnollistaa, miten lähelle viereistä S-marketia kaupunki suunnittelee uutta K-marketia.

Kaavamuutoshanketta ja siihen liittyviä ongelmia on avattu videolla myös valokuvin, kartoin, havainnollistavin nuolin ja kaupungin asiakirjoista lainatuin katkelmin.

Video päättyy siihen, kun Tuomi-Nikula demonstroi, miten lähelle rajanaapurina olevan talon pihapiiriä liikekeskuksen on tarkoitus tulla. Tuomi-Nikula seisoo piharakennuksen edustalla ja viittoo parin metrin päähän kohti kohtaa, mistä alkaisi liikekeskuksen pysäköintipaikka.

”Onneksi sentään pihasaunaan jää sellaiset kymmenisen metriä. Voi sitten löylytellä ja vilvotella ihan rauhassa, kun Kesko tuo – piip, piip, piip – uutta maitokuormaa ostajille”, hän toteaa sarkastisesti.

Kevättalvella 2019 julkaistua videonpätkää on katsottu Facebookissa yli 60 000 kertaa. Videota lienee kiittäminen ainakin osittain siitä, ettei Pakilassa Kyläkunnantien päässä ole nyt meneillään markethankkeen rakennustyöt.

Somekampanjoinnin lisäksi alueen asukkaat toki pommittivat poliitikkoja myös perinteisempään tyyliin viesteillä ja puheluilla. He järjestivät kaavakävelyitä, tapasivat päättäjiä, kirjoittivat mielipideosastolle ja olivat yhteydessä eri toimijoihin luonnonsuojeluyhdistyksestä Keskon johtoon.

Kampanjoinnin moottorina toimi Tuomas Tuomi-Nikula puolisonsa Nanna Tuomi-Nikulan kanssa, mutta mukana oli paljon muitakin. Huhtikuussa 2019 Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti palauttaa kaavamuutoshankkeen uuteen valmisteluun.

”Marketasiassa huomasin, että vaikuttaminen kuntatason politiikkaan on mahdollista. En sano, että se on helppoa, mutta se on mahdollista”, Tuomi-Nikula sanoo.

”Saat yhteystietoja, sinulle vastataan, ja saat perustella järkevästi, miksi tämä olisi tyhmä päätös.”

” ”En ymmärrä ihmisiä, jotka sanovat, että heitä eivät vain kiinnosta asuinalueensa asiat.

Tuomi-Nikula ei varsinaisesti suunnitellut ryhtyvänsä kaupunginosa-aktiiviksi. Hän oli alle kolmikymppinen, kun hän muutti perheensä kanssa Pakilaan seitsemisen vuotta sitten. Hänet toivat alueelle omakotitalounelma ja toisaalta taloudelliset realiteetit.

”Asuin lapsena rivitalossa Tapiolassa, ja se on minulle rakas paikka. Sinne minä halusin takaisin. Silkkiniityn laidalla on tyylikkäitä vanhoja omakotitaloja, mutta niihin ei ole varaa”, Tuomi-Nikula kertoo.

”Kun muutimme tänne, halusin tutustua ihmisiin. Siksi ajattelin, että menen omakotiyhdistyksen vuosikokoukseen. Vaimo naureskeli, että ’mene ihmeessä, mutta älä ota sieltä mitään pestiä’.”

Kuten arvata saattaa, Tuomi-Nikula päätyi tietysti suoraan Pakilan omakotiyhdistyksen hallitukseen.

”Aktiivien keski-ikä oli silloin jotain 75. Oli kahdeksankymppisiä ja seitsemänkymppisiä, ehkä yksi viisikymppinen. Minusta se oli aika hauskaa. Ihmisten pitäisi olla eri-ikäisten ihmisten kanssa tekemisissä”, Tuomi-Nikula sanoo.

”Se alkaa jo näkyä meidän jälkikasvussamme. Heille on ihan normi, että lähden tuonne jonkun seitsemänkymppisen kanssa puhumaan alueen asioista. Ekaluokkalainen tulee sanomaan, että ’isi hei, täällä on sinun kaverisi pihalla’.”

Tuomi-Nikula oli alle kolmikymppinen, kun lähti omakotiyhdistyksen hallitukseen. Sen ikäinen omakotiyhdistysaktiivi lienee ainakin pääkaupunkiseudulla jonkinasteinen kuriositeetti. Tuomi-Nikula itse ei pidä asiaa mitenkään kummallisena.

”En ymmärrä ihmisiä, jotka sanovat, että heitä eivät vain kiinnosta asuinalueensa asiat. Sitten kun jotakin epätoivottua tapahtuu, ollaan, että ’voi paska’”, hän sanoo.

”Jos kotini on tässä, alue on ikään kuin puolet sitä. Se, että tuntee ihmisiä kadulla ja tietää, mitä täällä tapahtuu, on asukasviihtyvyyttä. Se tuo myös tietynlaista turvallisuutta.”

Pakilassa on yli 70 vuoden ajan järjestetty perinteinen katukirpputori.­

Asukasaktivismi ei ole Tuomi-Nikulalle vain kaavahankkeisiin vaikuttamista. Hän on ollut esimerkiksi herättelemässä henkiin alueen katukirppisperinnettä, joka syntyi yli 70 vuotta sitten.

”Perinne hiipui, hiipui ja hiipui. Somemarkkinoinnin aikana se on lähtenyt uudestaan kasvamaan. Viime vuonna kirppis oli isompi kuin koskaan.”

Tuomi-Nikulan ansiosta Pakilan alueella on omalla logolla varustettu paitansa.

”Yksi tuttu graafikko piirsi kuvan.”

Kun kukaan ei reagoinut Tuomi-Nikulan viesteihin ränsistyneen näköisestä sähkökaapista kadun laidalla, hän maalasi sen itse.

”Olen vähän tällainen kylähullu”, hän luonnehtii itseään.

Pakilan-kyläpaidassa on kuva suojelluista taloista.­

Puuhakas asenne ei ylipäätään ole pahitteeksi omakotitaloelämässä. Tuomi-Nikulan kotikadun, Kyläkunnantien, rintamamiestalot on rakennettu sodan jälkeen 1940-luvulla.

”Tykkään tehdä kaikkea, ja tällaisessa talossa on kyllä pakko tykätäkin vähän leikata vaikka pensasaitaa tai nurtsia ja tehdä koko ajan jotakin remppaa.”

Yhden kaverinsa kanssa Tuomi-Nikula tekee omenahilloa ja myy sitä Instagramissa.

”Keitämme sitä armeijan vanhalla soppatykillä, jonka ostin intin huutokaupasta. Siinä saa vaikka monen sadan litran satsin kerralla.”

Ennen kuin Tuomi-Nikula lähti mukaan omakotiyhdistykseen, hän ei ollut mitenkään aktiivinen politiikassa tai yhdistystoiminnassa. Lapsuudestaan Tuomi-Nikula muistaa, että hänen isänsä sen sijaan oli.

”Tiedän, että hän oli mukana kuntapolitiikassa ensin Jyväskylässä ja sitten Espoossa. Muistan kuntavaalit ysäriltä. Olin jakamassa vaalimainoksia kerrostalojen postilaatikoihin.”

Tuomi-Nikula oli tuolloin vasta aivan pikkupoika eikä ymmärtänyt kovin hyvin, mistä kampanjoinnissa oli kyse.

”Yhdessä talossa joku mummo avasi oven ja kysyi: ’Mikä juttu tämä on?’ Sanoin jotakin, että ’äänestä tätä’, ja ojensin lapun”, Tuomi-Nikula muistelee.

Isä kuoli, kun Tuomi-Nikula oli kahdeksan. Siksi muistikuvat isän poliittisesta urasta ovat vähäisiä ja hataria. Hän ei esimerkiksi tiedä juurikaan isänsä poliittisista mielipiteistä.

”Kun tänä kesänä siivosin mutsilla, löysin kansion, jossa oli lehtileikkeitä ja paikallislehdissä olleita haastatteluita. Se oli jonkin sortin ahaa-elämys. Mietin, että vitsi miten hauskaa, tässä pääsee pienelle tutustumismatkalle faijan elämään”, Tuomi-Nikula kertoo.

”Lehtiartikkeleiden avulla voi vähän yrittää ymmärtää, mitä se on ollut. 20–30 vuodessa on maailma muuttunut aika paljon.”

Tuomi-Nikulan isä oli Liberaalisen kansanpuolueen jäsen. Enää puoluetta ei ole edes olemassa.

”Kun luin lehtileikkeitä, mietin, että mikä ihmeen puolue tämä on. Kun aloin katsoa, niillähän on ollut jo 1980-luvulla aikaansa nähden aika nykypäiväisiä ajatuksia tasa-arvosta ja kaikesta tällaisesta.”

Jos kaupungin ja McDonald’sin suunnitelmat toteutuvat, kuvan metsän tilalla on pian pikaruokaketjun pysäköintipaikat.­

Vaikka Tuomi-Nikula ei ole ollut aikeissa seurata isänsä jalanjäljissä politiikkaan, hän on tullut sotkeutuneeksi kunnalliseen päätöksentekoon, kiitos asuinpaikkansa.

Kotikadun päähän suunniteltu markethanke kuopattiin, mutta tänä keväänä kävi ilmi, että samalle tontille kaavailtiin McDonald’s-ravintolaa. HS Helsinki uutisoi asiasta hiljattain.

”Rasvakeitin suojellun omakotialueen kylkeen”, Tuomi-Nikula toteaa ironisesti.

”Emme asu ihan siinä vieressä, mutta asia kiinnostaa silti.”

Rakentamista vastaan Tuomi-Nikula ei ole. Häntä ihmetyttää, miksi rakennusliike ei edes yrittänyt suunnitella kiinteistöä, joka mahtuisi sen omistamalle maalle.

”Tuntuu, että yritys koittaa maksimoida voittonsa, ja ahneuden maksajina ovat paikalliset asukkaat.”

Myös tällä kertaa Tuomi-Nikula oli organisoimassa vastarintaa hankkeelle. Hän on muun muassa tehnyt jälleen videon, jossa käydään läpi suunnitelmaan liittyviä epäkohtia.

”Tässä kauppa- ja Mäkki-asiassa olemme tehneet vaimon kanssa satoja tunteja töitä. Videon tekeminenkään ei ole mikään sellainen juttu, että mennään vähän kuvaamaan. Vaikka se saattaa näyttää somessa helpolta ja nopealta, olen tehnyt ihan hulluna duunia”, Tuomi-Nikula kertoo.

”Tein Mäkki-videosta kymmenen versiota. Olin siinä videolla vähän vihaisen kuuloinen. Mietin jopa, pitäisikö puheosuudet kuvata uudestaan.”

Tuomas Tuomi-Nikula on iloinen, että asukasaktivismin kautta naapurit ovat tulleet tutuksi. ”Tuttavuudet ovat nyt sillä tasolla, että voin mennä milloin vain pimputtamaan ovikelloa, että ’moi, keitetäänkö kahvit’.”­

Katselukertojen perusteella Tuomi-Nikulan tyyli tuntuisi toimivan. Videota on jo katsottu Facebookissa lähes 60 000 kertaa.

”En ole ikinä kokenut, että olisin erityisen hyvä puhuja. Rahanihan tosin saan puhumisesta, että ehkä siinä jokin yhteys on”, Bassoradiolla juontajana työskentelevä Tuomi-Nikula sanoo.

Somekampanjoiden myötä hän on alkanut saada ihmisiltä yhteydenottoja, joissa he kysyvät neuvoa, miten toimia oman alueensa asioiden kanssa. Ja Tuomi-Nikula on opastanut heitä. Hän on laatinut jopa vaikuttamisohjeet, joita seuraamalla kysyjät pääsevät alkuun.

Kaupunginosa-aktiivin mukaan tärkeintä ei kuitenkaan ole oman näkemyksen mukainen päätös.

”Yhteistyö on yksi hienoimpia juttuja. Vaikka asia kääntyisi miten päin ja tulisi meidän mielestämme tyhmä päätös, olen fiiliksissä siitä, miten siisteihin ihmisiin olen tutustunut”, Tuomi-Nikula sanoo.

”Olen tutustunut varmaan kahteenkymmeneen tällaisen talon perheeseen. Tuttavuudet ovat nyt sillä tasolla, että voin mennä milloin vain pimputtamaan ovikelloa, että ’moi, keitetäänkö kahvit’.”